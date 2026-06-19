Làm kinh doanh, nuôi 2 con và quản lý cả gia đình, người mẹ ở Hà Nội tiết lộ bí quyết chi tiêu khiến nhà luôn gọn gàng mà không cần sắm quá nhiều đồ đắt tiền

Giữa nhịp sống hiện đại, việc cân bằng giữa công việc kinh doanh bận rộn và thiên chức làm mẹ của hai nhóc tì (13 tuổi và 3 tuổi) chưa bao giờ là bài toán dễ dàng. Thế nhưng, mẹ đảm Thanh Nhàn (Hà Nội) lại có cách quản lý chi tiêu và tổ chức nhà cửa vô cùng khoa học. Không đổ tiền vào những thiết bị đắt đỏ "làm màu", cô chọn lối sống tối giản, tận dụng mẹo dân gian lành tính và sở hữu "vũ khí bí mật" cực kỳ đặc biệt: Một người chồng bộ đội cùng chung sở thích "nghiện sạch".

Từ triết lý "giấu đồ" đến tư duy mua sắm thông minh

Là một người làm kinh doanh, Thanh Nhàn luôn áp dụng tư duy tối ưu hóa vào việc quản lý tổ ấm. Thay vì sắm sửa vô tội vạ để rồi tốn thời gian lau chùi, cô chọn lối sống tối giản (minimalism). Bước vào căn nhà của cô , cảm giác đầu tiên là sự thoáng đãng, trong lành của một không gian ngập tràn ánh nắng tự nhiên từ hướng Tây - điều mà nhiều người vốn e ngại, nhưng với cô lại là "chân ái" giúp nhà cửa luôn khô ráo.

" Nhiều người bảo ở nhà hướng Tây nóng, nhưng với mình, có ánh nắng tự nhiên rọi vào nhà, cảm giác sạch sẽ lắm. Mùa hè kéo rèm chút là xong, nhà ai mà chẳng bật điều hòa. Đổi lại, nhà lúc nào cũng sáng sủa, năng lượng cực kỳ tích cực " - mẹ Nhàn chia sẻ.

Trong căn bếp - nơi được coi là " trái tim " giữ lửa hạnh phúc, cô áp dụng triệt để nguyên tắc: Chỉ bài trí những thứ thực sự thiết yếu. Những thiết bị như nồi cơm điện, ấm siêu tốc hay kệ gia vị hằng ngày mới được lộ diện, còn lại toàn bộ chai lọ, đồ đạc khác đều được cất gọn trong tủ. Việc "giấu đồ" này giúp bề mặt bếp luôn khô thoáng, giảm thiểu tối đa thời gian dọn dẹp và lau chùi sau mỗi lần nấu nướng.

Cô cũng từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon, chuyển hẳn sang dùng hộp đựng thực phẩm tái sử dụng và túi rác sinh học tự phân hủy. Lựa chọn này vừa tiết kiệm chi phí mua sắm túi dùng một lần về lâu dài, vừa bảo vệ môi trường, hướng tới lối sống "xanh" bền vững cho các con.

Chậu rửa "1 hố": Khoản đầu tư đáng giá từng xu thay vì chạy theo xu hướng

Khi trào lưu sắm sửa các thiết bị nhà bếp hoành tráng lên ngôi, Thanh Nhàn lại có một lối đi riêng đầy thực tế. Khi được hỏi về "chân ái" lớn nhất trong căn bếp, cô không ngần ngại gọi tên chiếc chậu rửa một hố cỡ lớn, thay vì những món đồ công nghệ đắt đỏ.

Trước đây, gia đình cô dùng chậu hai hố và gặp không ít bất tiện: Không gian chật chội, khó xoay xở khi rửa nồi chảo lớn, nước bắn tung tóe và việc vệ sinh các góc cạnh vô cùng lích kích. Sau khi tham khảo kinh nghiệm từ các chị em trong hội nhóm dọn dẹp nhà cửa, cô quyết định đầu tư.

Sau gần một năm trải nghiệm, cô hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự lựa chọn này: Chất liệu inox 304 dày dặn, bề mặt vân sần chống xước tốt, đáy chậu dốc giúp thoát nước nhanh và không đọng mùi. Đặc biệt, thiết kế vòi dây rút linh hoạt giúp dễ dàng xịt rửa mọi ngóc ngách mà không lo bắn nước ra sàn.

Đối với cô , chậu rửa là nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc một ngày bận rộn trong bếp. Vì vậy, bí kíp giữ gìn "khoản đầu tư thông minh" này luôn sáng bóng như mới vô cùng đơn giản: Dọn bát rác ngay sau khi dùng, rửa chậu bằng nước rửa bát và luôn lau thật khô bằng khăn mềm sau mỗi buổi tối để tránh cặn canxi tích tụ.

Thiết lập "kỷ luật tự nguyện", dạy con nếp sống ngăn nắp qua việc nhà

Để nhà cửa luôn gọn gàng mà không rơi vào cảnh "đầu tắt mặt tối", Thanh Nhàn tự đặt ra những nguyên tắc sống mà cô gọi vui là "kỷ luật bản thân". Đó không phải là những quy định khắt khe, gò bó, mà là những thói quen nhỏ được thực hiện đều đặn mỗi ngày:

- Làm tới đâu, dọn tới đó: Không dồn việc sang ngày hôm sau. Khi bếp còn ấm sau khi nấu là xịt bọt tuyết lau ngay để vết dầu mỡ không có cơ hội "định cư lâu dài".

- Mỗi vật dụng một vị trí: Chìa khóa luôn ở kệ tủ giày ngay lối ra vào, đồ đạc lấy ở đâu thì để ở đó, giúp cả nhà không mất thời gian tìm kiếm.

- Vệ sinh tích hợp: Tiện tay cọ toilet và lau khô lavabo, vòi rửa trong lúc tắm buổi tối. Chỉ mất từ 5 - 10 phút nhưng nhà tắm luôn khô ráo, thơm tho và không bị tích tụ vết bẩn cứng đầu đến cuối tuần.

- Thanh lọc định kỳ: Gom quần áo cũ, đồ của con đã chật nhưng còn mới để tặng lại cho những ai có nhu cầu; kiên quyết loại bỏ những món đồ không còn giá trị sử dụng để giải phóng không gian sống.

Đặc biệt, là mẹ của hai con, Thanh Nhàn luôn chú trọng việc dạy con làm việc nhà từ sớm. " Tôi luôn nghĩ nhà cửa sạch sẽ là công sức của cả gia đình chứ không phải nhiệm vụ riêng của người mẹ ", cô nói.

Cậu con trai lớn 13 tuổi được giao nhiệm vụ tự dọn dẹp phòng ngủ, góc học tập và cùng bố mẹ quán xuyến việc nhà. Cô con gái nhỏ 3 tuổi cũng được học cách tự lập từ những điều nhỏ nhất. Cô chia sẻ: " Dạy con làm việc nhà không phải để bố mẹ nhàn hơn, mà là cách giúp con hình thành kỹ năng sống, biết trân trọng không gian mình đang ở và rèn luyện nếp sống ngăn nắp ngay từ khi còn bé ".

"Thế gian được vợ mất chồng, nhà tôi được cả hai!"

Đằng sau một ngôi nhà lúc nào cũng thơm tho, một căn bếp luôn sáng đèn là sự đồng lòng của cả hai vợ chồng. Thanh Nhàn may mắn có người bạn đời là bộ đội. Nhiều người vẫn thường bảo: " Lấy chồng bộ đội thì khổ, lễ Tết hay phải trực xa nhà, vợ phải cáng đáng hết ". Thanh Nhàn không phủ nhận những thiệt thòi mang tính đặc thù ngành nghề, nhưng với cô , sự bù đắp từ anh lại lớn hơn tất cả.

Được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, chồng cô là một "chú bộ đội" đúng chuẩn "giỏi việc nước, đảm việc nhà": Kỷ luật, trách nhiệm và cực kỳ ngăn nắp. Mỗi khi được nghỉ phép về nhà, anh chính là "bếp trưởng" kiêm "đội trưởng đội dọn dẹp".

" Phải từ rất lâu rồi mình không phải giặt hay gấp quần áo, cũng không phải dọn dẹp rửa bát vào buổi tối vì anh đã giành làm hết. 10 bữa cơm thì cả 10 bữa sau đó là chồng dọn, lau chùi bếp núc. Anh không bao giờ coi đó là gánh nặng, mà luôn bảo chỉ cần vợ con vui là được " - Thanh Nhàn hạnh phúc chia sẻ.

Đối với cô, hạnh phúc của người phụ nữ làm kinh doanh không nằm ở những điều quá to tát ngoài xã hội, mà gói gọn trong cảm giác bình yên khi trở về nhà: Thấy căn bếp sáng đèn, nghe tiếng con trẻ cười đùa bên mâm cơm và một người bạn đồng hành luôn sẵn sàng san sẻ việc nhà. " Nhà sạch không tự nhiên mà sạch, hạnh phúc không tự nhiên mà có, tất cả đều được vun vén từ những thói quen chi tiêu thông minh và nếp sống kỷ luật, yêu thương mỗi ngày ".

(Ảnh trong bài: NVCC)