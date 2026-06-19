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Tin vui Neymar trở lại: "Mọi người nhớ tôi rồi đúng không"

| | Sống

Neymar trở lại tập luyện cùng toàn đội.

Đội tuyển Brazil vừa đón nhận một tín hiệu vô cùng lạc quan trước thềm lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026. Ngôi sao tiền đạo Neymar đã chính thức xuất hiện trở lại trên sân tập cùng các đồng đội, thắp lên hy vọng cải thiện sức mạnh hàng công cho "Selecao" sau khởi đầu có phần chệch choạc.

Dù chưa tham gia trọn vẹn các bài tập chiến thuật nặng, chân sút sinh năm 1992 đã có thể hoàn thành các bài tập thể lực chuyên biệt và thực hiện các động tác chạm bóng nhẹ nhàng. Sự xuất hiện của Neymar nhanh chóng làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng của toàn đội. Anh thậm chí còn vui vẻ gửi lời thách thức dí dỏm tới giới truyền thông có mặt tại sân: "Mấy anh nhớ tôi rồi đúng không?"

Neymar mang lại tin vui cực lớn cho Brazil ở World Cup - Ảnh 1.

Neymar xỏ giày tập luyện cùng toàn đội (Ảnh: CBF)

Neymar mang lại tin vui cực lớn cho Brazil ở World Cup - Ảnh 2.

Neymar đã có tín hiệu tích cực (Ảnh: CBF)

Trước đó, Neymar đã dính chấn thương rách cơ bắp chân phải độ II vào ngày 17/5 khi đang thi đấu trong màu áo Santos. Việc thiếu vắng thủ lĩnh lối chơi này đã ngay lập tức để lại hậu quả, khi Brazil tỏ ra bế tắc và bị Moroc cầm hòa với tỷ số 1-1 ở trận ra quân. Trận hòa này khiến làn sóng người hâm mộ và họ mong sự trở lại của Neymar nhằm tái thiết lập tính đột biến và tư duy sáng tạo cho hàng công.

Mặc dù có những tiến triển rất tích cực, ban huấn luyện Brazil khẳng định sẽ không mạo hiểm với thể trạng của ngôi sao số một. Nhiều khả năng Neymar vẫn sẽ ngồi ngoài trong cuộc đối đầu với Haiti tại bảng C. Mục tiêu tối thượng của đội ngũ y tế là giúp anh đạt 100% phong độ để sẵn sàng chinh chiến cho giai đoạn knock-out khắc nghiệt.

Bên cạnh trường hợp của Neymar, HLV trưởng Brazil cũng đang phải đau đầu với bài toán phân phối thể lực cho toàn đội sau trận ra quân mất nhiều sức. Trong các buổi tập gần đây, một loạt trụ cột bao gồm hậu vệ Gabriel Magalhães, tiền vệ Bruno Guimarães và tiền đạo Raphinha đã được giảm tải khối lượng vận động và chỉ tham gia các bài tập nhẹ nhằm tránh nguy cơ quá tải.

Tin tức đau lòng về Neymar khiến cả Brazil chết lặng chỉ vài ngày trước World Cup 2026

Theo Tiên Tiên

Thanh niên Việt

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