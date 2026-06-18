Quách Phú Thành như nam thần ở tuổi 60, thời gian đã bỏ quên người đàn ông này?

Ở tuổi 60, khi nhiều người cùng thế hệ đã giảm cường độ làm việc và ưu tiên nghỉ ngơi, Quách Phú Thành vẫn khiến khán giả bất ngờ mỗi lần xuất hiện. Từ sân khấu ca nhạc đến những lần bị bắt gặp ngoài đời, “thiên vương” Hồng Kông luôn duy trì hình ảnh săn chắc, trẻ trung với cơ bụng rõ nét, mái tóc dày và phong thái gần như không đổi qua nhiều thập kỷ.

Quách Phú Thành gần đây tiếp tục gây chú ý khi được người hâm mộ bắt gặp xuất hiện tại nhiều địa điểm ở Singapore như Changi Airport, Dempsey Hill và Sentosa cùng ê-kíp ghi hình. Dù chưa có thông tin chính thức về dự án, ngoại hình của nam nghệ sĩ mới là điều khiến mạng xã hội bàn luận nhiều nhất.

Hình ảnh mới nhất của nam nghệ sĩ.

Hình ảnh mới nhất của nam nghệ sĩ.

Người hâm mộ và truyền thông quốc tế liên tục để lại những bình luận tương tự nhau khen ngợi cơ thể săn chắc, mái tóc dày, thần thái trẻ trung và phong độ khó tin ở tuổi lục tuần của nam nghệ sĩ. Trên mạng xã hội, không ít người đặt câu hỏi điều gì đã giúp Quách Phú Thành duy trì được hình ảnh “nam thần không tuổi” trong suốt nhiều thập kỷ.

Anh được cho là đang ghi hình tại Singapore.

Anh được cho là đang ghi hình tại Singapore.

Câu trả lời, theo chính nam nghệ sĩ từng chia sẻ, không nằm ở bí quyết làm đẹp đắt đỏ mà đến từ một lối sống cực kỳ kỷ luật.

Điều gây chú ý nhất là chế độ ăn uống có phần khắc nghiệt. Quách Phú Thành từng tiết lộ anh áp dụng nguyên tắc chỉ ăn một bữa mỗi ngày vì cơ địa rất dễ tăng cân. Theo anh, thời mới vào nghề từng có giai đoạn ngoại hình không đạt trạng thái mong muốn và từ đó anh đặt ra nguyên tắc kiểm soát cân nặng nghiêm ngặt để duy trì hình ảnh trước công chúng. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cũng nhiều lần nhấn mạnh đây là lựa chọn cá nhân và không khuyến khích mọi người làm theo một cách máy móc.

Bữa ăn duy nhất của Quách Phú Thành thường diễn ra sau khi thức dậy. Thực đơn khá đơn giản, ưu tiên thực phẩm ít chế biến với lượng tinh bột rất hạn chế. Anh ăn bánh mì với khẩu phần nhỏ, kết hợp cùng trứng, thịt nạc, nhiều rau xanh và bổ sung thêm trái cây giàu chất xơ như chuối hoặc kiwi để tạo cảm giác no lâu hơn. Những lúc cảm thấy đói ngoài giờ ăn, anh cho biết đôi khi dùng kẹo cao su không đường để hạn chế cảm giác thèm ăn và tránh nạp thêm năng lượng.

Thân hình vạn người mê của nam nghệ sĩ ở tuổi 60.

Ngoài việc kiểm soát khẩu phần, Quách Phú Thành cũng gần như nói không với ăn khuya và đồ ăn nhanh. Với anh, việc duy trì vóc dáng không phải câu chuyện ép cân ngắn hạn mà là một hệ thống sinh hoạt được duy trì nhiều năm liên tiếp.

Nếu chế độ ăn khiến nhiều người bất ngờ thì cường độ vận động của nam nghệ sĩ còn đáng chú ý hơn. Quách Phú Thành cho biết bản thân duy trì thói quen tập luyện ít nhất một giờ mỗi ngày và gần như không cho phép bản thân bỏ tập dù lịch trình làm việc dày đặc đến đâu. Anh kết hợp chạy bộ để duy trì sức bền, tập sức mạnh nhằm giữ khối cơ và đặc biệt là luyện tập vũ đạo cường độ cao, vốn cũng chính là một phần công việc suốt hơn 30 năm qua.

Nhờ duy trì lượng vận động lớn trong thời gian dài, nam nghệ sĩ vẫn giữ được tỷ lệ mỡ thấp cùng phần cơ bụng rõ nét, thứ thường xuyên khiến khán giả bùng nổ mỗi khi anh xuất hiện trên sân khấu với những bộ trang phục biểu diễn ôm sát cơ thể.

Gia đình nhỏ viên mãn của anh.

Bên cạnh đó, Quách Phú Thành cũng có nhịp sinh hoạt khá đặc biệt. Do đặc thù công việc nghệ thuật, anh thường ngủ muộn và thức dậy vào đầu giờ chiều. Tuy nhiên, dù lịch sinh hoạt khác số đông, nguyên tắc duy trì vận động và kiểm soát ăn uống vẫn gần như không thay đổi.

Sau hơn ba thập kỷ đứng dưới ánh đèn sân khấu, Quách Phú Thành có thể đã bước vào tuổi lục tuần, nhưng phong độ của anh dường như vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao. Nhìn cách nam nghệ sĩ giữ gìn cơ thể và năng lượng sống mỗi ngày, không khó hiểu vì sao khán giả vẫn gọi anh là một trong những “tượng đài nam thần không tuổi” của châu Á.