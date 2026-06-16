Trường THPT top đầu lấy điểm chuẩn lớp 10 thấp kỷ lục 9,38/30 điểm: Hiệu trưởng tiết lộ sự thật bất ngờ

Mới đây, thông tin một trường THPT công lập thuộc nhóm dẫn đầu tỉnh Bắc Ninh lấy điểm chuẩn vào lớp 10 chỉ 9,38/30 đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Nhiều người bất ngờ khi mức điểm này tương đương trung bình hơn 3 điểm mỗi môn, trong khi đây vốn là ngôi trường nhiều năm liền nằm trong nhóm có điểm đầu vào cao nhất địa phương.

Cụ thể, theo công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của Sở GD&ĐT Bắc Ninh ngày 15/6, Trường THPT Ngô Sĩ Liên có điểm chuẩn 9,38 điểm trên tổng số 30 điểm của ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Đây cũng là mức điểm thấp nhất trong số các trường THPT công lập của tỉnh năm nay.

Điều khiến dư luận đặc biệt chú ý là chỉ một năm trước, Trường THPT Ngô Sĩ Liên vẫn là trường có điểm chuẩn cao nhất tỉnh Bắc Giang cũ với mức gần 24 điểm. Nhiều năm trước đó, trường cũng thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu về điểm đầu vào.

Trường THPT Ngô Sĩ Liên (Bắc Ninh)

Trao đổi với VnExpress, ông Ngô Quốc Đường, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Sĩ Liên cho biết có hai nguyên nhân chính dẫn tới mức điểm chuẩn thấp bất thường năm nay. Thứ nhất, trường được tăng thêm chỉ tiêu tuyển sinh, tương đương một lớp học mới. Cùng với đó, Trường THPT chuyên Bắc Giang cũng được tăng chỉ tiêu.

Theo ông Đường, năm nay có gần 800 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường, giảm khoảng 50 em so với năm trước. Trong số này có hơn 200 em đã trúng tuyển vào trường chuyên, khiến số lượng thí sinh thực tế còn lại chỉ khoảng 560 em, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 585.

Vị hiệu trưởng cho biết chính vì vậy nhà trường buộc phải tuyển hết số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 để đủ chỉ tiêu. Ông cũng nhận định một nguyên nhân khác có thể đến từ tâm lý của thí sinh. Do nhiều năm liền trường thuộc nhóm có điểm chuẩn cao nhất tỉnh nên một số học sinh e ngại khả năng cạnh tranh và lựa chọn các nguyện vọng khác.

Thông tin thêm trên Tri Thức - Znews, đại diện nhà trường cho rằng mức điểm chuẩn 9,38 chỉ là "hiện tượng cơ học" trong tuyển sinh và không phản ánh chất lượng học sinh trúng tuyển. Theo đơn vị này, do số lượng hồ sơ đăng ký giảm, trong khi nhiều học sinh đã đỗ trường chuyên, điểm chuẩn buộc phải hạ sâu ở những chỉ tiêu cuối cùng để tuyển đủ học sinh theo quy định.

Nhà trường cũng công bố nhiều số liệu cho thấy mặt bằng học lực của học sinh trúng tuyển vẫn ở mức cao. Theo đó, điểm trung bình của học sinh đỗ vào trường đạt 24,31 điểm, trong khi điểm trung vị đạt 24,63 điểm. Điều này đồng nghĩa phần lớn học sinh trúng tuyển đều đạt trung bình trên 8 điểm mỗi môn.

Điểm chuẩn lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 của tỉnh Bắc Ninh

Đáng chú ý, có 406 học sinh đạt từ 23,8 điểm trở lên, tương đương hoặc cao hơn mức điểm chuẩn của năm ngoái, chiếm hơn 72% tổng số học sinh trúng tuyển. Gần 70% học sinh đạt từ 24 điểm trở lên.

Trong số hàng trăm chỉ tiêu trúng tuyển năm nay, toàn trường chỉ có 7 học sinh đạt dưới 15 điểm. Trong số đó, chỉ duy nhất một học sinh có mức điểm bằng điểm chuẩn 9,38. Theo ông, con số này không thể đại diện cho năng lực của toàn bộ học sinh đầu vào cũng như chất lượng đào tạo của nhà trường.

Trường THPT Ngô Sĩ Liên được thành lập từ năm 1946, tiền thân là trường Hoàng Hoa Thám - trường THPT đầu tiên của tỉnh Bắc Giang cũ. Đây là một trong những trường THPT công lập có thành tích nổi bật tại địa phương với tỷ lệ đỗ đại học hằng năm luôn trên 99%. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, điểm trung bình các môn của học sinh toàn trường đạt 7,22 điểm, thuộc nhóm cao của tỉnh Bắc Giang cũ và nằm trong top 10 của Bắc Ninh hiện nay.

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