5 loại cây vừa lọc không khí, vừa làm mát nhà cực đỉnh: Biết trồng thì chẳng sợ nắng nóng

Khi nhiệt độ mùa hè liên tục tăng cao, nhiều gia đình tìm cách làm mát nhà cửa mà không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào điều hòa. Một giải pháp đơn giản được các chuyên gia làm vườn gợi ý là đặt thêm cây xanh trong nhà.

Mặc dù cây cảnh không thể hạ nhiệt độ phòng mạnh như điều hòa, chúng có thể giúp không khí trở nên tươi mát, dễ chịu hơn nhờ một cơ chế tự nhiên gọi là thoát hơi nước.

Cây xanh giúp làm mát không khí như thế nào?

Theo Chris Bonnett, nhà sáng lập GardeningExpress.co.uk, cây hấp thụ nước qua rễ, vận chuyển lên lá rồi giải phóng hơi nước thông qua các lỗ nhỏ trên bề mặt lá.

Ông giải thích: "Cây cũng 'đổ mồ hôi' giống con người. Chúng hút nước từ rễ, đưa lên lá rồi giải phóng dưới dạng hơi nước. Quá trình này được gọi là thoát hơi nước."

Tương tự như mồ hôi giúp làm mát cơ thể, lượng hơi nước mà cây giải phóng có thể giúp không khí xung quanh trở nên dịu hơn và bớt ngột ngạt.

"Dĩ nhiên cây không thể làm mát cả căn nhà như điều hòa, nhưng việc bổ sung độ ẩm tự nhiên cho không khí có thể giúp căn phòng cảm thấy dễ chịu và thông thoáng hơn. Có thể xem chúng như những chiếc máy tạo ẩm mini từ thiên nhiên."

Dưới đây là 5 loại cây trong nhà được chuyên gia khuyến khích trồng vào mùa hè.

Cau vàng (Areca Palm)

Cau vàng là một trong những loại cây có khả năng thoát hơi nước mạnh nhất, nhờ đó giải phóng lượng lớn độ ẩm vào không khí.

Loài cây này khá dễ chăm sóc, có thể phát triển tốt ngay cả trong điều kiện ánh sáng không quá mạnh. Bên cạnh đó, dáng cây xanh mướt còn mang đến cảm giác nhiệt đới, giúp không gian sống trở nên mát mắt hơn trong mùa hè.

Dương xỉ Boston

Dương xỉ Boston nổi tiếng với khả năng tăng độ ẩm và hỗ trợ lọc không khí.

Loại cây này đặc biệt phù hợp với nhà bếp hoặc phòng tắm – những nơi vốn có độ ẩm cao. Tuy nhiên, cây cần được phun sương thường xuyên và duy trì môi trường đủ ẩm để phát triển tốt.

Nha đam (Lô hội)

Không chỉ góp phần tạo cảm giác mát mẻ, nha đam còn là lựa chọn lý tưởng cho những người bận rộn bởi cây cần rất ít nước.

Một ưu điểm khác là phần gel trong lá nha đam có thể được sử dụng để làm dịu vùng da bị cháy nắng hoặc kích ứng nhẹ – điều khá hữu ích trong những ngày hè nắng gắt.

Cây đa búp đỏ (Rubber Plant)

Với những chiếc lá lớn và bóng đẹp, đa búp đỏ là điểm nhấn nổi bật trong nhiều không gian nội thất hiện đại.

Lá cây giúp điều hòa độ ẩm trong phòng, đồng thời cây cũng rất dễ chăm sóc và thích nghi tốt với môi trường trong nhà.

Lan ý (Peace Lily)

Lan ý là một trong những loại cây cảnh được yêu thích nhất nhờ những bông hoa màu kem thanh nhã.

Ngoài khả năng thanh lọc không khí, cây còn phù hợp với hầu hết các vị trí trong nhà. Lan ý khá dễ chăm sóc và có thể ra hoa nhiều lần trong năm nếu được đặt ở nơi có ánh sáng phù hợp.

Cây xanh có thể thay thế điều hòa?

Câu trả lời là không. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc bố trí cây xanh trong nhà có thể giúp cải thiện chất lượng không khí, tăng độ ẩm tự nhiên và tạo cảm giác dễ chịu hơn trong những ngày nóng bức.

Kết hợp cây xanh với việc mở cửa thông gió hợp lý, sử dụng rèm che nắng và hạn chế các nguồn phát nhiệt trong nhà sẽ giúp không gian sống trở nên thoáng mát hơn mà không làm tăng đáng kể chi phí điện năng.