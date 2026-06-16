Con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng học trường nào trước khi trở thành Chủ tịch VinFast?

Ngày 25/5/2026, VinFast công bố Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast Auto Ltd., thay thế bà Lê Thị Thu Thủy kể từ ngày 23/5/2026.

Hiện Phạm Nhật Quân Anh đồng thời giữ vai trò Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast. Anh là một trong những nhân sự đã gắn bó sâu với quá trình phát triển của VinFast từ những ngày đầu xây dựng nền tảng tại thị trường nội địa cho đến giai đoạn mở rộng hiện diện ra quốc tế.

Nền tảng học vấn của vị lãnh đạo trẻ này cũng thu hút sự quan tâm của dư luận. Được biết, trước khi trở về Việt Nam và tham gia điều hành các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup, Phạm Nhật Quân Anh tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University - SMU) - trường đại học công lập danh tiếng của Singapore, nổi tiếng với thế mạnh đào tạo kinh doanh, quản trị và lãnh đạo.

Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Đại học nằm giữa trung tâm tài chính Singapore

Cho những ai chưa biết, Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University - SMU) được thành lập năm 2000 và là trường đại học tự chủ thứ 3 của Singapore. Đây cũng là trường đại học công lập thứ 3 trong hệ thống giáo dục đại học công lập của đảo quốc sư tử, được xây dựng với định hướng đào tạo chuyên sâu về quản lý, thương mại và kinh doanh.

Khác với nhiều trường đại học có khuôn viên rộng ở ngoại ô, SMU sở hữu mô hình "city campus" nằm ngay giữa trung tâm Singapore, bao quanh bởi các khu tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp và tổ chức lớn. Chính vị trí đặc biệt này giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận môi trường doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội thực tập và xây dựng mạng lưới nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University - SMU)

Hiện trường có hơn 8.000 sinh viên bậc cử nhân cùng hàng nghìn học viên sau đại học đến từ nhiều quốc gia. SMU nổi tiếng về đào tạo các lĩnh vực kinh doanh, kinh tế, kế toán, luật, khoa học xã hội, khoa học máy tính và hệ thống thông tin. Tinh thần kinh doanh và năng lực lãnh đạo được xem là những giá trị cốt lõi mà trường hướng tới cho sinh viên ở hầu hết các ngành học.

Trong đó, các ngành Kinh doanh, Kế toán, Tài chính và Luật được xem là những lĩnh vực làm nên thương hiệu của SMU. Đáng chú ý, Lee Kong Chian School of Business của trường đạt bộ ba kiểm định quốc tế AACSB, EQUIS và AMBA, còn được gọi là "Triple Crown", tiêu chuẩn mà chỉ một tỷ lệ rất nhỏ các trường kinh doanh trên thế giới đạt được.

Khác với nhiều trường đại học có khuôn viên rộng ở ngoại ô, SMU sở hữu mô hình "city campus" nằm ngay giữa trung tâm Singapore

Điều gì tạo nên sức hút của SMU?

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất của SMU là phương pháp giảng dạy. Thay vì mô hình giảng đường truyền thống với số lượng sinh viên đông, trường áp dụng 100% hình thức seminar, khuyến khích sinh viên tranh luận, thuyết trình, làm việc nhóm và giải quyết các tình huống thực tế.

Giảng viên tại SMU cũng có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu, tư vấn và hợp tác với doanh nghiệp, giúp việc giảng dạy gắn chặt với thực tiễn thị trường lao động.

Bên cạnh đó, SMU phát triển chương trình SMU-X - mô hình học tập trải nghiệm, trong đó sinh viên trực tiếp tham gia giải quyết các bài toán thực tế từ doanh nghiệp, tổ chức xã hội hoặc cơ quan nhà nước dưới sự hướng dẫn của giảng viên và chuyên gia trong ngành.

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên phải hoàn thành các hoạt động thực tập bắt buộc, phục vụ cộng đồng, trải nghiệm quốc tế và các học phần liên ngành thuộc chương trình giáo dục cốt lõi.

SMU nổi tiếng về đào tạo các lĩnh vực kinh doanh, kinh tế, kế toán, luật, khoa học xã hội, khoa học máy tính và hệ thống thông tin

Với hơn 300 tổ hợp chuyên ngành thứ 2, sinh viên có thể linh hoạt kết hợp nhiều lĩnh vực để phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp. Trường cũng yêu cầu sinh viên có trải nghiệm quốc tế thông qua chương trình trao đổi, thực tập, học kỳ hè, dự án cộng đồng tại hơn 159 thành phố và 220 trường đại học đối tác trên thế giới.

Ngay từ năm nhất, sinh viên SMU đã được tham gia các buổi trò chuyện chuyên đề, chương trình hướng nghiệp, hội thảo kỹ năng và thực tập trong nhiều lĩnh vực khác nhau để chuẩn bị cho thị trường lao động.

Theo khảo sát việc làm chung cho sinh viên sau tốt nghiệp (GES) năm 2021, 96,2% sinh viên tốt nghiệp SMU tìm được việc làm trong vòng 6 tháng. Mức lương khởi điểm trung bình đạt hơn 4.000 SGD/tháng, tương đương khoảng 81 triệu đồng.

Hiện trường có hơn 8.000 sinh viên bậc cử nhân cùng hàng nghìn học viên sau đại học đến từ nhiều quốc gia

Dù tuổi đời còn khá trẻ so với nhiều trường đại học lâu đời trên thế giới, SMU liên tục cải thiện vị trí trên các bảng xếp hạng quốc tế. Theo QS Subject Rankings 2026, SMU được ghi nhận là trường đại học có mức cải thiện mạnh nhất thế giới trong nhóm các trường có từ 10 ngành được xếp hạng trở lên.

Trong đó, ngành Business & Management Studies đứng thứ 39 thế giới, Accounting & Finance nằm trong nhóm 50 ngành hàng đầu thế giới, còn ngành Luật tăng tới 45 bậc so với năm trước.

Những kết quả này tiếp tục củng cố vị thế của SMU trong các lĩnh vực kinh doanh, quản trị, tài chính và luật, những ngành học vốn được xem là thế mạnh truyền thống của ngôi trường nằm giữa trung tâm Singapore.

Học xá giữa trung tâm Singapore, sinh viên học tập như đang làm việc trong doanh nghiệp

Không chỉ nổi tiếng với chất lượng đào tạo, Đại học Quản lý Singapore còn sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất trong khối các trường đại học công lập tại đảo quốc sư tử. Khu học xá của trường được xây dựng trên diện tích khoảng 6,4 ha ngay trung tâm Singapore, gồm 11 tòa nhà liên thông, kết nối trực tiếp với các ga tàu điện ngầm Bras Basah và Bencoolen, giúp sinh viên thuận tiện di chuyển và tiếp cận các trung tâm tài chính, doanh nghiệp lớn của thành phố.

Điểm nhấn nổi bật của SMU là thư viện Li Ka Shing - công trình mang tính biểu tượng của trường. Thư viện rộng khoảng 8.800 m² với hơn 1.800 chỗ ngồi, được thiết kế theo hướng mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và không gian xanh. Bên trong có hệ thống phòng học nhóm, phòng dự án, khu học tập 24/7, phòng nghiên cứu dữ liệu tài chính với các cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp như Bloomberg, FactSet, Eikon, cùng nhiều không gian học tập cá nhân và thảo luận hiện đại.

Thư viện Li Ka Shing - công trình mang tính biểu tượng của trường

Bên cạnh đó, trường còn sở hữu thư viện luật Kwa Geok Choo, khu ký túc xá Prinsep Street Residences, trung tâm thể thao, phòng gym, hồ bơi, nhà thi đấu đa năng, các không gian nghệ thuật và hệ thống hội trường, phòng hội thảo phục vụ học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa của sinh viên.

Nhờ nằm giữa trung tâm thành phố và được đầu tư mạnh về hạ tầng, SMU thường được đánh giá là một trong những trường đại học có môi trường học tập gắn kết chặt chẽ nhất với doanh nghiệp tại Singapore. Sinh viên không chỉ học trong lớp mà còn dễ dàng tham gia các dự án thực tế, hội thảo nghề nghiệp và hoạt động kết nối với các tập đoàn lớn ngay từ những năm đầu đại học.