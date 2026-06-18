Côn Đảo chiếm lĩnh vị trí số 1 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới, Bali lẫn Santorini phải ngậm ngùi xếp sau

Côn Đảo đứng đầu danh sách 30 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới

Giữa hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ trải dọc bờ biển Việt Nam, Côn Đảo luôn là một điểm đến mang sức hút rất riêng. Không sôi động hay đông đúc như nhiều thiên đường biển nổi tiếng khác, quần đảo này chinh phục du khách bằng vẻ đẹp hoang sơ, tĩnh lặng cùng chiều sâu lịch sử đặc biệt.

Mới đây, tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ là Travel&Leisure đã xếp Côn Đảo ở vị trí số 1 trong danh sách 30 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới, phù hợp cho những chuyến phiêu lưu và tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào mùa hè.

Tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ là Travel&Leisure vừa xếp Côn Đảo ở vị trí số 1 trong danh sách 30 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới.

Theo Travel& Leisure, nếu Phú Quốc được ví như một "Phuket thu nhỏ" của Việt Nam thì Côn Đảo lại là lựa chọn dành cho những du khách muốn khám phá những vùng đất ít người biết đến hơn. Quần đảo nằm ngoài khơi phía Đông Nam Việt Nam này vẫn còn khá xa lạ với nhiều du khách quốc tế, nhờ đó giữ được nét nguyên sơ hiếm có.

Từ TP.HCM, du khách có thể di chuyển đến Côn Sơn - hòn đảo lớn nhất trong quần đảo gồm 16 đảo lớn nhỏ bằng đường hàng không với thời gian bay khoảng 60 phút hoặc đi tàu cao tốc. Những vách đá granit hùng vĩ, các bãi biển hoang sơ cùng làn nước trong xanh như pha lê đã khiến nhiều du khách liên tưởng đến vẻ đẹp của bờ biển Amalfi nổi tiếng của Italy.

Ảnh: Internet

Bên cạnh hoạt động tắm biển, du khách còn có thể trải nghiệm xem rùa biển đẻ trứng, ngắm dải ngân hà, khám phá hải đăng Bảy Cạnh, đầm Tre hoặc tự lái xe máy xuyên những cung đường ven biển và rừng nguyên sinh. Travel&Leisure cho biết phần lớn cơ sở lưu trú trên đảo là các nhà nghỉ và khách sạn quy mô nhỏ, song du khách vẫn có thể lựa chọn các khu nghỉ dưỡng cao cấp như Six Senses Con Dao hay Poulo Condor Boutique Resort & Spa.

Bên cạnh hoạt động tắm biển, du khách còn có thể trải nghiệm xem rùa biển đẻ trứng. Ảnh: Condao.com.vn

Six Senses Con Dao. Ảnh: Six Senses Con Dao

Trong danh sách năm nay, bên cạnh Côn Đảo còn có nhiều hòn đảo nổi tiếng khác như Gili Trawangan (Indonesia), Pico (Bồ Đào Nha), Sandön (Thụy Điển), Skopelos (Hy Lạp), Caye Caulker (Belize).

Theo các chuyên gia du lịch, khi nhắc đến nghỉ dưỡng biển đảo, nhiều du khách thường nghĩ tới những cái tên nổi tiếng như Bali, Hawaii hay Santorini. Tuy nhiên, danh sách của Travel&Leisure hướng tới những điểm đến vẫn giữ được sự vắng vẻ, nguyên sơ, chưa chịu áp lực quá tải du lịch và mang lại cảm giác tách biệt khỏi thế giới hiện đại.

Ảnh: Internet

Hòn đảo hoang sơ được truyền thông quốc tế liên tục vinh danh

Côn Đảo nằm giữa Biển Đông, cách trung tâm TP.HCM khoảng 250 km theo đường chim bay. Toàn quần đảo có diện tích hơn 76 km² với 16 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó Côn Sơn là đảo lớn nhất.

Nhờ vị trí biệt lập giữa biển khơi, nơi đây vẫn bảo tồn được hệ sinh thái tự nhiên phong phú với những cánh rừng nguyên sinh, bãi biển trong xanh, rạn san hô gần như nguyên vẹn cùng không gian thanh bình hiếm có. Không chỉ là điểm nghỉ dưỡng, Côn Đảo còn mang đến cho du khách cảm giác chậm rãi và thư thái giữa thiên nhiên.

Ảnh: BQL KDL Quốc gia Côn Đảo

Nhiều năm qua, hòn đảo này liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng du lịch quốc tế. Business Insider từng đưa Côn Đảo vào danh sách 13 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới. Năm 2024, Time Out tiếp tục xếp nơi đây vào nhóm những điểm đến hoang sơ, ít đông đúc và đáng khám phá nhất toàn cầu.

Trước đó, CNN từng gọi Côn Đảo là một trong những "thiên đường biển" của châu Á nhờ những bãi biển xanh ngắt, các vách đá granit hùng vĩ và hệ sinh thái biển đa dạng. Trong khi đó, Lonely Planet đã đưa Côn Đảo vào top 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á, còn Travel&Leisure đánh giá đây là một trong những hòn đảo chứa đựng nhiều điều kỳ thú nhất đối với du khách quốc tế.

Ảnh: Six Senses Con Dao

Từ “địa ngục trần gian” đến thiên đường du lịch sinh thái và tâm linh

Không chỉ nổi tiếng bởi cảnh sắc thiên nhiên, Côn Đảo còn là vùng đất mang dấu ấn đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Tư liệu ghi nhận năm 1294, nhà thám hiểm Marco Polo từng dạt vào Côn Đảo trong hành trình vượt biển. Đến đầu thế kỷ XVIII, East India Company xây dựng pháo đài và hiện diện trên đảo.

Bước ngoặt lịch sử quan trọng diễn ra từ năm 1862 khi thực dân Pháp thiết lập hệ thống nhà tù Côn Đảo để giam giữ các tù nhân chính trị và chiến sĩ yêu nước. Trong hơn một thế kỷ, hàng nghìn người đã bị đày ải tại đây. Những "chuồng cọp", xà lim biệt giam và phòng tối khắc nghiệt khiến Côn Đảo từng bị gọi là "địa ngục trần gian" của Đông Dương.

Chuồng Cọp Pháp - Nhà tù Côn Đảo. Ảnh: Condao.com.vn

Tuy nhiên, chính nơi ấy cũng trở thành biểu tượng cho tinh thần kiên cường, bất khuất của nhiều thế hệ người Việt Nam. Sau ngày giải phóng 1/5/1975, Côn Đảo bước sang một giai đoạn phát triển mới. Hệ thống nhà tù Côn Đảo cùng Nghĩa trang Hàng Dương hiện được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, trở thành điểm đến tâm linh và giáo dục lịch sử quan trọng.

Ngày nay, nhiều du khách đến Côn Đảo không chỉ để nghỉ dưỡng mà còn để tưởng niệm, tìm hiểu lịch sử và cảm nhận những giá trị tinh thần đặc biệt của vùng đất này.

Nhà tù Côn Đảo là một trong những di tích lịch sử bi tráng nhất của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Condao.com.vn

Phần mộ nữ Anh hùng Võ Thị Sáu tại nghĩa trang Hàng Dương, nơi được xếp hạng Di tích lịch sử đặc biệt cấp Quốc gia. Ảnh: Internet

Về du lịch, khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 được xem là mùa đẹp nhất để khám phá Côn Đảo. Đây cũng là thời điểm thuận lợi cho các hoạt động lặn biển, tham quan đảo xa và chụp ảnh. Đặc biệt, từ tháng 7 đến tháng 9 là mùa sinh sản của rùa biển. Trong khi đó, giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau thường xuất hiện gió chướng và sóng lớn ở khu vực vịnh Côn Sơn, nhưng vùng biển phía tây và tây nam đảo vẫn khá êm, thích hợp cho các hoạt động tham quan.

Hiện nay, đường hàng không vẫn là phương án thuận tiện và tiết kiệm thời gian nhất để đến Côn Đảo. Theo thống kê của UBND Côn Đảo, trong 6 tháng đầu năm, địa phương đón hơn 410.000 lượt khách, tăng 3,5% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt gần 24.000 lượt, tăng 62%. Doanh thu du lịch ước đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với năm trước.

Bãi Nhát - nơi được nhiều du khách ví như con đường đẹp nhất Côn Đảo bởi một bên là biển xanh thẳm, một bên là núi non trùng điệp. Ảnh: NLĐ

Trong định hướng phát triển dài hạn, TP.HCM đặt mục tiêu xây dựng Côn Đảo trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và du lịch tâm linh hàng đầu Việt Nam. Mô hình phát triển được định hình theo ba trụ cột "đảo xanh - thông minh - đáng sống", trong đó ưu tiên bảo tồn hệ sinh thái rừng, biển và các di tích lịch sử, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh và nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ cho người dân cũng như du khách.

Việc liên tiếp xuất hiện trong các bảng xếp hạng du lịch uy tín cho thấy sức hút ngày càng lớn của Côn Đảo trên bản đồ du lịch thế giới. Không chỉ sở hữu những bãi biển nguyên sơ và hệ sinh thái đặc sắc, hòn đảo này còn mang trong mình chiều sâu lịch sử hiếm có, tạo nên bản sắc khác biệt so với nhiều điểm đến nghỉ dưỡng khác. Trong bối cảnh du khách toàn cầu ngày càng tìm kiếm những hành trình gần gũi thiên nhiên, ít đông đúc và giàu trải nghiệm văn hóa, Côn Đảo được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những điểm đến tiêu biểu của Việt Nam trong những năm tới.