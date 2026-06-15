Cầm xấp tiền lẻ đi đóng học phí, nữ sinh bán bánh tráng nhận câu nói từ thầy giáo: Suốt đời không quên!

Một chia sẻ giản dị trên mạng xã hội mới đây về thầy giáo cũ khiến nhiều người xúc động. Chỉ là vài dòng nhắn gửi của một người thầy dành cho học trò nhiều năm trước nhưng nhận về rất nhiều lượt yêu thích.

Theo chia sẻ của một cựu học sinh, dù ra trường bao nhiêu năm nhưng cô vẫn luôn nhớ câu nói của thầy K. dạy Văn dành cho mình. Lần đầu tiên đăng ký học thầy, cô cầm một xấp gần 50 tờ 10.000 đồng, 20.000 đồng để đóng học phí 600.000 đồng vì không kịp đổi tiền. Thời đó cô đi bán bánh tráng kiếm thêm chi phí.

Nhìn xấp tiền lẻ mà học trò mang đến, người thầy không tỏ ra khó chịu. Thay vào đó, thầy nhẹ nhàng nói: "Thầy xin phép không lấy phí của con, vì con đến đây đã là một điều đáng quý đối với thầy. Thầy tin sau này con có thể làm được nhiều hơn như vậy". Dòng tin nhắn của người thầy sau đó cũng đầy tình cảm: "Con là người rất đặc biệt, được dạy con là một điểm nhấn của sự nghiệp giáo dục của thầy".

Dòng tin nhắn xúc động

Chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng với cô học trò năm ấy, đó là món quà tinh thần vô giá. "Luôn luôn nhớ và noi theo thầy", cô viết. Khi mở lớp sau này, cô cũng miễn giảm học phí cho nhiều bạn. "Đủ tiền máy lạnh là được. Mong các con sau này sẽ tiếp tục quay bánh răng yêu thương này".

Câu chuyện nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác. Điều đặc biệt là dưới phần bình luận, rất nhiều học sinh, sinh viên từng được học hoặc tiếp xúc với người thầy này cũng lần lượt kể lại những kỷ niệm khiến nhiều người không khỏi ấm lòng.

Một tài khoản cho biết khi còn học lớp 12, vì lo lắng cho kỳ thi đại học nên đã tìm đến lớp học thêm của thầy dù bản thân đã là học sinh của trường nơi thầy giảng dạy. "Thầy nhận ra ngay. Thầy đuổi về và nói: ‘Dạy hết ở trong trường rồi, ra đây học thêm chi cũng vậy mà tốn tiền thôi, đi về đi", người này nhớ lại.

Một cựu học sinh khác kể rằng dù chưa từng học thầy, nhưng trong thời điểm gặp biến cố cá nhân, cô vẫn nhận được những lời động viên chân thành. Nhiều sinh viên từng học ở bậc đại học cũng bày tỏ sự yêu mến đối với người thầy này. Có người nhớ mãi những giờ kiểm tra được bật nhạc giao hưởng nhẹ nhàng, có người ấn tượng với phong cách giảng dạy gần gũi, hài hước nhưng hiệu quả.

Điều khiến câu chuyện lan tỏa không chỉ nằm ở việc miễn học phí cho một học sinh khó khăn. Điều đáng quý hơn là cách người thầy nhìn thấy giá trị và tiềm năng của học trò trong lúc các em còn chưa tin vào chính mình.

Ở tuổi học trò, đôi khi một lời động viên đúng lúc có thể thay đổi cả cách một người nhìn nhận bản thân. Khi một đứa trẻ đang chật vật kiếm từng đồng học phí, điều các em cần không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là niềm tin rằng mình xứng đáng được cố gắng và có thể đi xa hơn hoàn cảnh hiện tại. Chính những người thầy như vậy đã góp phần tạo nên những thế hệ học trò biết sống tử tế và biết trao đi yêu thương.

Có lẽ đó cũng chính là điều đẹp nhất của giáo dục. Không chỉ truyền đạt kiến thức, những người thầy, người cô tử tế còn gieo vào lòng học trò niềm tin, lòng biết ơn và khát vọng sống tốt hơn. Và đôi khi, sức mạnh của hai dòng tin nhắn chân thành còn lớn hơn cả ngàn lời dạy bảo.