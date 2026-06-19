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Công an Hà Nội nói về quyền lợi với người bị lừa mua hợp đồng kỳ nghỉ qua đời

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Công an TP Hà Nội cho biết, nếu người mua hợp đồng kỳ nghỉ du lịch đã qua đời, người thân nạn nhân có thể trình báo để được xem xét hoàn trả số tiền bị chiếm đoạt.

Sáng 19/6, tại hội nghị thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn thành phố, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP Hà Nội nói về quyền lợi nạn nhân trong vụ lừa hợp đồng kỳ nghỉ .

Trả lời câu hỏi về việc nhiều người mua các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch là người cao tuổi, thậm chí có trường hợp đã qua đời trước khi vụ việc được phát hiện và xử lý, Thượng tá Đỗ Thế Thắng cho biết thân nhân, người thừa kế hợp pháp vẫn có thể trình báo để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

"Đối với các trường hợp người cao tuổi đã mất nhưng đứng tên ký các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, Công an Hà Nội đề nghị người thân, người thừa kế hợp pháp mang các tài liệu, giấy tờ liên quan đến cơ quan công an để trình báo, phục vụ công tác điều tra và giải quyết theo quy định của pháp luật", Thượng tá Đỗ Thế Thắng nhấn mạnh.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng thông tin tại hội nghị

Theo lãnh đạo PC03, để được xem xét bảo vệ quyền lợi và thu hồi tài sản, những người bị chiếm đoạt hoặc thân nhân của người bị hại cần chủ động cung cấp các hợp đồng, chứng từ nộp tiền và các tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra.

Liên quan dòng tiền do phạm tội mà có, Công an TP Hà Nội cho biết các đối tượng đã sử dụng tiền chiếm đoạt được để đầu tư, kinh doanh và thực hiện nhiều hoạt động khác nhằm che giấu nguồn gốc tài sản. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 bị can về tội "Rửa tiền" và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ dấu hiệu liên quan của các tổ chức, cá nhân khác trong vụ án.

Thông tin thêm tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đến nay cơ quan điều tra xác định có 27 công ty liên quan đường dây lừa đảo mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Giám đốc Công an TP Hà Nội nhận định con số thiệt hại thực tế có thể còn lớn hơn do vẫn còn nhiều bị hại hoặc người thân của bị hại chưa trình báo .

Công an TP Hà Nội đề nghị tất cả các cá nhân có liên quan, đặc biệt là thân nhân của những người đã qua đời từng tham gia các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, khẩn trương làm đơn tố giác, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Danh sách 27 công ty bán, môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch:

Công ty TNHH Golden Vacation (tầng 2, tòa nhà Đồng Lợi, số 2-4 ngõ 1160 đường Láng, phường Láng, Hà Nội).

Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay (tầng 11, tòa nhà Capital Place, số 29 phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội).

Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam (CH14 - 15A, Tầng 7, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội; trước đây là Công ty TNHH Smart Save Club và Công ty TNHH Sáng Healthcare).

Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group (số 15 Hàng Muối, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (A1 lô TT2 KĐT Bắc Linh Đàm, Phường Định Công, Hà Nội).

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel (số 110 Phố Linh Lang, phường Giảng Võ, Hà Nội).

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars (số 6 Ngõ 87 Thiên Hiền, Phường Từ Liêm, Hà Nội).

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing – Star (toà nhà Web3, số 15 ngõ 4 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội).

Công ty Cổ phần New Era Group (số 314-3 ngách 8/13 đường Huyền Kỳ, phường Hà Đông, Hà Nội).

Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi (tầng 10, Tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội; trước đây là Công ty Diamond Forest).

Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi (tầng 5, Toà nhà Artemis, Số 3 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Hà Nội).

Công ty TNHH Dream Trips (tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip (số 15 ngõ 82 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Cầu Giấy, Hà Nội).

Công ty cổ phần Vega Holidays (tầng 15 Tòa nhà Lancaster Luminaire, số 1152 đường Láng, Phường Láng, Hà Nội).

Công ty TNHH Jungle Journey Travel (B2-R6, TTTM Royal City, 72A đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch Crystal Holidays (tầng 9, Tòa nhà Eurowindow Office, số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Hà Nội).

Công ty TNHH Holidays Việt Nam (tầng 14, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội).

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL (số 236 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, Hà Nội).

Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (tầng 2, Tháp A, Tòa nhà Helios, Số 75 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).

Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR (số 2, ngõ 219, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội).

Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel (tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).

Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group (tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).

Công ty cổ phần đầu tư Times Holding (tầng 15, tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội).

Công ty CP Hoàng Kim Card (tầng 10, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội).

Công ty CP Global Travel Tour (tầng 26, tòa 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội).

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony (số 811C Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Hà Nội).

Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR (tầng 3, Tòa B, Tòa nhà Việt Đức Complex, số 39 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội; trước đây là công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam).

Theo Minh Tuệ/VTC News

VTC News

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