Học trường học phí 865 triệu đồng/năm, đây là những món con gái Bình Minh - Anh Thơ được ăn ở canteen hàng ngày!

Vợ chồng siêu mẫu Bình Minh - doanh nhân Anh Thơ kết hôn năm 2008. Sau nhiều năm chung sống hạnh phúc, cặp đôi có trái ngọt là hai cô con gái xinh xắn, đáng yêu: An Nhiên sinh năm 2009 và An Như sinh năm 2012. Cả hai bé không chỉ được bố mẹ nuôi dạy khoa học mà còn chú trọng đầu tư vào việc học.

Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, doanh nhân Anh Thơ đã chia sẻ video trải nghiệm ăn trưa tại ngôi trường con gái lớn An Nhiên đang theo học. Chị chia sẻ 11 năm nay, An Nhiên luôn khen ngợi các món ăn ở trường.

Doanh nhân Anh Thơ trải nghiệm bữa ăn tại canteen trường con gái

Ngay khi bước vào cantin của trường, bà xã siêu mẫu Bình Minh đã phải thốt lên ngỡ ngàng vì khu vực ăn uống cực kỳ rộng rãi, hiện đại. Cantin có nhiều quầy, như quầy món nước, quầy các món Á - Âu, quầy buffet rau, chè,... Học sinh có thể ăn nhiều món chính thay vì chỉ được chọn lựa ăn một món.

Trong lần tham quan cantin trường của con gái, Anh Thơ quyết định thử món cari gà, ăn kèm với bánh mỳ, cơm gạo lứt, đậu hũ, một chút thịt bò xào. Cô cũng lấy thêm một bát chè sâm bổ lượng. Nữ doanh nhân cũng phân vân không biết có thể ăn hết được đĩa đồ ăn hay không.

Không gian ăn uống rộng rãi, hiện đại cùng thực đơn phong phú

Trải nghiệm của nữ doanh nhân khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa về sự hiện đại và chất lượng bữa ăn tại ngôi trường mà con gái cô theo học. Được biết, trường của An Nhiên là một trường quốc tế nổi tiếng ở TP.HCM. Học phí dao động từ 366,87 - 865,2 triệu đồng/năm học, tùy theo từng bậc học. Học phí hàng năm của trường đã bao gồm chi phí: Giáo trình bắt buộc, Bảo hiểm tai nạn cho học sinh và các câu lạc bộ; chưa bao gồm: Phí đồng phục, Phí tham quan, Phí thi AP, IB.