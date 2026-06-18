World Cup 2026: Nơi nhiều quý ông 39-41 tuổi vẫn chạy như máy còn ngoài đời, nhiều người đã "già khọm" từ tuổi 30

Có một câu hỏi khá đau với đàn ông: "Tại sao có những người 39-40 tuổi vẫn đá World Cup. Còn mình mới ngoài 30 đã thấy cơ thể bắt đầu phản bội?". Tối ngủ muộn một hôm là hôm sau như người mất hồn. Đá 1 trận bóng cuối tuần xong phải mất cả tuần mới hết đau cơ. Leo vài tầng cầu thang đã nghe tim đập thình thịch, thở không ra hơi. Ngồi làm việc lâu thì lưng đau. Thức xem Champions League một đêm là phải trả giá bằng cả ngày hôm sau.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia NCBI, đàn ông thường sống ngắn hơn phụ nữ ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nam giới dễ mắc các bệnh nguy hiểm như bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường hơn, nên nguy cơ tử vong cũng cao hơn. Sự khác biệt này đến từ nhiều nguyên nhân: Gen di truyền, hormone (như testosterone và estrogen), thói quen sống và môi trường xã hội. Các nghiên cứu về tế bào và cơ thể cũng cho thấy, nam giới có xu hướng lão hóa nhanh hơn phụ nữ. Tuy nhiên, tốc độ già đi không chỉ phụ thuộc vào cơ thể bẩm sinh mà còn bị ảnh hưởng bởi lối sống, chế độ ăn uống, tập luyện và điều kiện sống của mỗi người.

Nhiều đàn ông, nhất là dân văn phòng, bắt đầu nhận ra sự thay đổi đó ở tuổi ngoài 30. Không phải kiểu già đi rõ rệt như tóc bạc hay da nhăn mà là cảm giác cơ thể không còn "dễ bảo" như trước. Điều thú vị là đúng lúc ấy, chúng ta bật TV lên và thấy những Ronaldo, Messi hay hàng loạt cầu thủ gần 40 tuổi vẫn xuất hiện ở sân chơi lớn nhất hành tinh. FIFA thống kê trong lịch sử World Cup đã có rất nhiều cầu thủ thi đấu ở tuổi 39, 40, thậm chí trên 40 tuổi. Kỷ lục thuộc về thủ môn Essam El Hadary khi ra sân ở tuổi 45.

Nhìn họ, nhiều người đàn ông không khỏi tự hỏi: "Vấn đề nằm ở tuổi tác, hay nằm ở mình?"… Chúng ta thấy nỗi sợ già nhen nhóm. Nỗi sợ không vì da nhăn, tóc bạc. Nỗi sợ vì cơ thể không còn khỏe mạnh, phong độ như trước đây đã từng.

Sự thật là cơ thể đàn ông bắt đầu thay đổi từ rất sớm

Người ta thường nói rằng cuộc đời có hai điều chắc chắn: Cái chết và đóng thuế. Nhưng với nam giới, có lẽ cần bổ sung thêm một điều nữa vào danh sách đó: Mất cơ bắp theo tuổi tác. Phần lớn chúng ta nghĩ tuổi già bắt đầu từ 60. Nhưng sinh học lại không phải vậy. Từ sau tuổi 30, cơ thể nam giới đã bắt đầu bước vào giai đoạn mất dần khối lượng cơ, giảm khả năng phục hồi và thay đổi hormone.

Theo Harvard Health, tình trạng mất cơ liên quan đến tuổi già được gọi là sarcopenia. Đây là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa. Sau tuổi 30, mỗi thập kỷ (10 năm), cơ thể có thể mất từ 3% đến 5% khối lượng cơ. Tính cả cuộc đời, đa số nam giới sẽ mất khoảng 30% lượng cơ bắp của mình. Ít cơ bắp hơn đồng nghĩa với việc cơ thể yếu hơn và di chuyển khó khăn hơn. Điều này làm tăng nguy cơ té ngã và gãy xương. Một báo cáo năm 2015 của Hiệp hội Nghiên cứu Xương và Khoáng chất Hoa Kỳ cho thấy, những người bị sarcopenia (teo cơ do lão hóa) có nguy cơ gãy xương do té ngã cao gấp 2,3 lần người bình thường, bao gồm gãy xương hông, xương đòn, chân, tay hoặc cổ tay.

Một trong những nguyên nhân khiến cơ bắp giảm theo tuổi tác là sự suy giảm tự nhiên của hormone testosterone. Đây là loại hormone giúp kích thích cơ thể tạo protein và phát triển cơ bắp. Bạn có thể hình dung testosterone giống như "nhiên liệu" cho ngọn lửa xây dựng cơ bắp. Một số nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung testosterone có thể giúp nam giới lớn tuổi tăng khối cơ nạc (tức là cơ bắp). Tuy nhiên, phương pháp này có thể gây ra các tác dụng phụ không mong muốn.

Quá trình này diễn ra chậm nhưng liên tục nên nhiều người không nhận ra cho tới khi bước sang tuổi 35 hoặc 40. Đó là lý do vì sao cùng một trận bóng phủi ở 25 tuổi đá xong còn đi nhậu, 35 tuổi đá xong chỉ muốn nằm, 40 tuổi đá xong phải suy nghĩ xem ngày mai đứng lên bằng cách nào…

Điều đáng nói là rất nhiều đàn ông lại nhầm những dấu hiệu đó với việc "hết thời". Họ cho rằng cơ thể xuống dốc là điều không thể tránh khỏi. Và chính suy nghĩ đó khiến họ già nhanh hơn tuổi thật.

Ronaldo không thắng thời gian, anh ta chỉ không đầu hàng nó

Người ta hay nói Ronaldo là ngoại lệ. Đúng! Nhưng thứ khiến Ronaldo đặc biệt không phải vì anh không già đi mà vì anh dành gần như toàn bộ cuộc đời để chống lại quá trình đó.

Ở tuổi ngoài 40, Ronaldo vẫn duy trì tỷ lệ mỡ cực thấp, tập luyện gần như mỗi ngày, ngủ theo giáo trình khoa học, ăn uống được kiểm soát và coi việc chăm sóc cơ thể như một nghề nghiệp thực thụ. Mới đây anh còn trở thành cầu thủ ngoài sân già nhất từng đá chính tại World Cup khi đã hơn 41 tuổi.

Đó không phải phép màu. Đó là kết quả của hàng chục năm tích lũy. Và đây là điểm nhiều đàn ông bỏ qua. Họ nhìn kết quả cuối cùng nhưng không nhìn số giờ ngủ, số buổi tập, số bữa ăn được kiểm soát và hàng nghìn lựa chọn nhỏ phía sau.

Điều khiến đàn ông già nhanh không phải tuổi tác mà là những khoản nợ cơ thể tích lũy suốt nhiều năm

Thức khuya. Ít vận động. Uống bia rượu. Hút thuốc lá. Stress kéo dài. Ngồi làm việc 10 tiếng mỗi ngày. Ăn uống theo kiểu "có gì ăn nấy". Mỗi thứ một ít. Mỗi năm một ít. Đến tuổi 35, cơ thể bắt đầu gửi "hóa đơn". Nhiều người gọi đó là tuổi tác. Nhưng thực ra đó là khoản nợ sức khỏe đến ngày phải thanh toán.

Các chuyên gia về sức khỏe nam giới hiện nay đều nhấn mạnh rằng, bước sang tuổi trung niên, điều quan trọng nhất không phải cardio hay giảm cân bằng mọi giá mà là duy trì khối cơ, tăng cường vận động sức mạnh, ngủ đủ và kiểm soát căng thẳng. Đây là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lão hóa của nam giới.

Có một sai lầm mà rất nhiều đàn ông mắc phải. Họ chăm sóc xe hơn chăm sóc chính mình. Xe đến hạn thì thay dầu. Điện thoại chậm thì mang đi bảo dưỡng. Điều hòa kêu lạ thì gọi thợ. Nhưng bản thân nhiều năm không khám sức khỏe. Không kiểm tra mỡ máu. Không đo huyết áp. Không biết đường huyết đang ở mức nào. Không biết gan, thận hay tim mạch đang ra sao. Cho đến một ngày cơ thể lên tiếng bằng cơn đau ngực, tăng huyết áp hay kết quả khám sức khỏe đầy dấu đỏ.

Khi đó câu chuyện không còn là chuyện phong độ nữa mà là chuyện sức khỏe. Đàn ông 40 tuổi không đáng sợ. Điều đáng sợ là 40 tuổi nhưng sống như thể mình đã hết thời.

Có một sự khác biệt rất lớn giữa "già đi" và "buông xuôi". Messi gần 39 tuổi vẫn ghi bàn ở World Cup. Ronaldo ngoài 40 vẫn ra sân. Rất nhiều cầu thủ trong lịch sử World Cup thi đấu ở tuổi 39-40, thậm chí hơn thế.

Dĩ nhiên không ai bắt chúng ta phải trở thành Ronaldo. Nhưng có lẽ chúng ta nên học ở họ một điều. Cơ thể không tự nhiên xuống dốc vào tuổi 35. Nó phản ánh cách chúng ta đã sống trong 10 hay 15 năm trước đó. Tuổi tác là điều không ai có thể thoát được. Nhưng giữa một người đàn ông 40 tuổi vẫn khỏe mạnh, tự tin, chơi thể thao cùng con và một người 40 tuổi đã xem mình là "ông chú hết thời", khoảng cách không nằm ở năm sinh. Nó nằm ở những lựa chọn được thực hiện mỗi ngày. Tin vui là lựa chọn đó, cho đến hôm nay, vẫn còn nằm trong tay chúng ta.