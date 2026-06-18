Người đàn ông 28 tuổi bị suy thận, bác sĩ nhắc: "5 việc âm thầm bào mòn thận, nhiều người chủ quan vẫn làm mỗi ngày"

"Tôi mới 28 tuổi, sao có thể bị suy thận được?". Đó là câu hỏi đầy bàng hoàng của anh Lưu (Trung Quốc), một doanh nhân trẻ đang điều hành công ty khởi nghiệp. Những ngày làm việc kéo dài, thường xuyên thức đến 2-3 giờ sáng để xử lý công việc đã trở thành thói quen của anh trong nhiều năm.

Trước đó, cơ thể từng xuất hiện một số dấu hiệu bất thường như chóng mặt, nhìn mờ, tim đập nhanh hoặc tiểu đêm nhiều lần. Tuy nhiên, anh cho rằng đó chỉ là hậu quả của việc làm việc quá sức và sẽ cải thiện sau khi nghỉ ngơi.

Cho đến một ngày, anh đột ngột xuất hiện tình trạng đau đầu dữ dội, nhìn mờ và mất thăng bằng khi di chuyển. Kết quả thăm khám tại bệnh viện cho thấy huyết áp lên tới 210/140 mmHg, trong khi nồng độ creatinine máu gần 500 μmol/L - mức cho thấy chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tăng huyết áp ác tính dẫn tới suy thận.

Trường hợp của anh Lưu không phải là cá biệt. Theo các chuyên gia, suy thận thường không xuất hiện đột ngột mà là hậu quả của quá trình tổn thương kéo dài do bệnh lý nền hoặc thói quen sinh hoạt không lành mạnh.

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5 thói quen gây hại cho thận mà nhiều người vẫn duy trì mỗi ngày

1. Uống quá ít nước

Không ít người uống cà phê, trà sữa hoặc nước ngọt thường xuyên nhưng lại không bổ sung đủ nước lọc.

Việc thiếu nước kéo dài làm giảm lượng nước tiểu, khiến các chất thải chuyển hóa khó được đào thải hiệu quả, từ đó làm tăng gánh nặng cho thận và nguy cơ hình thành sỏi tiết niệu.

Các chuyên gia khuyến nghị nên uống nước đều đặn trong ngày thay vì đợi đến khi khát mới uống.

2. Thường xuyên nhịn tiểu

Nhịn tiểu là thói quen phổ biến ở nhiều người do bận công việc, họp hành hoặc lái xe đường dài. Tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Nếu vi khuẩn lan ngược lên thận, người bệnh có thể đối mặt với viêm thận bể thận và nhiều biến chứng nghiêm trọng khác.

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3. Thức khuya, thiếu ngủ kéo dài

Thiếu ngủ mạn tính không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn tác động tiêu cực đến hệ tim mạch và thận.

Nhiều nghiên cứu cho thấy tình trạng thức khuya kéo dài có thể làm tăng hoạt động của hệ thần kinh giao cảm, gây biến động huyết áp và thúc đẩy quá trình viêm trong cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ tổn thương thận.

4. Ăn quá mặn, quá ngọt hoặc tiêu thụ quá nhiều protein

Chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, thức ăn đậm vị hay đồ nướng có thể khiến lượng muối, đường và protein nạp vào cơ thể vượt mức cần thiết. Ăn quá nhiều muối làm tăng nguy cơ tăng huyết áp trong khi tiêu thụ nhiều đường làm tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường. Bổ sung quá nhiều protein trong thời gian dài có thể làm tăng áp lực lọc tại cầu thận, đặc biệt ở những người đã có bệnh thận.

5. Tự ý dùng thuốc và thực phẩm chức năng

Một số thuốc giảm đau chống viêm không steroid (NSAIDs), kháng sinh hoặc các sản phẩm thảo dược không rõ nguồn gốc có thể gây độc cho thận nếu sử dụng không đúng cách.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tự ý dùng thuốc kéo dài hoặc tin vào các sản phẩm được quảng cáo là "bổ thận", "thải độc thận" khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

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Khi nào cần đi khám?

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên chủ quan trước những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Nếu xuất hiện tình trạng nước tiểu có nhiều bọt kéo dài, tiểu ra máu, tiểu đêm nhiều lần, phù mí mắt hoặc phù chân, mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân, hay huyết áp tăng cao và khó kiểm soát, người bệnh nên sớm đến cơ sở y tế để được thăm khám và đánh giá chức năng thận.

Bệnh thận hoàn toàn có thể được phát hiện ở giai đoạn sớm thông qua các xét nghiệm đơn giản và khám sức khỏe định kỳ. Điều đáng lo ngại là nhiều người chỉ đi khám khi các triệu chứng đã trở nên rõ rệt, trong khi lúc đó chức năng thận có thể đã bị tổn thương đáng kể. Vì vậy, việc chủ động tầm soát, đặc biệt ở những người có yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh thận, là chìa khóa giúp phát hiện sớm và ngăn ngừa những biến chứng nghiêm trọng.

Theo Toutiao