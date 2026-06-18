Không còn là "siêu nhân", nhưng Ronaldo và Son Heung-min vẫn là thứ tài sản vô giá của World Cup

World Cup 2026 đang chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt của bóng đá thế giới. Trong khi những Kylian Mbappe, Jude Bellingham và nhiều ngôi sao sung sức khác trở thành tâm điểm mới, thì ở một góc khác, những ngôi sao một thời như Cristiano Ronaldo và Son Heung-min đang chưa thể hiện được nhiều.

Họ vẫn xuất hiện với tấm băng đội trưởng trên tay, nhưng không còn là những cỗ máy ghi bàn như thời đỉnh cao. Tuy nhiên, cả hai lại mang một giá trị mà không ngôi sao trẻ nào có thể thay thế: trở thành biểu tượng tinh thần của cả một thế hệ.

Khi Ronaldo bước ra sân trong trận mở màn của Bồ Đào Nha gặp CHDC Congo, anh đã trở thành cầu thủ ngoài sân lớn tuổi nhất từng đá chính tại World Cup ở tuổi 41. Một kỷ lục nói lên tất cả về sự bền bỉ đáng kinh ngạc của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Trong khi đó ở tuyển Hàn Quốc, Son Heung-min cũng đang bước vào kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp. Chính cầu thủ này thừa nhận đây có thể là World Cup cuối cùng của anh. Ở tuổi 33, Son hiểu rõ rằng thời gian không đứng về phía mình nữa.

Với người hâm mộ, Ronaldo là hiện thân của thời đại siêu sao toàn cầu, người đã thống trị bóng đá suốt hơn hai thập kỷ. Còn Son Heung-min lại là biểu tượng của sự vươn mình của bóng đá châu Á, khi trở thành cầu thủ châu Á thành công bậc nhất lịch sử tại châu Âu.

Nhưng tại World Cup 2026, họ lại gặp nhau ở cùng một điểm: Cả hai đều không còn là trung tâm tuyệt đối trong cách vận hành của đội tuyển quốc gia.

Tuyển Bồ Đào Nha hiện nay có Bruno Fernandes, Rafael Leao, Vitinha hay Joao Neves. Hàn Quốc cũng sở hữu một thế hệ tài năng mới với Lee Kang-in, Hwang In-beom hay Oh Hyeon-gyu.

Vai trò chuyên môn của Ronaldo và Son Heung-min chắc chắn đã giảm đi so với những năm tháng đỉnh cao. Họ không còn đủ thể lực để cày ải liên tục, không còn là người gánh cả hàng công trên vai.

Nhưng đừng vì thế mà vội gạt đi vai trò của họ!

Trong chiến thắng 2-1 của Hàn Quốc trước CH Séc ở trận ra quân, Son không ghi bàn. Tuy nhiên, sự hiện diện của anh vẫn tạo ra điểm tựa tâm lý cho các đồng đội. Những pha di chuyển, khả năng kết nối lối chơi và đặc biệt là kinh nghiệm thi đấu ở các sân khấu lớn giúp tuyển Hàn Quốc duy trì sự bình tĩnh trong thời điểm khó khăn.

Và ở tuyển Bồ Đào Nha, câu chuyện của Ronaldo có lẽ cũng tương tự.

Nếu nhìn vào số bàn thắng hay tốc độ di chuyển, người ta có thể cho rằng CR7 đã qua thời đỉnh cao từ lâu. Nhưng với các cầu thủ trẻ của Bồ Đào Nha, việc được sát cánh cùng người từng giành 5 Quả bóng vàng vẫn mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Những cầu thủ như Joao Neves hay Goncalo Ramos lớn lên trong thời kỳ Ronaldo thống trị thế giới bóng đá. Giờ đây, họ bước vào phòng thay đồ và thấy thần tượng của mình vẫn ở đó.

Hiệu ứng ấy không thể được đo đếm bằng dữ liệu hay thống kê.

Ở tuyển Hàn Quốc cũng tương tự.

Khi Son Heung-min lần đầu dự World Cup năm 2014, nhiều thành viên hiện tại của tuyển Hàn Quốc vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Hơn một thập kỷ sau, anh vẫn là đội trưởng và là gương mặt đại diện của cả nền bóng đá.

Đó là thứ quyền lực mềm mà chỉ những huyền thoại mới có được.

Trong bóng đá hiện đại, nơi mọi thứ được phân tích bằng số liệu, đôi khi người ta quên mất rằng cảm xúc và niềm tin vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Một đội tuyển bước vào World Cup không chỉ cần chiến thuật hay thể lực. Họ còn cần những người đã trải qua áp lực, thất bại và vinh quang để dẫn đường cho thế hệ kế tiếp.

Ronaldo làm điều đó cho tuyển Bồ Đào Nha. Son Heung-min làm điều đó cho Hàn Quốc.

Có thể World Cup 2026 sẽ không còn là sân khấu để họ tranh danh hiệu Vua phá lưới. Có thể số bàn thắng của họ sẽ ít hơn nhiều so với Mbappe, Haaland hay những ngôi sao trẻ khác. Nhưng điều đó không khiến họ trở nên kém quan trọng.

Ngược lại, giá trị của Ronaldo và Son lúc này nằm ở khả năng truyền lửa, giữ vững tinh thần và trở thành biểu tượng cho khát vọng của cả một đội bóng.

Bóng đá luôn cần những người kế thừa. Thế hệ mới rồi sẽ thay thế thế hệ cũ. Nhưng trong mùa hè 2026 này, trước khi ánh đèn World Cup khép lại với họ, Ronaldo và Son vẫn đang chứng minh một điều rất đẹp:

Những huyền thoại có thể già đi, nhưng tầm ảnh hưởng của họ thì không bao giờ biến mất!