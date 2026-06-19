Bà xã Messi cận kề tứ tuần trải qua 3 lần sinh đẻ vẫn nóng bỏng, cơ bụng phẳng lỳ: Bí quyết giữ dáng gây sốt khắp cõi mạng

Nhắc đến Lionel Messi, người ta thường nghĩ ngay đến một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Nhưng bên cạnh siêu sao người Argentina còn có một người phụ nữ luôn thu hút sự chú ý không kém: Antonela Roccuzzo - người bạn thanh mai trúc mã, người vợ đồng hành cùng anh suốt nhiều năm qua.

Ở tuổi ngoài 30 và đã trải qua 3 lần sinh nở, Antonela vẫn khiến mạng xã hội nhiều lần "dậy sóng" bởi vóc dáng săn chắc đáng kinh ngạc. Dù chỉ cao khoảng 1m57, bà xã Messi vẫn sở hữu thân hình cân đối, vòng eo nhỏ gọn cùng cơ bụng phẳng lỳ khiến nhiều cô gái trẻ cũng phải ao ước.

Mỗi lần xuất hiện trên bãi biển, trong phòng tập hay những bức ảnh đời thường được đăng tải trên Instagram, Antonela đều nhận được vô số lời khen ngợi về ngoại hình khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng. Điều khiến nhiều người bất ngờ là bí quyết giữ dáng của cô không đến từ những phương pháp giảm cân cực đoan mà là sự kiên trì với một lối sống lành mạnh trong nhiều năm.

Chế độ tập luyện nghiêm ngặt

Nếu theo dõi Antonela trên mạng xã hội, không khó để nhận ra tập luyện là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của cô.

Bà xã Messi duy trì lịch tập đều đặn, kết hợp giữa gym và boxing (quyền Anh). Đây được xem là bộ đôi hoàn hảo giúp vừa tăng cơ, đốt mỡ hiệu quả, vừa cải thiện sức bền tim mạch.

Theo các chuyên gia của tổ chức y tế thể thao quốc tế, tập luyện sức mạnh giúp cơ thể duy trì khối cơ, tăng tỷ lệ trao đổi chất và hỗ trợ kiểm soát cân nặng lâu dài. Đặc biệt với phụ nữ sau tuổi 30 hoặc sau sinh, việc tập tạ còn góp phần giảm nguy cơ mất cơ và loãng xương khi lớn tuổi.

Antonela từng chia sẻ: "Tôi bắt đầu quan tâm đến việc tập tạ vài năm trước. Trước đây tôi rất sợ tập tạ vì nghĩ rằng mình sẽ trở nên đô con nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra. Ai cũng nên tập tạ ít nhất một tiếng mỗi ngày, vì nó rất quan trọng cho tuổi tác sau này. Tôi luôn khuyến khích bố mẹ mình hãy tập tạ một chút, dù chỉ hai lần một tuần thôi cũng được".

Đây cũng là nỗi lo khá phổ biến của nhiều phụ nữ. Không ít người ngại tập tạ vì sợ cơ thể thô cứng hoặc tăng cơ quá mức. Tuy nhiên, các chuyên gia thể hình khẳng định phụ nữ có lượng hormone testosterone thấp hơn nam giới rất nhiều nên việc tập tạ chủ yếu giúp cơ thể săn chắc, giảm mỡ và tạo đường nét khỏe khoắn chứ không dễ trở nên "đô con".

Bên cạnh đó, boxing cũng là môn thể thao được nhiều ngôi sao quốc tế yêu thích. Một giờ tập boxing cường độ cao có thể tiêu hao hàng trăm calo, đồng thời giúp cải thiện khả năng phản xạ, tăng sức bền và giải tỏa căng thẳng hiệu quả.

Sự kết hợp giữa tập tạ và boxing giúp Antonela duy trì lượng cơ khỏe mạnh, kiểm soát mỡ cơ thể và giữ được vòng eo săn chắc dù đã trải qua nhiều lần sinh nở.

Ăn uống khoa học, ưu tiên thực phẩm lành mạnh giống chồng

Nếu tập luyện là một nửa bí quyết thì chế độ dinh dưỡng chính là mảnh ghép còn lại giúp Antonela duy trì vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Khác với nhiều người nổi tiếng áp dụng các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, Antonela lựa chọn cách ăn uống cân bằng và bền vững. Cô theo đuổi thực đơn lành mạnh tương tự ông xã Messi, ưu tiên thực phẩm hữu cơ và hạn chế tối đa các thói quen có hại cho sức khỏe.

Antonela từng tiết lộ: "Chồng tôi lúc nào cũng ăn uống lành mạnh, một phần vì công việc của anh ấy. Chúng tôi không uống rượu, không hút thuốc, cố gắng tiêu thụ thực phẩm hữu cơ. Tất cả đều kết hợp với nhau, từ tập thể dục, dinh dưỡng đến sức khỏe tinh thần - đó là một lối sống".

Nhiều nghiên cứu cho thấy thực phẩm hữu cơ thường ít tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hơn, đồng thời chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và protein chất lượng cao có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Việc hạn chế rượu bia cũng là yếu tố quan trọng. Rượu không chỉ làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể mà còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và quá trình phục hồi sau tập luyện.

Các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá, điểm đáng học hỏi ở Antonela không phải là một món ăn thần kỳ nào đó mà là tính nhất quán. Cô duy trì những lựa chọn tốt cho sức khỏe mỗi ngày thay vì cố gắng giảm cân cấp tốc trong thời gian ngắn.

Nhìn vào Antonela Roccuzzo, nhiều người chỉ chú ý đến vòng eo thon gọn hay cơ bụng săn chắc. Nhưng thực tế, điều đáng ngưỡng mộ hơn cả là cách cô xây dựng một lối sống lành mạnh và duy trì nó trong nhiều năm.

Tập luyện đều đặn, ăn uống khoa học, tránh xa thuốc lá và rượu bia, đồng thời chú trọng sức khỏe tinh thần - đó chính là những nền tảng giúp bà xã Messi giữ được vẻ ngoài trẻ trung dù đã làm mẹ của ba cậu con trai.

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