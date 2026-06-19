Học công nghệ thông tin thì chọn trường nào? Top những "bến đỗ" chất lượng cho kỹ sư số tương lai

Trước "cơn bão" trí tuệ nhân tạo (AI) đang càn quét mọi lĩnh vực, công nghệ thông tin vẫn vững vàng ở vị trí một trong những ngành học có sức hút lớn và sự dịch chuyển mạnh mẽ nhất đối với giới trẻ. Đứng trước bài toán chọn ngành, chọn trường cho tương lai, việc tìm kiếm một bến đỗ vừa "hot", vừa chuẩn gu để phát triển bản thân luôn là một hành trình cần nhiều sự cân nhắc.

Ngày nay, thị trường nhân lực công nghệ không còn gói gọn trong hình ảnh những lập trình viên chỉ biết gõ code thuần túy. Các doanh nghiệp toàn cầu đang săn đón những kỹ sư thế hệ mới có tư duy sản phẩm nhạy bén, khả năng thích ứng linh hoạt với các công nghệ thay đổi từng ngày và một phong thái làm việc tự tin trong môi trường quốc tế.

Thấu hiểu điều đó, các trường đại học tại Việt Nam đã và đang làm mới mình, chuyển dịch mạnh mẽ từ lối truyền thụ kiến thức lý thuyết sang mô hình nâng cao năng lực ứng dụng, tăng cường trải nghiệm thực tế và bắt chặt tay với doanh nghiệp để giải quyết bài toán đầu ra cho sinh viên. Mỗi môi trường đều sở hữu một bản sắc riêng và dưới đây là những cái tên nổi bật được đánh giá cao trên bản đồ đào tạo hiện nay, hoàn toàn không mang ý nghĩa xếp hạng tuyệt đối.

Trường Đại học FPT: Đào tạo nhân lực công nghệ trong môi trường gắn kết doanh nghiệp và toàn cầu hóa

Được thành lập bởi Tập đoàn FPT, chương trình đào tạo CNTT tại trường Đại học FPT (FPTU) thừa hưởng lợi thế lớn trong việc kết nối lớp học với thực tiễn ngành công nghiệp số và đầu ra cho sinh viên. Nhờ sự đồng hành của hệ sinh thái FPT và mạng lưới đối tác toàn cầu, nhà trường liên tục cập nhật các xu hướng công nghệ mới vào bài giảng, giúp sinh viên sớm tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề để thích nghi nhanh với thị trường lao động.

Khuôn viên trường Đại học FPT (Ảnh: FPTU)

Tại đây, người học được khuyến khích tham gia các dự án công nghệ và giải các bài toán thực tế ngay trên ghế nhà trường. Hàng loạt sản phẩm ứng dụng AI do sinh viên FPTU phát triển gần đây như hệ sinh thái y tế số OrcaX, ứng dụng mô phỏng bệnh lý nhãn khoa VISTA hay nền tảng học tập FTES là minh chứng rõ nét cho tinh thần này. Đây cũng chính là bệ phóng tạo nên hàng nghìn sinh viên thành công với các startup trong và ngoài nước, điển hình là những cái tên đình đám như Nguyễn Thành Trung (Sky Mavis), Nguyễn Thế Vinh (Coin98), Trần Trung Hiếu (TopCV), Nguyễn Thanh Tùng (MindX)...

Một trong những điểm khác biệt làm nên thương hiệu của FPTU là học kỳ On-the-Job Training (OJT), nơi sinh viên được "nhúng mình" vào môi trường doanh nghiệp trong và ngoài nước để cọ xát với dự án thực tế và làm việc nhóm. Đặc biệt, 100% sinh viên công nghệ tại đây còn được học trải nghiệm khởi nghiệp liên ngành, kết hợp cùng sinh viên các khối ngành truyền thông, ngôn ngữ, kinh doanh... để hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo.

Sinh viên FPTU được khuyến khích tham gia các dự án công nghệ ngay trong quá trình học tập (Ảnh: FPTU)

Bên cạnh tính ứng dụng cao, nhà trường còn chú trọng phát triển năng lực hội nhập khi sử dụng toàn bộ giáo trình chuyên ngành bằng tiếng Anh và tạo điều kiện cho sinh viên học thêm ngoại ngữ thứ hai như tiếng Nhật - ngôn ngữ có lợi thế cực lớn trong lĩnh vực phần mềm và AI hiện nay. Song song đó, hệ thống câu lạc bộ phong phú và các chương trình phát triển cá nhân (PDP) cũng giúp người học trau dồi bộ kỹ năng mềm vững chắc để sẵn sàng bước vào đường đua công nghệ cao như kỹ thuật phần mềm, trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch bán dẫn hay robot và khoa học dữ liệu.

Đại học Bách khoa Hà Nội: Nền tảng kỹ thuật vững chắc cho những kỹ sư công nghệ chuyên sâu

Luôn nằm trong top những ngôi trường có điểm đầu vào cao kỷ lục và "khó nhằn" bậc nhất, Đại học Bách khoa Hà Nội từ lâu đã được ví như cái nôi luyện kim của những thế hệ kỹ sư, chuyên gia nghiên cứu công nghệ hàng đầu tại Việt Nam. Với nền tảng đào tạo kỹ thuật vững chắc, trường nổi bật ở khả năng nghiên cứu chuyên sâu, đội ngũ giảng viên có trình độ cao cùng hệ thống phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ. Sinh viên được đào tạo bài bản về toán học, khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, thuật toán và các nền tảng công nghệ cốt lõi.

Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: HUST)

Đây là không gian lý tưởng cho những bạn trẻ sở hữu tư duy logic thép, đam mê nghiên cứu sâu và có tham vọng trở thành những chuyên gia R&D tầm cỡ trong tương lai. Các ngành đào tạo mũi nhọn của trường như khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, an toàn không gian số luôn là bảo chứng vàng cho chất lượng nhân lực trên thị trường lao động.

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội: Thế mạnh về nghiên cứu và công nghệ mới

Trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ (UET) là một trong những đơn vị đào tạo và nghiên cứu công nghệ trọng điểm tại Việt Nam. Thế mạnh của trường nằm ở định hướng kết hợp giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học. Sinh viên không chỉ học các kiến thức về lập trình, hệ thống máy tính, dữ liệu mà còn có cơ hội tham gia các hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ và các dự án đổi mới sáng tạo.

Những lĩnh vực nổi bật của trường gồm khoa học máy tính, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật máy tính, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu. Đây là lựa chọn phù hợp với những bạn trẻ yêu thích khám phá công nghệ mới, muốn tham gia nghiên cứu hoặc phát triển các sản phẩm số có tính ứng dụng cao.

Sinh viên trường Đại học Công nghệ thực hành với các thiết bị công nghệ (Ảnh: VNU-UET)

Trong xu hướng AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, nền tảng nghiên cứu của Trường Đại học Công nghệ giúp sinh viên có khả năng tiếp cận những lĩnh vực công nghệ tiên tiến.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM: Phát triển nhân lực cho nền kinh tế số

Tại khu vực phía Nam, trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM là một trong những địa chỉ đào tạo CNTT được nhiều thí sinh quan tâm.

Với định hướng chuyên sâu về công nghệ thông tin, trường tập trung phát triển các lĩnh vực gắn liền với xu thế của ngành như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin, thương mại điện tử và hệ thống thông tin. Sinh viên được học tập trong môi trường chuyên biệt về công nghệ, tiếp cận các dự án thực tế và có nhiều cơ hội tham gia nghiên cứu, cuộc thi công nghệ, hoạt động đổi mới sáng tạo.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin là một trong các trường đào tạo lĩnh vực công nghệ uy tín tại khu vực phía Nam (Ảnh: UIT)

Các ngành đào tạo nổi bật như khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin, khoa học dữ liệu… phù hợp với những bạn trẻ muốn xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số. Với lợi thế nằm tại TP.HCM - trung tâm kinh tế, công nghệ năng động của cả nước - sinh viên còn có nhiều cơ hội kết nối với doanh nghiệp và thị trường việc làm sau khi tốt nghiệp.

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM: Đào tạo kỹ sư công nghệ theo hướng kỹ thuật ứng dụng

Cùng với Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM là một trong những trường kỹ thuật danh tiếng, có bề dày đào tạo kỹ sư tại Việt Nam. Các chương trình đào tạo CNTT của trường nổi bật với nền tảng kỹ thuật vững chắc, chú trọng khả năng giải quyết vấn đề và ứng dụng công nghệ trong thực tế. Sinh viên được trang bị kiến thức về khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, hệ thống thông tin, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực công nghệ mới.

Những ngành thế mạnh như khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật phần mềm, khoa học dữ liệu… phù hợp với các bạn có tư duy kỹ thuật, yêu thích công nghệ, muốn trở thành kỹ sư phát triển phần mềm, chuyên gia hệ thống hoặc theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu. Với môi trường đào tạo đề cao tính kỷ luật, tư duy kỹ thuật và năng lực chuyên môn, trường là lựa chọn phù hợp cho những sinh viên mong muốn xây dựng nền tảng công nghệ vững chắc.

Môi trường đào tạo của trường Đại học Bách khoa TP.HCM đề cao tính kỷ luật, tư duy kỹ thuật và năng lực chuyên môn (Ảnh: HCMUT)

Nhìn chung, mỗi ngôi trường đều sở hữu một hệ sinh thái giáo dục riêng biệt với những thế mạnh không thể trộn lẫn. Việc lựa chọn bến đỗ nào hoàn toàn phụ thuộc vào tính cách, năng lực và định hướng cá nhân của mỗi bạn trẻ.

Trong một kỷ nguyên số không ngừng biến động, điều quan trọng nhất không chỉ là danh tiếng của ngôi trường bạn theo học, mà chính là tinh thần tự học, tư duy sáng tạo và khát khao khẳng định bản thân của chính các bạn trên hành trình trở thành những kỹ sư số tương lai.