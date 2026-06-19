Chiêu trò 'giải độc đường ruột bằng nước tương' khiến hơn 100 người già sập bẫy

Cảnh sát Bắc Kinh cho biết đã bắt giữ hơn 30 nghi phạm liên quan đến vụ án lừa đảo quy mô lớn này. Vụ việc bị phanh phui sau khi gia đình một cụ bà họ Lý phát hiện bà đã chi gần 104.000 USD (khoảng 3 tỷ đồng) cho các liệu trình điều trị tại trung tâm.

Theo điều tra, ban đầu bà Lý được thu hút bởi một phiếu massage chân giá rẻ chỉ khoảng 6 USD (150.000 đồng). Khi đến trung tâm, bà được nhân viên tiếp đón nhiệt tình, thường xuyên hỏi han, quan tâm và thậm chí ghi nhớ ngày sinh nhật để tạo cảm giác thân thiết như người nhà.

Nhóm đối tượng chủ yếu nhắm vào những người cao tuổi sống đơn thân hoặc thường xuyên cảm thấy cô đơn. Chúng tiếp cận nạn nhân tại các câu lạc bộ người cao tuổi, công viên và những địa điểm sinh hoạt cộng đồng, sau đó mời tham gia các buổi khám sức khỏe miễn phí với những "chuyên gia" tự xưng.

Làm giả bệnh lý, trung tâm sức khỏe lừa đảo hàng trăm người già neo đơn.

Tại đây, các "chuyên gia" liên tục đưa ra những chẩn đoán đáng sợ, khẳng định người cao tuổi đang mắc nhiều bệnh nghiêm trọng và cần điều trị lâu dài bằng các liệu trình đắt đỏ.

Để tăng tính thuyết phục, các đối tượng thực hiện thủ thuật súc rửa ruột rồi bí mật pha hắc xì dầu vào phần dịch thải. Màu sắc bất thường của chất lỏng khiến nhiều người tin rằng cơ thể đang đào thải lượng lớn độc tố tích tụ lâu năm.

Tin tưởng vào những lời quảng cáo này, nhiều nạn nhân liên tục chi tiền cho các gói điều trị có giá lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ mỗi buổi.

Đáng chú ý, khi bà Lý không còn khả năng chi trả và muốn dừng liệu trình, nhân viên trung tâm vẫn tiếp tục gây áp lực, thậm chí khuyên bà mang trang sức đi cầm cố để lấy tiền chữa bệnh.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này vận hành hơn 20 cơ sở núp bóng trung tâm chăm sóc sức khỏe trên nhiều quận của Bắc Kinh. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định vượt 4,5 triệu USD.

Giới chức nhận định đây là mô hình lừa đảo điển hình, lợi dụng tâm lý lo lắng về sức khỏe và nhu cầu được quan tâm của người cao tuổi để trục lợi.

Theo số liệu thống kê, đến cuối năm 2025, Trung Quốc có khoảng 323 triệu người từ 60 tuổi trở lên, tương đương 23% dân số. Tình trạng người cao tuổi sống một mình hoặc sống xa con cháu ngày càng phổ biến, trở thành mục tiêu mà nhiều đường dây lừa đảo tìm cách khai thác.

Sau khi vụ việc được công bố, nhiều cư dân mạng đã kêu gọi cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý các cơ sở chăm sóc sức khỏe nhằm ngăn chặn những chiêu trò tương tự nhắm vào người cao tuổi.