Người có axit uric cao nên ăn gì? Quả mướp được nhắc tên, nhưng còn 3 loại rau khác đáng chú ý hơn

Những năm gần đây, tình trạng axit uric cao đang ngày càng phổ biến, không chỉ ở người trung niên mà cả những người trẻ tuổi. Cùng với sự gia tăng của bệnh gout, hàng loạt thông tin về các loại thực phẩm được cho là có khả năng "đánh bay" axit uric cũng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Trong số đó, mướp là cái tên thường xuyên được nhắc đến. Nhiều bài đăng thậm chí gọi đây là "kẻ thù tự nhiên của axit uric", khẳng định chỉ cần ăn thường xuyên là có thể cải thiện chỉ số máu, bảo vệ mạch máu và giảm nguy cơ đột quỵ.

Thế nhưng, sự thật có đúng như vậy? Ăn mướp có giúp hạ axit uric?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mướp là loại rau rất tốt cho sức khỏe. Thực phẩm này chứa nhiều nước, ít calo, hàm lượng purin thấp và giàu chất xơ. Đây đều là những yếu tố có lợi cho người bị tăng axit uric.

Tuy nhiên, việc coi mướp là "thần dược" có thể làm giảm nhanh axit uric là một quan niệm sai lầm.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, từng chia sẻ trên báo VnExpress, axit uric cao là tình trạng rối loạn chuyển hóa phức tạp liên quan đến chế độ ăn uống, cân nặng, chức năng thận và lối sống. Việc phụ thuộc vào các mẹo truyền miệng như ăn thật nhiều mướp, cần tây hay một loại rau nào đó để "đào thải axit uric" là chưa có cơ sở khoa học đầy đủ.

TS Sơn cho rằng điều quan trọng nhất là xây dựng chế độ ăn cân đối, kiểm soát cân nặng, hạn chế đồ uống có cồn và duy trì vận động thường xuyên. Đây mới là những yếu tố có tác động rõ rệt đến việc kiểm soát axit uric lâu dài.

Nói cách khác, ăn mướp có lợi nhưng không đồng nghĩa với việc chỉ cần ăn mướp là axit uric sẽ giảm.

Điều đáng sợ không phải cơn đau gout

Khi nhắc đến axit uric cao, đa số mọi người nghĩ ngay đến gout. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng gout chỉ là một trong những hậu quả dễ nhận biết nhất. Nguy hiểm hơn là những tổn thương âm thầm xảy ra bên trong cơ thể.

Khi nồng độ axit uric trong máu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, các tinh thể urat có thể tích tụ tại nhiều mô và cơ quan khác nhau. Quá trình này kích thích phản ứng viêm kéo dài, gây tổn thương lớp nội mạc mạch máu và thúc đẩy xơ vữa động mạch.

Theo nhiều nghiên cứu, người có axit uric cao thường đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, bệnh thận mạn tính và tai biến mạch máu não cao hơn so với người bình thường.

Đáng chú ý, không ít trường hợp hoàn toàn không xuất hiện triệu chứng rõ ràng trong nhiều năm. Đến khi phát hiện thì bệnh đã tiến triển đáng kể. Đó là lý do các chuyên gia luôn khuyến cáo không nên xem nhẹ chỉ số axit uric trong các lần khám sức khỏe định kỳ.

Ba thay đổi nguy hiểm có thể xảy ra khi axit uric tăng cao kéo dài

Xơ vữa động mạch tăng tốc

Nồng độ axit uric cao có thể làm tổn thương thành mạch, tạo điều kiện cho cholesterol và các chất béo lắng đọng. Theo thời gian, mạch máu dần mất tính đàn hồi, lòng mạch hẹp lại, cản trở lưu thông máu đến não và các cơ quan quan trọng. Đây là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ nhồi máu não và đột quỵ thiếu máu cục bộ.

Huyết áp khó kiểm soát

Axit uric cao có liên quan đến tình trạng rối loạn chức năng nội mạc mạch máu và ảnh hưởng đến quá trình điều hòa huyết áp. Khi huyết áp tăng cao kéo dài hoặc dao động thất thường, nguy cơ xuất huyết não và các biến cố tim mạch cũng tăng theo.

Tăng nguy cơ hình thành huyết khối

Rối loạn chuyển hóa axit uric thường đi kèm với rối loạn mỡ máu, kháng insulin và hội chứng chuyển hóa. Những yếu tố này khiến máu dễ trở nên đặc hơn, làm tăng khả năng hình thành cục máu đông trong lòng mạch. Nếu huyết khối xuất hiện tại các động mạch nuôi não hoặc tim, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Ngoài mướp, đây mới là 3 loại rau đáng chú ý

Thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm, các chuyên gia khuyến khích xây dựng thực đơn đa dạng với nhiều loại rau củ có lợi cho quá trình đào thải axit uric.

Bí đao

Bí đao là một trong những thực phẩm được đánh giá cao nhất đối với người có axit uric tăng cao. Loại quả này chứa hơn 95% là nước, rất ít purin và hầu như không có chất béo.

Việc ăn bí đao thường xuyên giúp tăng lượng nước đưa vào cơ thể, hỗ trợ quá trình tạo nước tiểu và thúc đẩy đào thải axit uric qua thận. Ngoài ra, bí đao còn giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng - yếu tố đặc biệt quan trọng đối với bệnh nhân gout.

Cần tây

Cần tây từ lâu đã được xem là loại rau tốt cho tim mạch. Loại rau này chứa nhiều chất chống oxy hóa, kali, folate và flavonoid thực vật.

Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong cần tây có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp, cải thiện tuần hoàn máu và giảm phản ứng viêm trong cơ thể. Đây đều là những lợi ích quan trọng đối với người có axit uric cao.

Dưa chuột

Dưa chuột là loại thực phẩm quen thuộc nhưng thường bị đánh giá thấp. Với hàm lượng nước rất cao, lượng calo thấp và gần như không chứa purin, dưa chuột là lựa chọn phù hợp cho những người cần kiểm soát axit uric lâu dài.

Ngoài ra, việc bổ sung dưa chuột thường xuyên còn giúp duy trì trạng thái đủ nước - yếu tố được xem là chìa khóa trong việc hỗ trợ thận đào thải axit uric.

Điều quan trọng nhất không phải ăn gì mà là ăn như thế nào

Các chuyên gia đều đồng thuận rằng không có loại thực phẩm nào đủ khả năng thay thế một chế độ sống lành mạnh.

Để kiểm soát axit uric hiệu quả, người bệnh cần hạn chế bia rượu, nước ngọt có đường, nội tạng động vật, thịt đỏ và các thực phẩm chứa nhiều purin. Song song với đó là uống đủ nước mỗi ngày, duy trì cân nặng hợp lý, tăng cường vận động và ngủ đủ giấc.

Mướp không phải "kẻ diệt" axit uric như nhiều lời đồn trên mạng. Tuy nhiên, đây vẫn là loại rau tốt cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý trong một chế độ ăn đa dạng.

Thay vì đặt niềm tin vào một loại thực phẩm duy nhất, điều cơ thể cần hơn cả là sự cân bằng lâu dài. Đó mới là nền tảng thực sự giúp ổn định axit uric, bảo vệ mạch máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm trong tương lai.