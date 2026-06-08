Nam sinh thi đỗ ĐH danh tiếng, gia đình chi 80 triệu đồng mở tiệc ăn mừng, khách vừa đến đã tuyên bố: “Ngôi trường này không hề tồn tại”

Năm 2024, sau khi có kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học tại Trung Quốc, nhiều gia đình đã tổ chức ăn mừng khi con em mình trúng tuyển vào các trường đại học. Ông Trương, một người lao động bình thường sống tại Bắc Kinh, cũng nằm trong số đó.

Con trai ông vừa hoàn thành kỳ thi đại học - kỳ thi được xem là quan trọng nhất đối với học sinh Trung Quốc. Trong suốt những năm học trung học, thành tích của nam sinh này không quá nổi bật, thậm chí thường xuyên nằm trong nhóm cuối lớp. Vì vậy, sau khi kỳ thi kết thúc, gia đình không đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả.

Vài tuần sau, ông Trương bất ngờ nhận được giấy báo trúng tuyển mang tên “Đại học Bưu điện Trung Quốc”. Tờ giấy được in ấn đầy đủ, có con dấu và chữ ký rõ ràng. Tin rằng con trai đã đỗ đại học, ông quyết định chi 20.000 NDT (khoảng 80 triệu đồng) để tổ chức một buổi tiệc lớn, mời họ hàng, bạn bè và hàng xóm đến chung vui.

(Ảnh minh họa)

Buổi tiệc được chuẩn bị chu đáo, khách khứa đến đông đủ. Ai nấy đều vui vẻ, chúc mừng gia đình ông Trương “có phúc” khi con trai vượt qua kỳ thi đầy cam go, bước chân vào cánh cổng đại học danh tiếng. Tuy nhiên, khi câu chuyện chuyển sang ngôi trường mà nam sinh vừa trúng tuyển, một số vị khách bắt đầu đặt câu hỏi về danh tiếng của trường cũng như kết quả thi của cậu.

Có người thắc mắc liệu ngôi trường này có thuộc các dự án 985 hoặc 211 hay không. Đây là những chương trình trọng điểm của giáo dục đại học Trung Quốc, quy tụ các trường được đầu tư mạnh về chất lượng đào tạo và nghiên cứu.

Trước những câu hỏi này, ông Trương tỏ ra khá lúng túng. Ông cho biết mình chỉ biết con trai nhận được giấy báo nhập học, còn chưa từng tìm hiểu kỹ về ngôi trường.

Khi ông lấy giấy báo ra cho mọi người xem, một số khách nhanh chóng phát hiện điều bất thường. Một người cho biết tại Trung Quốc chỉ có Đại học Bưu điện Bắc Kinh, chứ không tồn tại trường nào mang tên “Đại học Bưu điện Trung Quốc”.

Những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện. Một số người đề nghị kiểm tra điểm thi của nam sinh. Kết quả cho thấy cậu chỉ đạt 186/750 điểm trong kỳ thi đại học.

Mức điểm này được đánh giá là quá thấp để có thể trúng tuyển vào bất kỳ trường đại học chính quy nào, chưa nói đến một trường đại học có tiếng. Điều này càng khiến mọi người tin rằng gia đình ông Trương đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo.

Sau khi cùng kiểm tra thông tin, các vị khách phát hiện “Đại học Bưu điện Trung Quốc” không có tên trong danh sách các cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục Trung Quốc công nhận. Đây thực chất là một “trường ma”, hoạt động bằng hình thức mạo danh các trường đại học thật để gửi giấy báo nhập học giả tới học sinh và phụ huynh.

Đại học Bưu điện Bắc Kinh trong thực tế

Theo truyền thông Trung Quốc, các “trường ma” thường đầu tư rất công phu vào việc tạo dựng lòng tin. Giấy báo nhập học được thiết kế giống thật, có con dấu, chữ ký và thậm chí xây dựng website riêng. Sau khi học sinh liên hệ nhập học, các đơn vị này thường yêu cầu nộp học phí hoặc các khoản phí giữ chỗ.

Trong nhiều trường hợp, sau khi nhận tiền, các đối tượng sẽ biến mất. Một số trường hợp khác, sinh viên được đưa tới học tại những cơ sở đào tạo không đủ điều kiện, không được cấp bằng đại học chính quy. Sau nhiều năm học tập, người học chỉ nhận được chứng chỉ không có giá trị và không được Bộ Giáo dục công nhận.

Khi sự thật được phơi bày, không khí buổi tiệc lập tức thay đổi. Một số người bày tỏ sự cảm thông với gia đình ông Trương và khuyên nam sinh nên ôn tập để thi lại vào năm sau.

Tuy nhiên, cũng có không ít người nghi ngờ gia đình cố tình sử dụng giấy báo giả để khoe thành tích hoặc nhận quà mừng từ họ hàng, bạn bè. Những lời bàn tán khiến không khí trở nên ngượng ngùng và nặng nề.

Nhiều khách đã rời khỏi buổi tiệc sớm, để lại bàn tiệc còn dang dở. Về phía gia đình ông Trương, họ vừa hoang mang vì bị lừa, vừa cảm thấy xấu hổ khi trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người.

(Theo Sohu)