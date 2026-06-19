Phát hiện điểm chung bất ngờ giữa Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà và dàn mỹ nhân Việt

Numéro 5: Người dấu yêu là bộ sưu tập thứ năm và tâm huyết nhất trong sự nghiệp của nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn - người con gốc Huế mang dòng dõi hoàng tộc triều Nguyễn. Được ấp ủ trong 6 tháng với hàng trăm giờ thủ công, bộ sưu tập kể câu chuyện tình yêu qua ba chương cảm xúc: Hy vọng, Mù sương và Khởi sinh. Toàn bộ chất liệu đều là lụa tơ tằm Bảo Lộc thuần Việt, kết hợp kỹ thuật đan dây thủ công đặc trưng và ngọc trai thiên nhiên - biểu tượng của nỗi đau được chuyển hóa thành vẻ đẹp. Họa tiết hoa thủy tiên xứ Huế chạy xuyên suốt như chữ ký thẩm mỹ của nhà thiết kế.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà tại Hard Rock Event Center, Tampa, Mỹ

Đây là khoảnh khắc BST Numéro 5 vượt biên giới khi Hồ Ngọc Hà xuất hiện tại Tampa trong thiết kế đầm ngắn đen phủ nhiều lớp vải bồng xếp sóng từ vai xuống gấu, tạo khối hình đầy ấn tượng. Phối cùng bốt đen đính khóa vàng và quần tất mỏng, cô mang lại vẻ vừa mạnh mẽ vừa bay bổng đúng chất sân khấu quốc tế.

Ca sĩ Mỹ Tâm tại sự kiện ra mắt chương trình Hoa Xuân Ca - VTV

Mỹ Tâm là người đặc biệt đầu tiên diện thiết kế từ Numéro 5 khi bộ sưu tập chưa chính thức ra mắt. Cô chọn đầm hai dây màu champagne xếp tầng đính đá lấp lánh, dáng xòe nhẹ vừa thanh lịch vừa trẻ trung. Thiết kế ánh lên lung linh thể hiện sức hút của lụa Bảo Lộc dưới ánh đèn sân khấu.

Ca sĩ Văn Mai Hương

Văn Mai Hương diện đầm dài trắng lụa satin trễ vai đính hoa nổi ba chiều hai bên vai và thân trên. Những đóa hoa lụa trắng như mộc lan bung nở trên nền lụa mịn phẳng. Văn Mai Hương thể hiện trọn tinh thần đó qua tư thế điềm tĩnh, vẻ đẹp của người phụ nữ đã đứng dậy và rực rỡ hơn.

Chi Pu trong bộ ảnh tạp chí Marie Claire Việt Nam

Trong bộ ảnh tạp chí Marie Claire Việt Nam, Chi Pu nằm dài trên nền rêu xanh như nàng tiên trong truyện cổ, diện đầm ống không dây màu champagne đính ngọc trai và đá dày theo từng đường chéo. Quả táo đỏ bên cạnh gợi lên ngôn ngữ thần thoại tinh tế - bức ảnh chứng minh Numéro 5 không chỉ là trang phục mà còn là câu chuyện được kể bằng hình ảnh.

Diễn viên Tam Triều Dâng

Tam Triều Dâng diện đầm trễ vai nhiều tầng dây rủ đính ngọc trai và đá màu champagne vàng ấm. Phần nịt ngực siết eo định hình khung người, bốn tầng váy buông nhẹ chạm sàn như dòng chảy ánh sáng. Cô để tóc thẳng buông tự nhiên, để thiết kế lên tiếng hoàn toàn.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chọn thiết kế đầm hai dây ôm sát thêu tay cung đình dày đặc - họa tiết phượng hoàng, hoa lá và kiến trúc cổ kính được đính kết bằng hạt cườm và đá nhiều màu sặc sỡ, phối cùng tà voan tím buông lơi. Làn da của Bảo Ngọc làm bừng sáng từng sắc màu trong trang phục đa sắc này, trong khi họa tiết gợi lên mạch nguồn văn hóa Huế - quê hương của Nguyễn Phúc Tuấn.

Hoa hậu Tiểu Vy & Diễn viên Anh Phạm

Tiểu Vy mặc đầm quây không dây màu champagne vàng đính đá theo từng đường ngang xếp tầng, thân váy xòe nhẹ bồng bềnh. Anh Phạm chọn đầm hai dây midi cùng tông champagne, đính dọc thân, dáng ôm nhẹ thanh lịch.

NTK Nguyễn Phúc Tuấn

Một trong những điều thú vị nhất trên hành trình lan tỏa của "Numéro 5" chính là những lần thiết kế này được nhiều người đẹp, nghệ sĩ cùng lựa chọn. Theo NTK, đây là minh chứng rõ nét cho sức sống của một sáng tạo thời trang. Cùng một bộ trang phục, nhưng khi được khoác lên những cá tính khác nhau, nó lại kể những câu chuyện hoàn toàn riêng biệt. Nguyễn Phúc Tuấn chia sẻ: "Khi một thiết kế được nhiều người yêu thích đến mức cùng chọn nó, điều đó có nghĩa là nó chạm đến điều gì đó thật sự chung - một cảm xúc, một vẻ đẹp mà ai cũng muốn được mang trên mình.

Anh hạnh phúc và biết ơn khi nhiều nghệ sĩ, người đẹp đã lựa chọn Numéro 5 trong suốt 3 tháng qua: "Mỗi người trong số họ đã mang thiết kế đến một cuộc sống mới. Cùng một bộ váy, nhưng trên mỗi người là một câu chuyện khác nhau và đó là điều tôi chưa từng nghĩ đến khi thực hiện Numéro 5".