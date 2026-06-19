Thu nhập tăng gấp 4 nhưng chi tiêu gần như không đổi: Người đàn ông nghỉ làm trước tuổi 30 nhờ một nguyên tắc đơn giản

Với nhiều người, thu nhập tăng đồng nghĩa với việc chi tiêu cũng tăng theo. Một mức lương cao hơn thường kéo theo những khoản chi mới: căn hộ rộng hơn, xe tốt hơn, những chuyến du lịch đắt đỏ hơn hoặc các món đồ công nghệ mới nhất.

Thế nhưng Cody Berman, một nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia về tài chính cá nhân tại Mỹ, lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Theo chia sẻ của anh, thu nhập của bản thân đã tăng gần gấp bốn lần trong những năm đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, mức chi tiêu hằng tháng gần như không thay đổi đáng kể.

Nguyên tắc giúp Berman nghỉ làm trước tuổi 30

Berman cho biết bí quyết lớn nhất không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu tiền, mà là tránh rơi vào tình trạng "lạm phát lối sống" (lifestyle inflation).

Đây là hiện tượng nhiều người nâng mức sống theo tốc độ tăng thu nhập, khiến dù kiếm được nhiều tiền hơn nhưng vẫn không tích lũy được bao nhiêu.

Cody Berman đạt được độc lập tài chính từ rất sớm nhờ duy trì mức chi tiêu ổn định trong nhiều năm. (Ảnh: Cody Berman)

Khi mới đi làm, anh tập trung duy trì mức sống tương đối ổn định và dành phần lớn phần thu nhập tăng thêm cho tiết kiệm và đầu tư. Theo thời gian, khoản tiền này được tích lũy và tạo ra nguồn thu nhập thụ động ngày càng lớn.

Berman cho biết anh không từ bỏ hoàn toàn những niềm vui trong cuộc sống. Thay vào đó, anh chọn chi tiền cho những điều thực sự quan trọng với bản thân thay vì cố gắng nâng cấp mọi mặt của cuộc sống mỗi khi thu nhập tăng lên.

Thu nhập cao không đồng nghĩa với giàu có

Theo Berman, nhiều người nhầm lẫn giữa thu nhập và sự giàu có. Một người có mức lương rất cao nhưng chi tiêu gần hết số tiền kiếm được có thể gặp nhiều áp lực tài chính hơn một người kiếm ít hơn nhưng duy trì được tỷ lệ tiết kiệm lớn.

Anh cho rằng khoảng cách giữa số tiền kiếm được và số tiền chi tiêu mới là yếu tố quyết định khả năng tích lũy tài sản trong dài hạn.

Đó cũng là lý do anh luôn ưu tiên tăng tỷ lệ tiết kiệm mỗi khi có thêm nguồn thu mới thay vì ngay lập tức thay đổi mức sống.

Sức mạnh của thời gian

Bên cạnh việc kiểm soát chi tiêu, Berman cho rằng yếu tố quan trọng không kém là bắt đầu đầu tư càng sớm càng tốt.

Thay vì nâng cấp mức sống mỗi khi thu nhập tăng, Berman ưu tiên tiết kiệm và đầu tư phần tiền dư ra. (Ảnh: Cody Berman)

Nhờ sức mạnh của lãi kép, những khoản tiền được đầu tư từ sớm có nhiều thời gian hơn để tăng trưởng.

Theo anh, nhiều người thường đánh giá thấp tác động của việc đầu tư đều đặn trong thời gian dài, trong khi đây lại là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để xây dựng tự do tài chính.

Không phải nghỉ hưu sớm mới là mục tiêu

Dù được biết đến nhờ phong trào FIRE (Financial Independence, Retire Early - Độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm), Berman cho biết mục tiêu lớn nhất của anh không phải là ngừng làm việc hoàn toàn.

Điều anh thực sự hướng đến là quyền tự do lựa chọn công việc mình muốn làm mà không bị áp lực bởi tiền bạc.

Độc lập tài chính, theo Berman, không đồng nghĩa với nghỉ hưu hoàn toàn mà là được làm việc theo cách mình mong muốn mà không bị áp lực bởi tiền bạc. (Ảnh: Cody Berman)

Theo anh, độc lập tài chính không nhất thiết có nghĩa là nghỉ hưu ở tuổi 30 hay 40. Với nhiều người, đó đơn giản là việc có đủ sự chủ động để đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc sống mà không phải quá lo lắng về tài chính.

Nhìn lại hành trình của mình, Berman cho rằng nguyên tắc quan trọng nhất vẫn rất đơn giản: khi thu nhập tăng lên, không nhất thiết phải để chi tiêu tăng theo.