Anh trai bật khóc vì làm em ngã, nhưng hành động nhỏ của người bố khiến triệu người thốt lên: "Chuẩn ông bố 100 điểm"

22-11-2025 - 22:06 PM | Sống

Chỉ vài phút ghi hình, nhưng câu chuyện về tình anh em và cách ứng xử của người cha trong đoạn clip đã chạm tới trái tim rất nhiều người.

Một đoạn clip ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày gần đây đã khiến nhiều người xem không khỏi xúc động. Chỉ vài phút ghi hình, nhưng câu chuyện về tình anh em và cách ứng xử của người cha trong đoạn clip đã chạm tới trái tim rất nhiều người.

Trong clip, 3 anh em đang được giao nhiệm vụ trông nhau. Cậu anh cả (chỉ khoảng 10 tuổi) vừa ôm đứa em út vào lòng, vừa loay hoay pha sữa để chuẩn bị cho em ăn. Bên cạnh, cô chị thứ hai ngồi chơi ngoan ngoãn.

Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi em bé út bất ngờ bị trượt khỏi tay anh và ngã xuống đất. Bị một phen hoảng hồn, bé út bật khóc thét, còn cậu anh cả thì chết lặng, mặt mũi hốt hoảng không kém.

Nghe tiếng khóc thất thanh, người bố từ trong nhà vội vã chạy ra. Anh cả lập tức bế em đưa cho bố, vừa lo vừa sợ, ánh mắt như muốn nói lời xin lỗi. Khi thấy em đã được bố dỗ dành, nín dần rồi lại vui vẻ chơi đùa như bình thường, cậu bé mới thở phào, nhưng cảm giác áy náy vẫn còn nguyên.

Cậu anh lớn cố kìm nén nhưng cuối cùng cũng bật khóc. Không phải vì bị mắng, mà vì tự trách mình đã không giữ được em, khiến em ngã.

Thế nhưng điều khiến người xem cảm động nhất chính là cách ứng xử của người bố. Anh không hề quát mắng hay trách cứ. Trái lại, vừa dỗ em út, anh vừa nhẹ nhàng xoa đầu cậu con trai lớn: "Không sao đâu, em hết khóc rồi. Không sao đâu con".

Sau đó, ông bố còn kéo cậu bé vào lòng, ôm chặt để trấn an. Hình ảnh người cha ôm hai con, đứa nín khóc trở lại vui vẻ, đứa còn đang mếu máo vì thương em, đã tạo nên khoảnh khắc đẹp đến nghẹn ngào.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, đoạn clip đã lan truyền mạnh mẽ vì chứa đựng quá nhiều cảm xúc: tình thương của anh cả dành cho em út, cảm giác trách nhiệm non nớt của một đứa trẻ, và sự bao dung, bình tĩnh của một người bố biết cách dạy con bằng yêu thương thay vì la mắng.

Người xem để lại nhiều bình luận xúc động: 

- "Thương cả hai anh em".

- "Ông bố tuyệt vời quá".

- "Nếu gia đình nào cũng nhẹ nhàng như vậy, con trẻ sẽ lớn lên đầy yêu thương".

- "Chắc là anh cả cũng sợ lắm đấy nhưng được bố vỗ về an ủi, hành động của bố thật tuyệt vời".

- "Người cha tính cách điềm đạm, bình tĩnh như thế này thì không khí trong gia đình lúc nào cũng yên bình, ấm áp, những đứa con sẽ học hỏi và được tiếp thu".

- "Người cha tuyệt vời quá.mình là mẹ mà còn cảm thấy cần phải học hỏi rất nhiều. Cuộc sống đôi khi làm mình không đủ bình tĩnh để bao dung đến thế".

Từ lòng bao dung của cha mẹ, trẻ học được cách trở thành người tử tế

Khi bố mẹ chọn cách dịu dàng và bao dung trước những sai sót của con, trẻ không chỉ cảm thấy an toàn mà còn học được những bài học đầu đời quan trọng nhất: biết nhận lỗi mà không sợ hãi, biết yêu thương và quan tâm đến người khác, biết rằng sai lầm là điều ai cũng có thể mắc phải, điều quan trọng là cách mình sửa sai. 

Sự mềm mỏng của cha mẹ giúp trẻ hình thành lòng tự trọng thay vì mặc cảm, sự đồng cảm thay vì bướng bỉnh. Và chính trong những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé ấy, trẻ học được rằng yêu thương là nền tảng của mọi mối quan hệ trong gia đình.

5 dấu hiệu của ông bố "thất bại"

Theo Tiểu Mai

Phụ nữ số

