Lời khuyên cho những ai hay lưu mật khẩu trong điện thoại

Công nghệ lưu trữ mật khẩu đã làm thay đổi đáng kể cách người dùng đăng nhập vào các dịch vụ số. Nhờ tính năng này, quá trình truy cập trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn rất nhiều. Tuy vậy, không phải ai cũng thực sự hiểu cơ chế hoạt động phía sau việc “ghi nhớ” mật khẩu, cũng như câu hỏi dữ liệu đăng nhập của mình đang được lưu trữ và kiểm soát bởi ai.

Trong bối cảnh mỗi người phải quản lý ngày càng nhiều tài khoản, việc ghi nhớ thủ công gần như trở nên bất khả thi. Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết trình duyệt và ứng dụng hiện nay đều tích hợp sẵn tính năng lưu mật khẩu. Theo khảo sát năm 2024 của NordPass, một người trung bình sở hữu khoảng 255 tài khoản yêu cầu mật khẩu, trong đó có 168 tài khoản cá nhân và 87 tài khoản phục vụ công việc. Cùng lúc đó, thống kê từ Google và tổ chức bảo mật Enzoic cho thấy khoảng 65% người dùng có thói quen sử dụng lại mật khẩu cho nhiều nền tảng khác nhau.

Chính vì vậy, tính năng tự động lưu và điền mật khẩu ngày càng phổ biến. Chỉ với vài bước cài đặt ban đầu, người dùng có thể đăng nhập nhanh vào nhiều dịch vụ mà không cần nhập lại những chuỗi ký tự phức tạp.

Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng đi kèm rủi ro. Nếu thiết bị bị xâm nhập, toàn bộ dữ liệu đăng nhập có thể bị đánh cắp chỉ trong thời gian rất ngắn.

Lưu ý để bảo vệ tài khoản và mật khẩu của bạn

Kiểm tra tài khoản của bạn có bị lộ dữ liệu hay không

Trong bối cảnh các vụ rò rỉ thông tin diễn ra ngày càng phổ biến, người dùng gần như không thể kiểm soát hoàn toàn việc dữ liệu cá nhân bị lộ. Tuy vậy, bạn vẫn có thể chủ động theo dõi để biết tài khoản của mình có nằm trong các sự cố bảo mật hay không.

Một số công cụ hỗ trợ đáng chú ý của Mozilla hoặc Google cho phép kiểm tra email và mật khẩu của bạn có xuất hiện trong các vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn hay không. Nếu phát hiện dấu hiệu bị lộ, việc cần làm ngay là thay đổi mật khẩu để giảm thiểu rủi ro.

Tránh đặt mật khẩu dễ đoán

Một nguyên tắc quan trọng là tạo mật khẩu đủ khó để người khác không thể suy đoán. Hãy tránh các từ phổ biến như “password”, các chuỗi quen thuộc kiểu “12345”, “qwerty” hay những tổ hợp đơn giản dễ bị thử đoán.

Đồng thời, không nên sử dụng thông tin cá nhân như tên, biệt danh, ngày sinh, ngày kỷ niệm hay địa chỉ. Những dữ liệu này có thể dễ dàng bị thu thập từ mạng xã hội hoặc qua các tương tác thường ngày.

Ưu tiên mật khẩu dài và phức tạp

Mật khẩu nên có tối thiểu 8 ký tự, nhưng càng dài sẽ càng an toàn. Nhiều chuyên gia khuyến nghị sử dụng các cụm từ dài, không liên quan đến nhau để tăng độ bảo mật. Trong trường hợp khó ghi nhớ, bạn có thể cân nhắc dùng ứng dụng quản lý mật khẩu để lưu trữ an toàn.

Không sử dụng lại mật khẩu cho nhiều tài khoản

Việc dùng chung một mật khẩu cho nhiều dịch vụ tiềm ẩn rủi ro lớn. Nếu một tài khoản bị xâm nhập, toàn bộ các tài khoản còn lại cũng có thể bị ảnh hưởng.

Ngay cả những biến thể như thêm số hoặc ký tự vào cuối (ví dụ: Password1, Password2) cũng không đủ an toàn, vì chúng vẫn có thể bị đoán ra dễ dàng.

Tuyệt đối không dùng lại mật khẩu đã từng bị lộ

Các mật khẩu từng xuất hiện trong các vụ rò rỉ thường được tin tặc lưu trữ và tái sử dụng trong các cuộc tấn công khác. Vì vậy, nếu phát hiện thông tin đăng nhập của bạn đã bị lộ trước đó, hãy thay đổi ngay và không bao giờ sử dụng lại mật khẩu cũ.

Vì sao ứng dụng đang dần từ bỏ mật khẩu?

Trong suốt nhiều năm, mật khẩu được xem là lớp bảo vệ cơ bản của thế giới số. Tuy nhiên, khi số lượng tài khoản cá nhân ngày càng tăng, chính cơ chế này lại bộc lộ nhiều điểm yếu. Việc phải ghi nhớ quá nhiều chuỗi ký tự phức tạp khiến người dùng có xu hướng chọn mật khẩu đơn giản hoặc lặp lại, vô tình tạo ra những “cửa ngõ” cho tin tặc khai thác.

Theo ghi nhận, chỉ cần một tài khoản bị rò rỉ, nếu mật khẩu được dùng chung cho nhiều dịch vụ, kẻ xấu có thể dễ dàng truy cập hàng loạt nền tảng khác, kéo theo nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân trên diện rộng.

Trên thiết bị di động, những hạn chế của mật khẩu càng rõ rệt hơn. Việc nhập các dãy ký tự dài trên bàn phím nhỏ, phải thay đổi định kỳ hay thực hiện xác thực nhiều bước khiến trải nghiệm trở nên phiền toái. Khi sự bất tiện tăng lên, người dùng thường tìm cách “đơn giản hóa” bằng việc lưu mật khẩu vào ghi chú, đặt mật khẩu dễ đoán hoặc bỏ qua các cảnh báo an ninh.

Hệ quả là các hình thức tấn công như dò mật khẩu, đánh cắp thông tin đăng nhập hay giả mạo trang đăng nhập ngày càng phổ biến, đặc biệt trên các dịch vụ nhạy cảm như ngân hàng, ví điện tử hay mạng xã hội.

Cốt lõi của vấn đề nằm ở chỗ: mật khẩu phụ thuộc quá nhiều vào trí nhớ con người. Chính vì vậy, các nền tảng công nghệ đang chuyển hướng sang những phương thức xác thực mới, nhằm giảm gánh nặng ghi nhớ nhưng vẫn đảm bảo mức độ bảo mật cao hơn.

Đăng nhập không dùng mật khẩu không còn là xu hướng mang tính thử nghiệm, mà đã trở thành dòng chảy chính trong ngành công nghệ. Các ứng dụng di động đang bước vào giai đoạn mà người dùng được nhận diện và bảo vệ theo một cách hoàn toàn khác.

(Tổng hợp)