Đặng Văn Lâm có hành động bất ngờ với Nguyễn Xuân Son, 20 năm nữa bóng đá Việt Nam có một ngôi sao mới?

Giữa không khí sôi động của vòng 4 V.League 2025/26, thủ môn Đặng Văn Lâm đã gây ấn tượng không chỉ bằng những pha cứu thua xuất sắc mà còn bằng một khoảnh khắc đáng nhớ bên ngoài sân cỏ. Sau chiến thắng thuyết phục 2-0 của Ninh Bình FC trước Thép Xanh Nam Định, Văn Lâm đã có những chia sẻ hài hước khi "xin vía" từ tiền đạo Nguyễn Xuân Son cho cậu con trai nhỏ của mình.

Cụ thể, vào tối ngày 22/9, ngay sau trận đấu, Văn Lâm cùng vợ là Yến Xuân và con trai đã có cuộc hội ngộ đầy cảm xúc với Xuân Son, người vừa trở về Việt Nam sau thời gian dài điều trị chấn thương tại Brazil. Trong không khí thân mật, Yến Xuân đã ghi lại khoảnh khắc đáng yêu khi Văn Lâm vuốt chân Xuân Son và sau đó chạm vào chân con trai. Cùng với đó, cô đã ghi chú hài hước: "Bố xin vía tiền đạo cho con trai." Hành động ngộ nghĩnh này đã làm không ít người phải bật cười và vỗ tay.

Hành động đáng yêu của Văn Lâm với Xuân Son, hòng "xin vía" cho con trai.

Không chỉ vậy, Yến Xuân còn chia sẻ một bức ảnh gia đình chụp cùng Xuân Son với lời nhắn dễ thương: "Chúng tôi rất vui khi lại được gặp anh." Xuân Son, cảm động trước tình cảm của gia đình Văn Lâm, cũng đã đăng lại bức ảnh và viết: "Tôi hạnh phúc khi ở cạnh gia đình bạn. Bé trai thật đáng yêu và mạnh mẽ. Hẹn gặp sớm tại nhà tôi nhé."

Dù chưa thể thi đấu trở lại vì chấn thương gãy xương ở chung kết ASEAN Cup 2024, sự xuất hiện của Xuân Son trên khán đài vẫn là nguồn động viên lớn cho Nam Định FC. Hiện tại, anh đang tích cực tập luyện để lấy lại phong độ. Trong khi đó, gia đình Văn Lâm cũng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ khi bé Lâm Minh, con trai đầu lòng của cặp đôi được sinh ra hồi tháng 2, thường xuyên được mẹ đưa đến sân cổ vũ cho cha.

Bên cạnh màn trình diễn ấn tượng trên sân, Văn Lâm đã chứng tỏ vai trò quan trọng không chỉ trong chuyên môn mà còn trong các hoạt động gia đình và giao lưu với các đồng đội. Với hình ảnh của một thủ môn xuất sắc và một người cha tận tụy, Văn Lâm cùng Xuân Son đang mang đến niềm hi vọng về một sự trở lại mạnh mẽ trong tương lai không xa, không chỉ cho cá nhân mà còn cho đội tuyển Việt Nam.

Văn Lâm đang chơi rất tốt cho Ninh Bình.

Về mặt chuyên môn, sau chiến thắng 2-0 trước Nam Định FC, Văn Lâm cũng chia sẻ: "Hôm nay Lâm và toàn đội đã cố gắng cống hiến cho NHM một trận đấu hay. Tất cả đã làm hết sức cho Ninh Bình, toàn đội thực sự đoàn kết và thể hiện rất tốt. Mục tiêu bây giờ là giải quyết từng trận đấu một, dù Ninh Bình chưa mất điểm nhưng cần giữ tâm thế tập trung bởi đây mới là đầu mùa giải".

HLV Gerard Albadalejo của Ninh Bình cũng dành lời khen ngợi cho Văn Lâm: "Tôi nghĩ hôm nay Văn Lâm đã làm trọn vẹn những gì chúng tôi mong đợi. Với sự khiêm nhường và tôn trọng dành cho tất cả thủ môn của giải, tôi may mắn khi có trong tay thủ môn xuất sắc nhất Việt Nam, thành tích của cậu ấy đã nói lên điều đó. Hôm nay, Văn Lâm thể hiện đúng phẩm chất của một thủ môn lớn: xuất sắc trong các pha cứu thua. Theo quan điểm cá nhân, cậu ấy chính là thủ môn số một của đất nước".

Ngày 28/9 tới, Ninh Bình FC sẽ đấu với Hải Phòng trên SVĐ Lạch Tray.