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Con trai 5 tuổi nghịch lửa làm cháy sạch tài sản giá 700 triệu đồng, người bố chỉ bình thản nói 4 từ lên thẳng hot search

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Ngay lúc đó, người bố không hề tức giận mà hỏi con trai “có vui không”.

Gần đây, một cậu bé 5 tuổi ở Quảng Đông, Trung Quốc vì tò mò nên đã nghịch lửa trong nhà, dẫn đến hỏa hoạn và thiêu rụi toàn bộ thiết bị điện tử trị giá khoảng 200.000 Nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng). Những hình ảnh tan hoang tại hiện trường đã được phụ huynh đăng lên mạng, với cậu bé đứng trong phòng với vẻ mặt bàng hoàng, lúng túng.

Được biết, lúc đó cậu bé rất sợ hãi, thậm chí đã chủ động lấy heo đất tiết kiệm ra với mong muốn bù đắp những tổn thất, và còn đưa thuốc lá cho bố với hy vọng chuộc lỗi.

Câu chuyện dạy con được cư dân mạng xứ Trung quan tâm và có nhiều ý kiến tranh cãi

Điều không ngờ là ngay lúc đó, người bố không hề tức giận mà hỏi con trai “có vui không”, sau đó dạy cho cậu bé 4 chữ “chơi lửa tự thiêu” (chơi với lửa sẽ tự hại mình) và giải thích đạo lý cho con. Ngoài ra, người bố này cũng tự nhìn nhận lại liệu có phải do phương pháp giáo dục của bản thân có sơ hở mới dẫn đến tai họa lần này hay không.

Sự việc đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội và lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc. Đa số mọi người đều khâm phục sự bình tĩnh của người bố, cho rằng cách giao tiếp lý trí này có ý nghĩa hơn nhiều so với việc đánh mắng, giúp đứa trẻ học được tinh thần trách nhiệm thay vì nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại cho rằng trẻ còn quá nhỏ, việc giáo dục đạo lý một lần chưa bốc đã khiến trẻ thực sự ghi nhớ, có thể trẻ sẽ nghĩ rằng “không có chuyện gì lớn cả” và lần sau vẫn tiếp tục tái phạm.

Nguồn: ETtoday

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Theo Chi Chi

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