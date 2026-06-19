Cuộc sống của "đại gia chân đất" cưới chân dài thi hoa hậu, ở nhà sang 4 tầng trên đường Kim Giang

Là con trai của NSND Trần Nhượng, đạo diễn Trần Bình Trọng được biết đến như một trong những gương mặt thành công nhất của dòng phim hài Tết phía Bắc.

Không chỉ gây dấu ấn với loạt tác phẩm ăn khách như Đại gia chân đất , Làng ế vợ , anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn bên người vợ xinh đẹp từng tham gia các cuộc thi nhan sắc và tổ ấm khang trang nằm trên đường Kim Giang, Hà Nội.

Trần Bình Trọng được mệnh danh là "ông trùm" phim hài Tết miền Bắc

Từ diễn viên đến "ông trùm" phim hài Tết

Nhắc đến Trần Bình Trọng, khán giả truyền hình phía Bắc thường nhớ ngay đến danh xưng "đại gia chân đất" - tên gọi gắn liền với series hài Tết nổi tiếng do anh sản xuất và đạo diễn trong nhiều năm qua.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con trai của NSND Trần Nhượng, Bình Trọng sớm tiếp xúc với sân khấu và điện ảnh. Tuy nhiên, thay vì chỉ nối nghiệp diễn xuất của cha, anh lựa chọn con đường riêng khi lấn sân sang lĩnh vực sản xuất và đạo diễn.

Trần Bình Trọng là một trong những người tiên phong phát triển dòng phim hài Tết khu vực phía Bắc. Các tác phẩm như Đại gia chân đất , Làng ế vợ , Đại gia chân đất ngoại truyện từng đạt lượng phát hành lớn mỗi dịp cuối năm, trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của nhiều gia đình Việt.

Điều giúp phim của Bình Trọng ghi điểm là cách khai thác chất liệu nông thôn gần gũi, kết hợp tiếng cười dân dã với những câu chuyện đời thường. Bản thân nam đạo diễn cũng nhiều lần thừa nhận mình yêu thích những giá trị truyền thống và luôn muốn đưa hơi thở làng quê Bắc Bộ vào các tác phẩm.

Tên tuổi của Trần Bình Trọng gắn liền với series hài Tết "Đại gia chân đất"

Nhiều năm hoạt động nghệ thuật giúp Bình Trọng xây dựng được vị trí vững chắc trong làng giải trí. Anh không chỉ là diễn viên mà còn đảm nhận vai trò đạo diễn, nhà sản xuất, điều hành cả một ê-kíp thực hiện phim hài quy mô lớn.

Bên cạnh công việc, nam nghệ sĩ còn nổi tiếng với lối sống giản dị. Dù được gọi vui là "ông trùm phim hài Tết", anh thường xuất hiện với hình ảnh gần gũi, chân chất, đúng với tinh thần của thương hiệu Đại gia chân đất mà mình đã gây dựng.

Hạnh phúc bên bà xã từng thi hoa hậu trong căn nhà 4 tầng hiện đại

Nếu sự nghiệp thành công giúp Bình Trọng có được vị thế trong giới nghệ thuật, thì gia đình lại là điều khiến anh tự hào nhất. Vợ của nam đạo diễn là một người đẹp từng tham gia các cuộc thi Hoa hậu Hải Dương.

Cả hai quen nhau khi Trần Bình Trọng làm trợ lý tổ chức một cuộc thi sắc đẹp, còn Thu Phương là thí sinh. Khi ấy, cô là sinh viên Đại học Luật Hà Nội, sở hữu ngoại hình nổi bật và chiều cao ấn tượng. Sau khi kết hôn, Thu Phương lựa chọn cuộc sống kín tiếng để chăm sóc gia đình và hỗ trợ chồng trong công việc.

Con trai NSND Trần Nhượng hiện có cuộc sống viên mãn bên vợ con

Không chỉ là hậu phương vững chắc, bà xã Trần Bình Trọng còn tham gia cùng chồng trong việc hoàn thiện tổ ấm. Khi nhận căn nhà mới, cả hai đã cùng lên ý tưởng thiết kế, sắp xếp không gian để phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Hiện tại, gia đình Trần Bình Trọng đang sinh sống trong một căn nhà phố thuộc khu đô thị trên đường Kim Giang, Hà Nội. Ngôi nhà có diện tích gần 100m2, được xây dựng 4 tầng với thiết kế hiện đại, đầy đủ công năng cho gia đình nhiều thế hệ.

Không gian sống của nam đạo diễn gây ấn tượng bởi sự rộng rãi và gần gũi thiên nhiên. Phòng khách được thiết kế thoáng đãng, thường xuyên là nơi bạn bè nghệ sĩ tụ họp, trò chuyện. Bên cạnh đó, ngôi nhà còn có nhiều khoảng xanh với cây cảnh, hoa giấy và hồ cá Koi, mang lại cảm giác dễ chịu giữa lòng đô thị đông đúc.

Căn nhà sang 4 tầng của Trần Bình Trọng ở đường Kim Giang, Hà Nội

Cuộc sống thường ngày của Trần Bình Trọng khá giản dị. Những lúc không bận rộn với công việc nghệ thuật, anh dành thời gian chăm sóc cây xanh, ngắm hồ cá Koi được bố trí tại sân sau ngôi nhà.

Nam đạo diễn từng cho biết việc cho cá ăn hay chăm sóc khu vườn nhỏ giúp anh giải tỏa áp lực, cân bằng cảm xúc sau những ngày làm việc căng thẳng. Đây cũng là góc thư giãn yêu thích của anh mỗi khi có thời gian rảnh.

Không chỉ yêu thiên nhiên, Trần Bình Trọng còn thích nấu ăn. Anh thường tự tay chế biến những món ăn dân dã mang đậm hương vị Bắc Bộ cho gia đình thưởng thức. Sự mộc mạc trong sở thích đời thường phần nào phản ánh tính cách chân chất của người nghệ sĩ nổi tiếng.