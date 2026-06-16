Người đàn ông 45 tuổi qua đời vì ung thư tuyến tiền liệt dù ngủ ngon, chăm tập thể dục suốt nhiều năm, bác sĩ chỉ ra 5 điều sai lầm

Ông Chen (45 tuổi) được người thân và bạn bè xem là hình mẫu của lối sống lành mạnh. Ông không hút thuốc, hạn chế rượu bia, đi ngủ trước 23h mỗi ngày và duy trì thói quen chạy bộ buổi sáng suốt 5 năm.

Với vóc dáng cân đối và sức khỏe ổn định, ít ai nghĩ rằng ông lại mắc bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, khoảng 6 tháng trước, ông bắt đầu xuất hiện tình trạng đi tiểu nhiều lần và cảm giác chướng bụng. Cho rằng đây chỉ là dấu hiệu mệt mỏi do công việc, ông không đi khám ngay.

Nhiều bệnh nhân chủ quan trước các dấu hiệu khiến bệnh tiết niệu trở nặng. (Ảnh: Internet)

Đến khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn, kết quả kiểm tra cho thấy ông mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn muộn. Dù được điều trị tích cực, ông đã qua đời chỉ vài tháng sau đó.

Không phải cứ tập thể dục đều đặn là đủ

Theo các chuyên gia, tập thể dục, ngủ đủ giấc hay tránh thuốc lá, rượu bia đều là những yếu tố quan trọng giúp duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, sức khỏe tuyến tiền liệt còn chịu tác động từ nhiều thói quen sinh hoạt khác mà nam giới thường bỏ qua.

Nhiều bệnh lý tuyến tiền liệt có thể không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. (Ảnh: Internet)

Tuyến tiền liệt là cơ quan đặc thù ở nam giới, nằm sâu trong vùng chậu. Các tổn thương ở tuyến tiền liệt thường tiến triển âm thầm trong thời gian dài và ít biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Nhiều trường hợp vẫn duy trì lối sống tương đối lành mạnh nhưng lại tồn tại những thói quen bất lợi kéo dài, làm gia tăng nguy cơ viêm nhiễm, phì đại tuyến tiền liệt hoặc các vấn đề sức khỏe khác liên quan đến cơ quan này.

5 thói quen thường gặp có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tuyến tiền liệtNgồi quá lâu mỗi ngày

Nhiều người làm việc văn phòng hoặc lái xe phải ngồi liên tục nhiều giờ. Tình trạng này có thể làm giảm lưu thông máu vùng chậu, gây áp lực lên tuyến tiền liệt và làm tăng nguy cơ xuất hiện các triệu chứng khó chịu ở đường tiết niệu.

Thường xuyên nhịn tiểu

Nhịn tiểu kéo dài khiến bàng quang chịu áp lực lớn hơn bình thường, đồng thời có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Đây là thói quen được các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế.

Chế độ ăn nhiều đồ cay, mặn và dầu mỡ

Việc tiêu thụ thường xuyên các món ăn nhiều gia vị, nhiều chất béo hoặc quá mặn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể, trong đó có hệ tiết niệu và tuyến tiền liệt.

Thường xuyên để cơ thể bị lạnh

Một số nghiên cứu cho thấy việc giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng bụng dưới và thắt lưng, có thể giúp hạn chế cảm giác khó chịu ở những người có bệnh lý tuyến tiền liệt hoặc đường tiết niệu.

Căng thẳng kéo dài

Áp lực công việc, tài chính và gia đình có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái stress mạn tính. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ, nội tiết mà còn tác động tiêu cực đến sức khỏe nói chung.

Ngồi lâu là thói quen phổ biến nhưng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe nếu kéo dài trong nhiều năm. (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia khuyến nghị nam giới sau tuổi 40 nên:

Thứ nhất, tránh ngồi liên tục quá lâu, đứng dậy vận động sau mỗi 30-60 phút.

Thứ hai, không nhịn tiểu, duy trì thói quen uống đủ nước.

Thứ ba, hạn chế thực phẩm quá cay, quá mặn hoặc nhiều dầu mỡ.

Thứ tư, duy trì cân nặng hợp lý và tập thể dục thường xuyên.

Thứ năm, kiểm soát căng thẳng, ngủ đủ giấc.

Thứ sáu, khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu như tiểu nhiều lần, tiểu khó, tiểu đêm hoặc đau vùng chậu.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng ung thư tuyến tiền liệt thường tiến triển âm thầm trong giai đoạn đầu. Vì vậy, việc phát hiện sớm thông qua khám sức khỏe định kỳ và chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều trị.

Theo Sohu