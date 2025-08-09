Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghiên cứu chứng minh: Người bố có đặc điểm ngoại hình này nuôi dạy con tốt hơn hẳn, nếu bạn có thì xin chúc mừng

09-08-2025 - 13:36 PM | Sống

Bạn sở hữu bao nhiêu trong số những đặc điểm này?

Việc một người đàn ông trở thành ông bố tốt không chỉ phụ thuộc vào giáo dục, hoàn cảnh sống hay tính cách mà theo nhiều nghiên cứu khoa học, một số đặc điểm ngoại hình và sinh học cũng có thể đóng vai trò nhất định. Dưới đây là những phát hiện đáng chú ý từ các công trình nghiên cứu quốc tế.

Nghiên cứu chứng minh: Người bố có đặc điểm ngoại hình này nuôi dạy con tốt hơn hẳn, nếu bạn có thì xin chúc mừng- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

1. Vóc dáng cân đối và sức khỏe thể chất

Nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí International Journal of Obesity (2018) cho thấy: "Các ông bố có BMI khỏe mạnh ít bị mệt mỏi và dành nhiều thời gian hoạt động thể chất với con hơn".

Thể chất khỏe mạnh giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng, từ đó ảnh hưởng tích cực đến cách nuôi dạy con.

2. Khuôn mặt dễ cười và sự gắn kết cảm xúc

Theo Child Development, Tạp chí về âm lý học phát triển, khoa học giáo dục, nghiên cứu về trẻ em (Hoa Kỳ) thì trẻ sơ sinh phản ứng tích cực hơn với những biểu cảm vui vẻ của cha, giúp tăng cường kết nối tình cảm.

Hành vi biểu cảm tạo ra phản hồi sinh học (oxytocin) dẫn tới cảm giác gắn bó; trẻ học cách điều tiết cảm xúc qua tương tác lặp lại. Những người đàn ông hay mỉm cười và có biểu cảm khuôn mặt thân thiện thường được con đánh giá là "ấm áp" và "dễ gần" hơn, giúp trẻ cởi mở chia sẻ cảm xúc. Nét mặt tích cực kích thích não bộ trẻ sản sinh oxytocin, hormone gắn kết, từ đó cải thiện mối quan hệ cha - con.

3. Ánh mắt và giao tiếp phi ngôn ngữ

Tạp chí Infant Behavior and Development (Hà Lan) từng đăng tải nghiên cứu cho thấy: Giao tiếp bằng mắt giữa cha và con kích thích vùng não liên quan đến ngôn ngữ ở trẻ (theo Đại học Cambridge, 2019). Ánh mắt tạo cảm giác an toàn và khẳng định sự chú ý, giúp trẻ tự tin biểu đạt bản thân.

Ngoại hình không phải là yếu tố quyết định tất cả, nhưng một số đặc điểm như chiều cao, thể trạng khỏe mạnh, khuôn mặt thân thiện, mức testosterone vừa phải, và thói quen giao tiếp bằng mắt có thể góp phần giúp người bố nuôi dạy con tốt hơn. 

Tuy nhiên, điều cốt lõi vẫn là tình yêu thương, sự kiên nhẫn và thời gian dành cho con.

Người bố đóng vai trò đặc biệt trong hành trình trưởng thành của con, không chỉ là chỗ dựa vật chất mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần. Khi bố tham gia tích cực vào quá trình nuôi dạy, trẻ thường học được tính kỷ luật, sự tự tin và khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn. Bố có thể dạy con qua nhiều hình thức, từ những trò chơi vận động, các chuyến khám phá thiên nhiên, đến việc chia sẻ câu chuyện đời thường. Mỗi khoảnh khắc cùng con đều là cơ hội để truyền cho trẻ kỹ năng sống, giá trị đạo đức và cách ứng xử.

Một người bố biết lắng nghe sẽ giúp con cảm thấy mình được tôn trọng và thấu hiểu. Khi trẻ gặp khó khăn, thái độ bình tĩnh và lời khuyên thực tế của bố sẽ giúp trẻ học cách đối diện thử thách. Ngoài ra, bố cũng là tấm gương về cách đối nhân xử thế, bởi trẻ thường bắt chước cách bố nói, cách bố giải quyết mâu thuẫn hay chăm sóc gia đình.

Dù ngoại hình hay điều kiện có khác nhau, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự hiện diện và tình yêu thương. Một cái ôm, một ánh mắt động viên, hay đơn giản là thời gian cùng nhau chơi đùa cũng đủ để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển cảm xúc, trí tuệ và nhân cách của con. Bố không cần hoàn hảo, chỉ cần kiên nhẫn và chân thành.

Cảnh báo: Kiểu cha mẹ này, dù có là Giáo sư, Tiến sĩ thì cũng không thể nuôi dạy con cái thành công.

Theo Hiểu Đan

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch đi học trở lại của học sinh 34 tỉnh, thành phố sau kỳ nghỉ hè

Lịch đi học trở lại của học sinh 34 tỉnh, thành phố sau kỳ nghỉ hè Nổi bật

Bạn có đọc sai tên những con phố Hà Nội này: Tố Tịch, Báo Khánh, Cổng Đục?

Bạn có đọc sai tên những con phố Hà Nội này: Tố Tịch, Báo Khánh, Cổng Đục? Nổi bật

Thi ĐH với số điểm cao kỷ lục, nữ sinh được trường cấp 3 thưởng nóng 146 triệu đồng, 2 trường ĐH top đầu “tranh giành”: Khi đến nhà ai cũng phải lặng người

Thi ĐH với số điểm cao kỷ lục, nữ sinh được trường cấp 3 thưởng nóng 146 triệu đồng, 2 trường ĐH top đầu “tranh giành”: Khi đến nhà ai cũng phải lặng người

13:20 , 09/08/2025
Quỹ học cho con, quỹ nghỉ hưu sớm, quỹ cho mẹ: Phụ nữ U40 cần chia tiền thế nào cho hợp lý?

Quỹ học cho con, quỹ nghỉ hưu sớm, quỹ cho mẹ: Phụ nữ U40 cần chia tiền thế nào cho hợp lý?

13:12 , 09/08/2025
Chi 45 triệu đồng mua vòng vàng, người phụ nữ đi bán lại mới biết lõi bên trong toàn bạc, cửa hàng tuyên bố: “Chúng tôi chưa từng bán thứ này”

Chi 45 triệu đồng mua vòng vàng, người phụ nữ đi bán lại mới biết lõi bên trong toàn bạc, cửa hàng tuyên bố: “Chúng tôi chưa từng bán thứ này”

13:11 , 09/08/2025
Xe bán bánh xèo của người cha đơn thân nuôi 2 con tự kỷ

Xe bán bánh xèo của người cha đơn thân nuôi 2 con tự kỷ

12:46 , 09/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên