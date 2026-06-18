Mua căn hộ 117 m² với giá hơn 7 tỷ đồng, người đàn ông phát hiện nhà không có cửa chính, chủ đầu tư tuyên bố: “Có thể vào bằng cửa sổ”

Năm 2019, anh Lâm, cư dân của một khu chung cư cao cấp tại Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc, đã mua 1 mua căn hộ 117 m² hình thành trong tương lai với giá 1,8 triệu NDT (hơn 7 tỷ đồng). Khi ký hợp đồng, công trình này vẫn chưa hoàn thiện.

Thời điểm đó, nhân viên bán hàng nhiều lần khẳng định với anh rằng toàn bộ kết cấu ngôi nhà khi bàn giao sẽ giống với mô hình đã được giới thiệu, không có bất kỳ sai lệch nào.

Theo đó, căn hộ của anh Lâm sẽ có lối vào trực tiếp từ thang máy. Tuy nhiên đến ngày nhận bàn giao, anh Lâm bàng hoàng phát hiện lối vào này hoàn toàn không tồn tại. Cụ thể, vị trí đáng lẽ là cửa chính đã bị bịt kín bằng một bức tường bê tông.

Nghi ngờ chủ đầu tư cố tình chặn lối vào ban đầu để tăng diện tích sử dụng bên trong căn hộ, anh Lâm đã tìm đến tận nơi để yêu cầu giải thích. Đáp lại khiếu nại của cư dân, đại diện phía chủ đầu tư khẳng định căn hộ "không phải không có cửa". Theo người này, ngay từ đầu thiết kế của các tòa nhà số 3, 4, 19 và 20 đã như vậy. Các chủ sở hữu có thể sử dụng lối đi phía Nam hoặc thậm chí là "đi vào nhà bằng cửa sổ".

Chia sẻ thêm về vụ việc, anh Lâm cho biết chỉ sau khi đã thanh toán tiền đặt cọc, anh mới được nhận hợp đồng mua bán. Phần phụ lục của hợp đồng chỉ thể hiện sơ đồ mặt bằng căn hộ, trong đó ghi rõ nhà được trang bị cửa chống trộm và cửa ra vào chất lượng cao. Dù vậy, thực tế lại hoàn toàn khác.

Không chỉ ông Lâm, chị Lưu - một cư dân khác trong cùng khu chung cư - cũng gặp tình cảnh tương tự. Người phụ nữ này cho biết khi mua nhà, phía chủ đầu tư không hề đề cập đến bất kỳ vấn đề nào liên quan đến cửa ra vào, thậm chí còn quảng cáo khu vực sảnh thang máy là diện tích được tặng thêm.

Đến khi nhận nhà, chị mới phát hiện không có lối vào như quảng cáo. Do đang mang thai và cần chỗ ở gấp, chị buộc phải tự đục thêm một lối đi ở vị trí khác để có thể sinh hoạt bình thường.

Trong khi đó, đại diện chủ đầu tư vẫn khẳng định toàn bộ thiết kế đã được triển khai như phê duyệt ban đầu. Đơn vị này cũng cho biết đã cung cấp các tài liệu liên quan cho cơ quan chức năng Trung Quốc và sẽ phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Dù kết quả của vụ việc không được công bố, tuy nhiên theo chuyên gia Khâu Bảo Xương của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Trung Quốc, nếu chủ đầu tư bán một căn hộ không thể ra vào bình thường mà vẫn cố tình che giấu thông tin, hành vi này có thể cấu thành lừa dối nghiêm trọng đối với người mua nhà.

Ông cho rằng một căn hộ thương mại hợp pháp bắt buộc phải có cửa ra vào. Việc xuất hiện những căn hộ như trên có thể xuất phát từ hai khả năng: hoặc căn hộ vốn không thuộc diện được phép bán dưới dạng nhà thương mại, hoặc đã có sự điều chỉnh trái quy định nhằm hợp thức hóa dự án.

Chuyên gia này cũng khuyến nghị người mua có thể sử dụng hình ảnh thực tế, hợp đồng mua bán, tài liệu quảng cáo làm bằng chứng để khiếu nại tới cơ quan quản lý xây dựng hoặc khởi kiện ra tòa. Ngoài việc yêu cầu chủ đầu tư khắc phục sai phạm, người mua còn có quyền đề nghị hủy hợp đồng, yêu cầu hoàn trả số tiền đã thanh toán cùng lãi suất phát sinh và bồi thường thiệt hại.

Trong trường hợp chứng minh được hành vi gian dối, người tiêu dùng thậm chí có thể yêu cầu mức bồi thường lên tới tương đương giá trị căn nhà đã mua.

(Theo Sohu)