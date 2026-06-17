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Lời khuyên dành cho những người sáng nào cũng uống 1 ly nước

| | Sống

Lời khuyên dành cho những người sáng nào cũng uống 1 ly nước

Không phải uống ít nước, uống nước sai cách còn nguy hiểm hơn nhiều, tăng nguy cơ đột quỵ theo cách ít ai ngờ tới.

Khoảng từ 4 giờ đến 8 giờ sáng là thời điểm cơ thể con người có nguy cơ bị đột quỵ, thiếu máu cục bộ nhất trong ngày. Trong khi ngủ, cơ thể mất gần một lít nước qua hơi thở, mồ hôi và nước tiểu. Máu lúc này đặc nhất, lưu thông chậm và dễ vón cục. Nếu bạn thức dậy và mắc một số sai lầm phổ biến khi uống nước, áp lực lên mạch máu não có thể tăng đột ngột vào đúng lúc chúng đang yếu nhất.

Uống nước muối loãng buổi sáng

Nhiều người có thói quen pha chút muối vào nước ấm và uống trước bữa sáng, với quan niệm rằng đây là cách làm sạch ruột và bù điện giải sau một đêm. Tuy nhiên, khi nồng độ natri cao đi vào máu, áp suất thẩm thấu huyết tương tăng lên, cơ thể phản ứng bằng cách hút nước từ các mô xung quanh vào mạch máu để pha loãng. Thể tích máu tăng đột ngột, huyết áp tăng theo. Với những mạch máu não đã kém đàn hồi, đây là áp lực không cần thiết vào đúng thời điểm dễ tổn thương nhất.

Uống một hơi nước lạnh

Uống nhanh một lượng lớn nước lạnh kích thích dây thần kinh phế vị qua thực quản, gây giảm nhịp tim đột ngột và làm huyết áp dao động theo phản xạ. Đồng thời, lượng nước lớn đổ vào máu trong thời gian ngắn làm loãng huyết tương, tạm thời giảm khả năng vận chuyển oxy của hồng cầu. Cảm giác chóng mặt sau khi uống thường bị nhầm với việc đứng dậy quá nhanh, nhưng nguyên nhân có thể đến từ sự biến động này.

Trì hoãn uống nước

Một số người không uống nước trước khi ngủ vì ngại thức dậy giữa đêm. Đến sáng, dù khát, họ vẫn đi vệ sinh, kiểm tra điện thoại, làm các việc khác, rồi mới uống nước sau đó cả tiếng. Đây chính là thời điểm máu đặc nhất. Các hồng cầu co cụm lại trong huyết tương cô đặc, dễ gây tắc nghẽn tại các mạch máu nhỏ trong não. Cơ thể thường chỉ đáp ứng tốt nếu được bổ sung nước trong vòng một giờ đầu sau khi thức dậy.

Uống nước đúng cách là như thế nào?

Với ly nước đầu tiên buổi sáng, nên chọn nước ấm khoảng 45°C, không thêm muối hay mật ong. Trước khi uống, ngồi thẳng lưng khoảng 30 giây. Sau đó uống từng ngụm nhỏ, không nuốt vội, dành khoảng 3 phút cho cả ly. Người không bị dư acid dạ dày có thể thêm một hai lát chanh mỏng để bổ sung 1 lượng nhỏ kali và vitamin C từ chanh. Điều này có tác dụng hỗ trợ ổn định nội mô mạch máu. Tuy nhiên, cần quan sát phản ứng của từng người vì không phải ai cũng phù hợp.

Uống 1 ly nước trước khi đi ngủ 40 phút cũng quan trọng không kém. Bạn nên uống khoảng 150-200 ml nước ấm, uống từng ngụm nhỏ, giúp cơ thể có sẵn lượng dịch để máu không bị cô đặc quá mức vào khoảng 2-4 giờ sáng. Nếu lo ngại đi tiểu đêm, bạn cần biết rằng nước tiểu cô đặc mới là thứ kích thích bàng quang liên tục. Uống đủ nước đúng cách thường cải thiện tình trạng này hơn là làm nặng thêm.

Ngoài ra, người ngáy to hoặc thở bằng miệng khi ngủ mất nhiều hơi ẩm hơn qua đêm. Dùng cốc có nắp đậy sẵn cạnh giường và súc miệng trước khi uống ngụm đầu tiên là thói quen đơn giản nhưng có ích. Mùa hè dùng điều hòa, đặc biệt ở các vùng khô, nên duy trì độ ẩm phòng ngủ khoảng 50% bằng bát nước hoặc máy tạo ẩm - giúp giảm lượng nước cơ thể mất qua đường hô hấp và da trong khi ngủ.

Sau tuổi 55, uống nước không chỉ là để giải khát.

Mỗi ly nước vào đúng thời điểm, đúng nhiệt độ và đúng cách là một bước nhỏ giúp duy trì sức khỏe mạch máu theo thời gian. Không cần thực phẩm chức năng đắt tiền - chỉ cần điều chỉnh những thói quen nhỏ đang làm hàng ngày mà chưa để ý.

Theo Aboluowang

Minh Ánh

Phụ nữ mới

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