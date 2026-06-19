Miền Bắc sắp hứng đợt nắng nóng dữ dội, Hà Nội có thể vượt 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18/6, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục ghi nhận nắng nóng diện rộng, trong đó có nơi nắng nóng gay gắt. Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, một số nơi vượt ngưỡng 37 độ C như Nam Định (Ninh Bình) 38 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37,7 độ C và Vinh (Nghệ An) 37,4 độ C.

Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Một số điểm đo ghi nhận mức nhiệt rất cao như Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,2 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39 độ C và Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,2 độ C.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng. Ngày 19/6, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An cũng duy trì nền nhiệt từ 35-36 độ C, có nơi vượt 37 độ C.

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Sang ngày 20/6, nắng nóng tiếp tục bao trùm khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tại đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam Phú Thọ, nhiệt độ cao nhất vẫn dao động từ 35-36 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 21/6, vùng nắng nóng sẽ mở rộng ra khu vực trung du Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Thời tiết khắc nghiệt cũng có thể gây mất nước, kiệt sức và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khi làm việc hoặc di chuyển ngoài trời trong thời gian dài.

Đáng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin khí tượng có thể thấp hơn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tại các khu vực có bề mặt hấp thụ nhiệt lớn như đường nhựa, bê tông hoặc khu vực đô thị đông dân cư.

Thời tiết nắng nóng ngột ngạt, nhiệt độ cảm nhận thực tế tại các đô thị có thể lên tới khoảng 45 độ C

Liên quan đến tình hình thời tiết những ngày tới, TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, cho biết theo các mô hình dự báo thời tiết quốc tế như GFS, ICON và CMC, nhiều khả năng miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ sẽ trải qua một đợt nắng nóng rất gay gắt trong giai đoạn Hạ chí - thời điểm chính giữa mùa hè. Các mô hình hiện đều có chung nhận định về xu thế nhiệt độ tăng mạnh trên diện rộng, đặc biệt tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội và các tỉnh miền Trung.

TS. Nguyễn Ngọc Huy dự báo từ ngày 21/6, nhiệt độ tại Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu tăng lên ngưỡng khoảng 36 độ C. Đến giai đoạn từ ngày 23 đến 25/6, nắng nóng có thể đạt đỉnh với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 39 độ C, thậm chí cao hơn tại một số nơi. Đáng chú ý, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng với khí áp xuống khoảng 998 hPa, nhiệt độ cảm nhận thực tế tại các đô thị có thể lên tới khoảng 45 độ C do tình trạng om nhiệt ở khu vực đô thị.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, nhiệt độ trong giai đoạn từ ngày 23 đến 26/6 được dự báo dao động từ 39-40 độ C, thuộc ngưỡng nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, khu vực Huế có khả năng ghi nhận nền nhiệt từ 37-38 độ C trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 26/6.

Đối với khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 36-38 độ C. Tuy nhiên, nắng nóng được dự báo sẽ gay gắt hơn tại các khu vực phía Tây, cách bờ biển khoảng 30-50 km. Dù vậy, do khu vực này thường xuất hiện mây dông rải rác vào buổi chiều nên tình trạng tích lũy nhiệt, gây cảm giác oi bức kéo dài, sẽ không nghiêm trọng như tại các đô thị lớn ở miền Bắc.

Chia sẻ về đợt nắng nóng sắp diễn ra, TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết, "Đây là đợt nắng nóng dịp Hạ Chí, là khoảng thời gian mặt trời mọc sớm nhất và lặn muộn nhất, thời gian chiếu sáng của mặt trời kéo dài trong ngày kết hợp khí áp thấp, nhiệt độ bầu ướt cao nên cảm giác sẽ ngột ngạt".

Theo chuyên gia, những người phải làm việc ngoài trời cần chủ động trang bị quần áo chống nóng, đồng thời hạn chế ở ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11h đến 16h nếu không thực sự cần thiết. Đây là thời điểm bức xạ mặt trời mạnh nhất trong ngày, tiềm ẩn nguy cơ say nắng, kiệt sức do nhiệt.

TS Nguyễn Ngọc Huy cũng lưu ý, tại khu vực Huế và Đà Nẵng, người dân có thể đi tắm biển từ khoảng 16h do lúc này đã xuất hiện gió biển mát. Trong khi đó, tại các tỉnh Bắc Trung Bộ như Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nền nhiệt thường chỉ bắt đầu giảm đáng kể khi mặt trời lặn, vào khoảng gần 19h.

Đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người mắc bệnh tim mạch, hô hấp, chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 11h đến 16h để tránh các tác động bất lợi của nắng nóng cực đoan.

Bên cạnh đó, người dân cần bổ sung đủ nước và các loại nước điện giải để bù lượng nước mất đi do cơ thể tiết nhiều mồ hôi, đồng thời hạn chế sử dụng nước đá quá lạnh nhằm tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Liên quan đến các hoạt động thể thao ngoài trời, TS Nguyễn Ngọc Huy cho rằng trong bối cảnh Giải bóng đá U17 toàn quốc đang diễn ra, ban tổ chức có thể cân nhắc điều chỉnh lịch thi đấu sau 16h để thích ứng điều kiện nắng nóng.