3 thực phẩm quen thuộc, dễ tìm có thể ngăn ngừa polyp đại tràng, nhiều gia đình Việt có sẵn trong bếp

Sau nhiều năm liên tục phải cắt bỏ polyp đại tràng trong các lần nội soi định kỳ, nữ ca sĩ Hàn Quốc Mina mới đây tiết lộ cô đã thay đổi chế độ ăn uống sau tuổi 50 và duy trì một số thực phẩm giàu chất xơ trong bữa sáng hằng ngày.

Dù không thể khẳng định một loại thực phẩm nào có thể ngăn ngừa hoàn toàn polyp đại tràng, các chuyên gia cho rằng chế độ ăn giàu chất xơ và chất chống oxy hóa có thể góp phần bảo vệ sức khỏe đường ruột.

Điều gì khiến polyp đại tràng trở nên đáng lo ngại?

Polyp đại tràng là tình trạng niêm mạc ruột phát triển bất thường, tạo thành các khối lồi trong lòng đại tràng.

Không phải tất cả polyp đều nguy hiểm. Tuy nhiên, một số loại như polyp tuyến hoặc polyp răng cưa được xem là tổn thương tiền ung thư. Nếu không được phát hiện và loại bỏ kịp thời, chúng có thể tiến triển thành ung thư đại trực tràng sau nhiều năm.

Polyp đại tràng. (Ảnh: Minh họa)

Các chuyên gia cho biết nguy cơ ung thư thường cao hơn ở những người có nhiều polyp cùng lúc, polyp kích thước lớn hoặc xuất hiện bất thường về cấu trúc mô học.

Đây cũng là lý do những người từng phát hiện polyp hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng được khuyến cáo nội soi định kỳ để theo dõi sức khỏe.

Bên cạnh tuổi tác và yếu tố di truyền, chế độ ăn uống cũng được xem là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ hình thành polyp đại tràng. Chế độ ăn nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn nhưng ít rau xanh và chất xơ có thể làm gia tăng phản ứng viêm trong đường ruột.

Đáng chú ý, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp thịt chế biến sẵn vào nhóm 1 - nhóm các tác nhân gây ung thư ở người.

3 thực phẩm tốt cho sức khỏe đường ruột

Theo chia sẻ trên kênh YouTube Philmi Couple, bắp cải, táo và cà rốt là ba thực phẩm Mina thường xuyên bổ sung vào bữa sáng. Đây cũng là những thực phẩm giàu chất xơ và chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa được các chuyên gia đánh giá có lợi cho hệ tiêu hóa.

1. Bắp cải

Bắp cải là loại rau quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Loại rau này chứa nhiều chất xơ cùng các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho hệ tiêu hóa.

Đặc biệt, bắp cải chứa sulforaphane - hợp chất được nhiều nghiên cứu ghi nhận có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa.

2. Táo

Táo chứa pectin, một dạng chất xơ hòa tan giúp hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột và cải thiện hoạt động tiêu hóa.

Ngoài ra, chất xơ trong táo còn giúp tăng thể tích phân và hỗ trợ đào thải các chất không có lợi ra khỏi cơ thể.

Các loại thực phẩm giàu chất xơ, như bắp cải, táo và cà rốt, giúp cải thiện môi trường đường ruột và hỗ trợ nhu động ruột. (Ảnh minh họa)

3. Cà rốt

Cà rốt rất giàu beta-carotene - tiền chất của vitamin A, có tác dụng chống oxy hóa và góp phần bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do.

Các chuyên gia cho biết việc bổ sung rau củ và trái cây giàu chất xơ có thể giúp kích thích nhu động ruột, rút ngắn thời gian chất thải lưu lại trong đại tràng, từ đó hạn chế sự tiếp xúc kéo dài của niêm mạc ruột với các chất có khả năng gây hại.

Theo Segye Ilbo

