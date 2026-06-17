Trong ít giờ, các khu vực có mưa to đến rất to, nhiều nơi có dông: Người dân lưu ý

Theo đó, trong đêm qua và sáng nay (17/6), khu vực vùng núi Bắc Bộ đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Đồng thời, phía Nam khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng ghi nhận mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất lớn. Một số điểm có lượng mưa trên 100mm như Việt Vinh (Tuyên Quang) 205,4mm, Bằng Thanh (Thái Nguyên) 189,4mm, Huyền Hội (Vĩnh Long) 140mm, Phong Phú (Lâm Đồng) 133,9mm và La Ngà (Đồng Nai) 110,8mm.

Dự báo từ chiều tối 17/6 đến sáng sớm 18/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng phổ biến 20-40mm, cục bộ trên 100mm. Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối 17/6 có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hỏng nhà cửa và các công trình hạ tầng. Mưa lớn cục bộ cũng có thể gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1.

Về xu thế thời tiết từ đêm 17/6 đến ngày 19/6, Bắc Bộ (đặc biệt là vùng núi và trung du) tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng xuất hiện mưa rào rải rác, chủ yếu vào chiều tối và đêm. Từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, xen kẽ mưa dông cục bộ vào chiều tối.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xảy ra nắng nóng trong ngày 19/6.

Nhận định xa hơn, từ đêm 19/6 đến ngày 27/6, khu vực Bắc Bộ vẫn xuất hiện mưa dông rải rác tại vùng núi, sau đó nắng nóng có xu hướng mở rộng ra trung du và đồng bằng từ khoảng ngày 20/6. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng tiếp tục duy trì, có nơi gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Trong suốt thời gian này, các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có khả năng đi kèm trong các đợt mưa dông.

(Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)