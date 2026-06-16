Người đàn ông gửi tiết kiệm gần 1 tỷ đồng, 15 năm sau tá hỏa khi tài khoản chỉ còn hơn 7 triệu vì "tài khoản không định danh"

Cầm cuốn sổ tiết kiệm định bụng rút khoản tiền nhàn rỗi sau nhiều năm tích cóp, một khách hàng tên Phùng tại Bắc Kinh đã rơi vào trạng thái hoang mang tột độ khi được ngân hàng thông báo số dư khổng lồ bỗng chốc bốc hơi. Trở lại năm 1997, anh Phùng đã gửi 450.000 NDT vào tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn và rút ra một phần để chi tiêu, để lại đúng 250.000 NDT (tương đương khoảng 934 triệu đồng). Bẵng đi 15 năm không hề đụng chạm đến số tiền này, đến năm 2012, anh quyết định đến ngân hàng tất toán nhưng nhận lại gáo nước lạnh khi nhân viên thông báo số dư chỉ vỏn vẹn hơn 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng) và đây chỉ là phần tiền lãi lẻ tẻ. Toàn bộ số tiền gốc gần 1 tỷ đồng đã không cánh mà bay dù anh vẫn giữ khư khư sổ gốc trên tay.

Lý giải cho sự biến mất bí ẩn của khoản tiền, phía ngân hàng đưa ra lập luận rằng tài khoản của anh Phùng thuộc dạng không định danh, vốn rất phổ biến tại Trung Quốc trước thập niên 2000 khi việc rút tiền chỉ cần sổ và mật khẩu. Đại diện ngân hàng kiên quyết khẳng định hệ thống của họ ghi nhận một giao dịch rút sạch 250.000 NDT vào tháng 9 năm 1997. Tuy nhiên, điểm vô lý đến mức khó chấp nhận là khi anh Phùng yêu cầu trích xuất sao kê biên lai có chữ ký để đối chứng, ngân hàng lại từ chối với lý do thời hạn lưu trữ hồ sơ kế toán 15 năm đã hết và các chứng từ liên quan đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Kiên quyết không chấp nhận việc mất trắng mồ hôi nước mắt một cách oan uổng vì lỗi hệ thống, người đàn ông này quyết định đâm đơn kiện ngân hàng ra tòa án để đòi lại công lý đến cùng.

Đứng trước vành móng ngựa, những lý lẽ thiếu sức nặng và đùn đẩy trách nhiệm của ngân hàng đã nhanh chóng bị bẻ gãy. Tòa án sơ thẩm nhận định rõ ràng rằng cuốn sổ tiết kiệm bản gốc mà anh Phùng đang xuất trình chính là bằng chứng pháp lý đanh thép nhất, chứng minh quan hệ hợp đồng tiền gửi giữa hai bên vẫn còn hiệu lực. Việc ngân hàng cáo buộc khách hàng đã rút tiền nhưng lại không thể đưa ra bất kỳ chứng cứ trực tiếp hay biên lai giao dịch nào cho thấy họ đã buông lỏng quy trình quản lý rủi ro và vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ bảo vệ tài sản.

Dù phía ngân hàng cố gắng kháng cáo lên cấp cao hơn, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Bắc Kinh vẫn kiên quyết giữ y án sơ thẩm, buộc ngân hàng phải lập tức bồi thường toàn bộ 250.000 NDT tiền gốc cộng với khoản tiền lãi phát sinh trong suốt 15 năm cho anh Phùng. Khép lại vụ án, đây được xem là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho các tổ chức tài chính trong việc minh bạch quy trình lưu trữ, đồng thời bảo vệ tuyệt đối quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.