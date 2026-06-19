Công an Hà Nội nói về quyền lợi với người bị lừa mua hợp đồng kỳ nghỉ qua đời

Sáng 19/6, tại hội nghị thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn thành phố, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP Hà Nội nói về quyền lợi nạn nhân trong vụ lừa hợp đồng kỳ nghỉ .

Trả lời câu hỏi về việc nhiều người mua các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch là người cao tuổi, thậm chí có trường hợp đã qua đời trước khi vụ việc được phát hiện và xử lý, Thượng tá Đỗ Thế Thắng cho biết thân nhân, người thừa kế hợp pháp vẫn có thể trình báo để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

"Đối với các trường hợp người cao tuổi đã mất nhưng đứng tên ký các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, Công an Hà Nội đề nghị người thân, người thừa kế hợp pháp mang các tài liệu, giấy tờ liên quan đến cơ quan công an để trình báo, phục vụ công tác điều tra và giải quyết theo quy định của pháp luật", Thượng tá Đỗ Thế Thắng nhấn mạnh.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng thông tin tại hội nghị

Theo lãnh đạo PC03, để được xem xét bảo vệ quyền lợi và thu hồi tài sản, những người bị chiếm đoạt hoặc thân nhân của người bị hại cần chủ động cung cấp các hợp đồng, chứng từ nộp tiền và các tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra.

Liên quan dòng tiền do phạm tội mà có, Công an TP Hà Nội cho biết các đối tượng đã sử dụng tiền chiếm đoạt được để đầu tư, kinh doanh và thực hiện nhiều hoạt động khác nhằm che giấu nguồn gốc tài sản. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 bị can về tội "Rửa tiền" và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ dấu hiệu liên quan của các tổ chức, cá nhân khác trong vụ án.

Thông tin thêm tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đến nay cơ quan điều tra xác định có 27 công ty liên quan đường dây lừa đảo mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Giám đốc Công an TP Hà Nội nhận định con số thiệt hại thực tế có thể còn lớn hơn do vẫn còn nhiều bị hại hoặc người thân của bị hại chưa trình báo .

Công an TP Hà Nội đề nghị tất cả các cá nhân có liên quan, đặc biệt là thân nhân của những người đã qua đời từng tham gia các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, khẩn trương làm đơn tố giác, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.