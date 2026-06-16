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Khoảnh khắc tử thần: "Người Nhện" nổi tiếng tử vong sau khi rơi từ độ cao 120 mét trong lúc leo núi lửa bằng tay không

| | Sống

Thi thể của anh được các thợ lặn tìm thấy bên trong miệng núi lửa rộng 120 mét, ở độ sâu 30 mét dưới mặt nước.

Một người leo núi tự do liều lĩnh nổi tiếng trên mạng xã hội, được mệnh danh là "Người nhện Yemen", đã tử vong sau khi rơi xuống một miệng núi lửa ở phía tây nam nước này.

Theo chính quyền địa phương, Al-Qaqa Ibn Antar đã cố gắng leo lên các vách đá dựng đứng vào thứ Sáu mà không có thiết bị bảo hộ thì không may bị rơi xuống.

Người đàn ông 30 tuổi này có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội và nổi tiếng với những pha nhào lộn táo bạo trong các video trực tuyến. Miệng núi lửa Hardah Dam là một trong những địa danh tự nhiên nổi tiếng nhất của đất nước này.

Đoạn video được cho là ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn đang lan truyền rộng rãi trên mạng. Hình ảnh cho thấy Antar đang leo lên bức tường gần như thẳng đứng của miệng núi lửa trước khi dường như mất đà và rơi xuống.

Trong một tuyên bố đưa ra vào 14/6, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Yemen đã ca ngợi "những nỗ lực anh dũng" của đội cứu hộ dưới nước khi đã trục vớt thành công thi thể của Antar "từ dưới đáy miệng núi lửa".

Cơ quan này mô tả chiến dịch vào cuối tuần qua là "cực kỳ nguy hiểm" và là "một trong những nhiệm vụ cứu hộ thực địa khó khăn và phức tạp nhất".

Cơ quan này cho biết đội cứu hộ đã được thăng chức sau khi thể hiện "năng lực thực địa vượt trội giữa địa hình hiểm trở, điều kiện môi trường khắc nghiệt và nhiệt độ cao bên trong miệng núi lửa".

Họ đã công bố đoạn phim cho thấy các nhân viên cứu hộ leo xuống sườn miệng núi lửa bằng thiết bị leo núi, trước khi vận hành tời để đưa một chiếc lồng xuống nhằm trục vớt thi thể của người leo núi.

Al-Qaqa Ibn Antar

Theo hãng tin AP, thi thể của anh được các thợ lặn tìm thấy bên trong miệng núi lửa rộng 120 mét, ở độ sâu 30 mét dưới mặt nước.

Đập Hardah ở tỉnh Dhale đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch trong những năm gần đây, với một hồ nước nóng lưu huỳnh nằm ở dưới đáy.

Nguồn: BBC

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Theo Chi Chi

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