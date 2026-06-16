Người may mắn sở hữu THẬN KHỎE trên bàn chân thường lộ ra 4 thứ, mong bạn có đủ!

Thận có vai trò rất quan trọng với sự sống và hoạt động hàng ngày của con người. Nó không chỉ lọc máu và chất thải, bài tiết nước tiểu, điều hòa thể tích máu mà còn tham gia vào quá trình điều hòa huyết áp cũng như chuyển hóa. Nhưng với hầu hết mọi người, nhắc tới chức năng của thận là nhớ ngay tới bài tiết nước tiểu. Cũng chính vì vậy mà khi hỏi về cách tự kiểm tra xem thận khỏe hay không, hầu hết mọi người sẽ nghĩ ngay tới quá trình đi tiểu.

Một người có thận khỏe sẽ có lượng nước tiểu bình thường, nước tiểu trong và ít hoặc không có bọt hay lẫn máu, dịch tiết lạ. Màu sắc nước tiểu vàng nhạt tới hổ phách đậm, không có mùi lạ, không tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu không tự chủ, tiểu máu… Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tự đánh giá sức khỏe thận của mình dựa trên một vài đặc điểm của các cơ quan khác trên cơ thể.

Nếu tự kiểm tra bàn chân mà thấy 4 điểm này chứng tỏ bạn may mắn nằm trong nhóm người thận khỏe:

1. Gót chân hồng hào

Có lẽ ít người để ý tới gót chân của mình, trừ khi giày cọ vào chân. Cũng rất nhiều người không nghĩ đến mối quan hệ giữa gót chân và thận. Nhưng hy vọng rằng bạn nên kiểm tra vị trí này thường xuyên hơn để nắm được sức khỏe của thận.

Y học cổ truyền cho rằng thận khí trong người hoạt động mạnh, thận khí đầy đủ thì bạn sẽ thấy gót chân hồng hào, mịn màng. Nếu thận bị tổn thương, gót chân của một người có thể bị khô và bong tróc. Tương tự, Y học hiện đại cũng cho rằng gót chân hồng hào chứng tỏ máu lưu thông tốt, thận lọc máu và “rác thải” hiệu quả. Gót chân thô ráp, sưng phù cũng xuất hiện khi thận yếu và cơ thể bị tích nước.

2. Mắt cá chân thon gọn, không sưng phù

Khu vực mắt cá chân và mu bàn chân là nơi phản ánh rất rõ tình trạng tích nước của cơ thể khi thận gặp trục trặc. Nếu bạn có phần mắt cá thon gọn, không sưng nề thì đây là tín hiệu cho thấy thận đang làm việc rất tốt.

Thận đóng vai trò chủ chốt trong việc đào thải nước dư thừa. Khi chức năng thận suy giảm, quá trình này bị đình trệ khiến chất lỏng bị giữ lại và tích tụ ở vùng thấp như mắt cá chân.

Hãy cảnh giác với mắt cá chân sưng phù, nhất là vào sáng dậy (Ảnh minh họa)

Bạn có thể kiểm tra bằng cách dùng ngón tay ấn mạnh vào da quanh mắt cá chân khoảng 5 giây. Nếu da lập tức đàn hồi trở lại bình thường thì chứng tỏ thận khỏe. Ngược lại, nếu vị trí ấn bị lõm sâu, mất một lúc lâu mới đầy lên kèm cảm giác đi giày dép chật hơn thì bạn cần cảnh giác. Đây rất có thể là dấu hiệu cảnh báo thận đang quá tải hoặc suy yếu.