Vợ chồng lương 23 triệu nhưng mỗi tháng chỉ tiêu 5 triệu, mẹ chồng lên thăm nhìn mâm cơm liền nổi giận: "Tiết kiệm kiểu này rồi có ngày trả giá"

Trước đây, nhiều người vẫn quan niệm tiết kiệm càng nhiều càng tốt, nhất là khi còn trẻ, chưa vướng bệnh tật hay những khoản chi lớn. Thế nhưng, ngày càng có nhiều gia đình nhận ra rằng tiết kiệm không đồng nghĩa với việc cắt giảm đến mức ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Bởi sức khỏe, dinh dưỡng và sự cân bằng trong chi tiêu cũng là một dạng đầu tư lâu dài. Câu chuyện của gia đình Hòa cũng tương tự như thế.

Tự hào vì chi tiêu chỉ hết 5 triệu mỗi tháng cho đến ngày mẹ chồng lên thăm



Hòa và chồng đều là nhân viên văn phòng. Tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 23 triệu đồng mỗi tháng. Đó không phải mức lương quá cao nhưng cũng đủ để có cuộc sống ổn định nếu biết tính toán.

Hòa luôn tự hào mình là người biết vun vén. Mỗi tháng, cô đặt mục tiêu chỉ chi tiêu khoảng 5 triệu đồng cho cả gia đình gồm hai vợ chồng và một đứa con nhỏ. Tiền điện nước phải tiết kiệm tối đa, quần áo chỉ mua khi thực sự cần thiết, còn chuyện ăn uống thì càng phải tính kỹ.

Bữa sáng của cả nhà thường là cơm nguội rang với quả trứng hoặc mì gói. Buổi trưa, chồng Hòa mang cơm hộp đi làm với vài món đơn giản như trứng rán, đậu phụ sốt cà chua, rau luộc. Buổi tối, mâm cơm hiếm khi có đủ thịt, cá, tôm. Hòa cho rằng chỉ cần ăn no là được, không nhất thiết phải cầu kỳ hay tốn kém.

Mỗi lần nhìn số tiền tiết kiệm tăng lên, cô lại thấy yên tâm. Hòa tin rằng khi còn trẻ, vợ chồng phải cố gắng tích lũy càng nhiều càng tốt. Cô tính toán nếu duy trì được mức chi tiêu này vài năm, gia đình sẽ có một khoản kha khá để phòng thân.

Chồng Hòa nhiều lúc cũng góp ý rằng bữa cơm hơi đạm bạc, con trai đang tuổi lớn cần ăn uống đầy đủ hơn. Nhưng thấy vợ một lòng lo cho tương lai, anh lại thôi.

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Cho đến một lần mẹ chồng lên chơi vài ngày. Buổi chiều hôm ấy, bà phụ con dâu chuẩn bị bữa tối. Nhìn rổ đựng thực phẩm trên bàn chỉ có mớ rau muống, vài quả trứng và một bìa đậu phụ, bà ngạc nhiên hỏi hôm nay ăn chay hay sao mà đơn giản thế.

Hòa vô tư đáp rằng ngày nào nhà cô cũng ăn như vậy. Mỗi tháng chi khoảng 5 triệu là đủ, phần còn lại đem tiết kiệm. Mẹ chồng im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Bà không trách chuyện con dâu biết dành dụm, nhưng bà không đồng tình với cách tiết kiệm bằng việc cắt giảm quá mức tiền ăn uống.

Bà bảo rằng tiền có thể kiếm lại, nhưng sức khỏe mất đi thì rất khó lấy lại như cũ. Người lớn cần dinh dưỡng để có sức làm việc, trẻ con cần ăn uống đầy đủ để phát triển. Đợi đến lúc cơ thể suy nhược, bệnh tật kéo đến rồi mới tiếc vì đã quá hà tiện với chính bản thân mình, lúc đó có khi tiền viện phí còn nhiều hơn số tiền tiết kiệm được. Bà bảo con dâu đang làm chuyện ngược đời, cố gắng tiết kiệm để rồi trả tiền cho bệnh viện.

Lời nói ấy khiến Hòa suy nghĩ.

Lần đầu tiên, cô tự hỏi liệu mình có đang đi quá xa trong việc tiết kiệm hay không. Tiết kiệm vốn là điều tốt, nhưng nếu đổi bằng những bữa ăn thiếu chất của chồng con, bằng sự mệt mỏi kéo dài hay ảnh hưởng đến sự phát triển của con cái, thì cái giá phải trả có khi còn lớn hơn rất nhiều.

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Gợi ý chi tiêu khi tổng thu nhập chỉ hơn 20 triệu đồng

Không có một công thức chung cho tất cả mọi gia đình, nhưng với mức thu nhập khoảng 23 triệu đồng/tháng, gia đình nên phân bổ theo hướng cân bằng giữa hiện tại và tương lai.

40% - 45% cho nhu cầu thiết yếu (9 - 10 triệu đồng) : bao gồm tiền ăn uống, điện nước, xăng xe, học phí, các khoản sinh hoạt cơ bản. Riêng chi phí ăn uống nên được ưu tiên để đảm bảo dinh dưỡng cho cả gia đình.

20% - 30% cho tiết kiệm và quỹ dự phòng (4,5 - 7 triệu đồng): đây là khoản tích lũy cho những mục tiêu dài hạn như mua nhà, sửa nhà hoặc ứng phó với các tình huống bất ngờ như mất việc, ốm đau.

10% cho chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm (khoảng 2 triệu đồng): khám sức khỏe định kỳ, mua bảo hiểm phù hợp hoặc đầu tư vào những hoạt động giúp nâng cao thể chất.

10% cho giáo dục và phát triển bản thân (khoảng 2 triệu đồng): học thêm kỹ năng, đầu tư cho việc học của con hoặc nâng cao chuyên môn nghề nghiệp.

5% - 10% cho giải trí và gắn kết gia đình (khoảng 1-2 triệu đồng): những bữa ăn ngoài, chuyến đi ngắn ngày hay đơn giản là một buổi xem phim cùng nhau cũng góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống.

Điều quan trọng nhất không phải là tiết kiệm được bao nhiêu phần trăm thu nhập, mà là mỗi đồng tiền được sử dụng có giúp gia đình sống khỏe mạnh, ổn định và hạnh phúc hơn hay không. Một khoản tiết kiệm bền vững là khoản tiết kiệm không khiến hiện tại trở thành gánh nặng. Có lẽ, điều khó nhất trong quản lý tài chính gia đình không phải là tiêu ít nhất có thể, mà là biết tiêu đúng chỗ, đúng lúc.