Bí thư xã ở Phú Thọ làm clip hút triệu view: "Nếu tôi không đi, không làm thì làm sao mọi người biết"

Một đoạn clip giới thiệu cảnh sắc thiên nhiên và bản sắc văn hóa Mường của xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ đang trở thành chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm, chú ý. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải trên nền tảng mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ.

Điều đặc biệt khiến đoạn clip nhanh chóng lan tỏa không chỉ nằm ở cách dẫn dắt tự nhiên cùng hình ảnh được đầu tư công phu, mà còn bởi người trực tiếp xuất hiện trong clip là ông Nguyễn Duy Tư - Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn (Phú Thọ). Thông tin này đã khiến nhiều người bất ngờ, đồng thời tạo nên sức hút riêng cho đoạn clip.

Mở đầu đoạn clip triệu view đầu tiên, ông Tư chia sẻ: "Nhiều người bảo làm bí thư xã thì chỉ ngồi phòng điều hòa, gõ văn bản, ai lại đi làm truyền thông bao giờ. Nhưng nếu tôi không đi, không làm thì làm sao mọi người biết đến Vân Sơn của chúng tôi đẹp đến nhường nào". Và có lẽ đây chính là động lực thôi thúc ông Tư trực tiếp xây dựng kênh truyền thông để quảng bá du lịch địa phương.

Đoạn clip quảng bá du lịch địa phương của Bí thư xã hút hơn 1,2 triệu view trên mạng xã hội.

Sau màn giới thiệu ấn tượng, ông Tư đã giới thiệu người xem nhiều cảnh sắc đặc trưng của vùng đất được mệnh danh là "nóc nhà xứ Mường" như biển mây, núi non trùng điệp, các bản làng truyền thống, suối, thác nước và những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mường.

Dưới clip, nhiều dân mạng bày tỏ lần đầu họ biết đến Vân Sơn và bày tỏ mong muốn được một lần đặt chân đến vùng đất này. Không ít ý kiến đánh giá đây là cách quảng bá du lịch sáng tạo, mang đến góc nhìn mới mẻ về hình ảnh người cán bộ cơ sở trong thời đại số.

Liên quan đến xây dựng kênh quảng bá du lịch địa phương, ông Nguyễn Duy Tư đã có những chia sẻ cụ thể trên VietNamNet. Ông Tư cho biết việc tự mình xuất hiện trong các clip quảng bá địa phương không phải ý tưởng nhất thời. Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai từ ngày 1/7/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới mục tiêu xây dựng Vân Sơn trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030.

Theo vị bí thư 38 tuổi chia sẻ trên VietNamNet, mạng xã hội hiện là kênh truyền thông hiệu quả để tiếp cận giới trẻ và những người yêu thích trải nghiệm. Bởi vậy, với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, ông mong muốn góp phần lan tỏa hình ảnh quê hương bằng những cách làm mới, phù hợp với xu hướng hiện nay.

Để có những cảnh quay tự nhiên, ông Tư cho biết mình đã phải tập đi tập lại nhiều lần. Những khoảng thời gian rảnh vào buổi tối, ông tranh thủ đi thực tế tại các bản làng, tìm hiểu đời sống của người dân, ghi lại hình ảnh thiên nhiên và tích lũy tư liệu cho các video tiếp theo.

Sự sáng tạo trong cách tiếp cận đã góp phần giúp hình ảnh Vân Sơn trở nên sinh động, gần gũi hơn với công chúng. Đồng thời, hiệu ứng lan tỏa từ đoạn clip triệu lượt xem cũng được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa Mường và mở ra thêm cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương trong tương lai.

Sau thành công của clip đầu tiên, ông Tư đã tiếp tục thực hiện nhiều đoạn clip khác với nội dung xoay quanh văn hóa Mường, ẩm thực, cuộc sống thường nhật của người dân cũng như các điểm đến nổi bật tại Vân Sơn.