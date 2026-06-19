Chiếc áo "học sinh danh dự toàn trường" của Messi tại World Cup 2026: Nhìn đâu cũng thấy huy hiệu, không một ai bì kịp

Nếu World Cup 2026 có cuộc thi "chiếc áo nhiều huy hiệu nhất giải", Lionel Messi gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng.

Trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria, nhiều người hâm mộ đã chú ý đến một chi tiết thú vị: áo đấu của Messi trông khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của các cầu thủ trên sân. Không chỉ đơn giản là chiếc băng đội trưởng quen thuộc, áo của siêu sao 39 tuổi còn xuất hiện hàng loạt phù hiệu đặc biệt - nhiều đến mức các fan đùa rằng trông chẳng khác nào "học sinh danh dự toàn trường".

Thực tế, mỗi phù hiệu trên áo Messi đều là dấu mốc cho một thành tựu lịch sử mà không phải cầu thủ nào cũng có được.

Đầu tiên là phù hiệu Nhà vô địch World Cup. Với tư cách đội trưởng đưa Argentina lên ngôi tại Qatar 2022, Messi cùng các đồng đội được quyền mang biểu tượng nhà đương kim vô địch thế giới trên ngực áo trong suốt thời gian giữ danh hiệu.

Loạt huy hiệu trên áo đấu của Messi mà ngoài anh ra, không cầu thủ nào ở World Cup 2026 có đủ (Ảnh: Getty)

Kế đến là huy hiệu vàng World Cup 2026. Đây là biểu tượng chỉ dành cho các đội tuyển từng ít nhất một lần vô địch World Cup. Vì Argentina là đội bóng giàu truyền thống của giải đấu với 4 lần đăng quang, La Albiceleste nằm trong nhóm ít đội tuyển được sử dụng huy hiệu đặc biệt này.

Bên cạnh đó là United for Peace, phù hiệu chung được FIFA áp dụng cho tất cả các đội tuyển tham dự World Cup 2026 nhằm truyền tải thông điệp đoàn kết và hòa bình.

Tuy nhiên, điều khiến chiếc áo của Messi thực sự trở nên độc nhất lại nằm ở hai phù hiệu mang tính cá nhân.

Đầu tiên là LEGACY Patch - biểu tượng dành riêng cho những cầu thủ đã góp mặt ở ít nhất 5 kỳ World Cup. Đây là cách FIFA tôn vinh những huyền thoại có sự nghiệp kéo dài qua nhiều thế hệ. Messi không chỉ đạt cột mốc 5 kỳ World Cup mà còn tiếp tục nâng kỷ lục lên thành 6 lần tham dự tại World Cup 2026.

Chưa dừng lại ở đó, trên áo của anh còn xuất hiện Golden Ball Patch, phù hiệu dành cho những cầu thủ từng giành Quả bóng Vàng World Cup - danh hiệu trao cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Messi từng hai lần nhận vinh dự này vào các năm 2014 và 2022, thành tích chưa một cầu thủ nào trong lịch sử World Cup làm được.

Messi đơn giản là huyền thoại ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Khi đặt tất cả lại với nhau, chiếc áo của Messi tại World Cup 2026 mang tới cảm giác giống như một bảng thành tích sống động. Từ nhà vô địch thế giới, huyền thoại nhiều kỳ World Cup cho tới chủ nhân của những danh hiệu cá nhân danh giá nhất giải đấu, tất cả đều được thể hiện qua các huy hiệu trên tay áo và ngực áo.

Nói vui theo cách của người hâm mộ, trong khi nhiều cầu thủ đến World Cup với một hoặc hai phù hiệu đặc biệt, Messi xuất hiện như một "học sinh danh dự toàn trường" - nơi mỗi huy hiệu đều kể lại một chương trong sự nghiệp huyền thoại của anh. Và có lẽ điều đáng kinh ngạc nhất là ở tuổi 39, bộ sưu tập ấy vẫn chưa dừng lại.