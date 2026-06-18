Từ nay, khách Việt được miễn visa đến “thiên đường” của Trung Quốc

Những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng trở thành điểm đến được du khách quốc tế yêu thích nhờ sự kết hợp giữa chiều sâu văn hóa, lịch sử lâu đời và hệ sinh thái du lịch đa dạng. Trong số những địa danh đang nổi lên mạnh mẽ, Quế Lâm được xem là một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất.

Theo thông tin từ các doanh nghiệp lữ hành, từ tháng 4/2026, thành phố Quế Lâm (Trung Quốc) sẽ chính thức mở cửa đón khách Việt với thủ tục nhập cảnh thuận tiện hơn đáng kể.

Cụ thể, chính quyền Quế Lâm áp dụng chính sách miễn visa đối với các đoàn khách từ 2 người trở lên tham gia tour trọn gói do các công ty lữ hành hợp pháp tổ chức. Du khách được lưu trú tối đa 144 giờ (tương đương 6 ngày). Được mệnh danh là vùng đất "sơn thủy đệ nhất thiên hạ", Quế Lâm nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều tín đồ du lịch ngay khi thông tin miễn visa được công bố.

Thị trấn Dương Sóc, Quế Lâm là nơi sở hữu cảnh đẹp thiên đường. Ảnh: Bucket Listy Blog

Quế Lâm - “chốn tiên cảnh” đang hút khách quốc tế

Nằm ở phía đông bắc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Quế Lâm nổi tiếng với cảnh quan sơn thủy hữu tình, nơi dòng Li Giang mềm mại uốn lượn giữa những dãy núi đá vôi hùng vĩ. Vẻ đẹp thiên nhiên ngoạn mục cùng hệ thống hang động kỳ ảo đã giúp nơi đây từ lâu được mệnh danh là “đệ nhất thiên hạ”.

Tên gọi Quế Lâm bắt nguồn từ những cánh rừng quế từng phủ xanh khắp vùng. Với sự hội tụ của “tứ tuyệt” gồm non xanh, nước biếc, đá kỳ và động lạ, thành phố này được ví như bức tranh thủy mặc sống động giữa đời thực.

Không chỉ sở hữu cảnh sắc nổi tiếng, Quế Lâm còn là vùng đất có lịch sử hơn 2.000 năm, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc bản địa. Khí hậu dễ chịu, không khí trong lành và nhịp sống chậm rãi khiến nơi đây trở thành lựa chọn lý tưởng cho những du khách muốn kết hợp nghỉ dưỡng với khám phá văn hóa.

Ảnh: Internet

Thời điểm đẹp nhất để khám phá Quế Lâm

Khoảng thời gian lý tưởng nhất để du lịch Quế Lâm là mùa xuân (tháng 3 - 5) và mùa thu (tháng 9 - 11). Đây là lúc thời tiết mát mẻ, ít mưa, thuận lợi cho các hoạt động tham quan ngoài trời.

Mùa xuân mang đến khung cảnh tươi mới với cây cối xanh mướt và hoa nở khắp nơi. Trong khi đó, mùa thu gây ấn tượng bởi bầu trời trong xanh, nắng nhẹ và không khí dễ chịu, rất thích hợp để du ngoạn trên sông Li Giang hoặc khám phá các hang động đá vôi nổi tiếng.

Mùa hè tại Quế Lâm tuy khá nóng nhưng bù lại là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội và hoạt động du lịch sông nước sôi động. Vào mùa đông, thành phố khoác lên mình vẻ yên bình, thích hợp với những ai yêu thích không gian tĩnh lặng và thư thái.

Di chuyển đến Quế Lâm như thế nào?

Hiện chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam đến Quế Lâm. Du khách thường phải nối chuyến tại các thành phố lớn của Trung Quốc như Quảng Châu, Thâm Quyến hoặc Nam Ninh trước khi đến sân bay quốc tế Lưỡng Giang Quế Lâm.

Sân bay nằm cách trung tâm thành phố khoảng 28km. Từ đây, du khách có thể lựa chọn taxi để di chuyển nhanh chóng hoặc sử dụng xe buýt sân bay nhằm tiết kiệm chi phí.

Khi đã tới Quế Lâm, hệ thống giao thông khá thuận tiện với nhiều lựa chọn như taxi, xe buýt, xe đạp, xe điện hoặc các chuyến du thuyền trên sông Li Giang - trải nghiệm được xem là "đặc sản" của vùng đất này.

Ảnh: Internet

Những điểm đến không thể bỏ lỡ ở Quế Lâm

Hang Sáo Sậy (Reed Flute Cave)

Cách trung tâm thành phố khoảng 5km, Hang Sáo Sậy được ví như một “cung điện nghệ thuật tự nhiên” với hệ thống nhũ đá, măng đá đủ hình thù được chiếu sáng bằng ánh đèn nhiều màu sắc. Không gian huyền ảo bên trong khiến nơi đây trở thành một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất Quế Lâm.

Ngoài việc chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên, du khách còn có cơ hội thưởng thức các chương trình nghệ thuật truyền thống được tổ chức ngay trong hang động.

Hang Sáo Sậy gây ấn tượng với hệ thống nhũ đá màu sắc rực rỡ và không gian huyền ảo. Ảnh: Internet

Núi Vòi Voi

Là biểu tượng nổi tiếng của Quế Lâm, Núi Vòi Voi gây ấn tượng bởi hình dáng giống một chú voi khổng lồ đang cúi xuống uống nước từ sông Li Giang.

Điểm nhấn của thắng cảnh này là Thủy Nguyệt Động nằm dưới phần “vòi voi”, nơi mặt nước phản chiếu ánh trăng tạo nên khung cảnh thơ mộng. Từ đỉnh núi, du khách còn có thể tham quan chùa Phổ Hiền và ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao.

Phố Tây Dương Sóc

Nằm tại thị trấn Dương Sóc, Phố Tây là nơi giao thoa giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Con phố dài chưa đầy 1km nhưng luôn nhộn nhịp với các cửa hàng lưu niệm, quán cà phê, nhà hàng và hiệu sách.

Ban ngày, nơi đây mang vẻ bình yên, cổ kính. Khi màn đêm buông xuống, cả khu phố trở nên sôi động với ánh đèn rực rỡ, âm nhạc đường phố và các quán bar đông đúc.

Nằm tại thị trấn Dương Sóc, Phố Tây là nơi giao thoa giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Ảnh: Internet

Nhật Nguyệt Song Tháp

Tọa lạc giữa hồ Quế, Nhật Nguyệt Song Tháp là một trong những công trình mang tính biểu tượng của thành phố. Nhật Tháp cao 9 tầng, được xây bằng đồng với sắc vàng nổi bật, trong khi Nguyệt Tháp 7 tầng mang gam màu bạc thanh thoát.

Vào buổi tối, ánh đèn phản chiếu xuống mặt hồ tạo nên khung cảnh lung linh, là địa điểm lý tưởng để tản bộ và chụp ảnh.

Nhật Nguyệt Song Tháp là một trong những công trình mang tính biểu tượng của thành phố. Ảnh: Internet

Phố cổ Đại Vu (Daxu Ancient Town)

Cách trung tâm Quế Lâm khoảng 18km, phố cổ Đại Vu có lịch sử hơn 1.400 năm và từng là thương cảng quan trọng trên sông Li Giang.

Những con đường lát đá cổ, các ngôi nhà mang kiến trúc Minh - Thanh cùng nhịp sống chậm rãi của người dân địa phương tạo nên sức hút riêng biệt. Đến đây, du khách có thể tham quan các khu chợ truyền thống, thưởng thức đặc sản địa phương hoặc khám phá những cây cầu đá cổ kính còn lưu giữ từ nhiều thế kỷ trước.

Phố cổ Đại Vu có lịch sử hơn 1.400 năm và từng là thương cảng quan trọng trên sông Li Giang. Ảnh: Internet

Du thuyền trên sông Li Giang

Nhắc đến Quế Lâm, trải nghiệm không thể bỏ qua chính là hành trình xuôi dòng Li Giang từ Quế Lâm đến Dương Sóc. Dòng sông được ví như dải lụa xanh mềm mại len lỏi giữa những ngọn núi đá vôi trùng điệp, tạo nên khung cảnh được xem là đẹp nhất miền nam Trung Quốc.

Du khách có thể lựa chọn du thuyền tiêu chuẩn, thuyền gỗ truyền thống hoặc bè tre để tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên theo nhiều cách khác nhau. Trên hành trình, các điểm nổi tiếng như đồi Cửu Mã (Nine Horses Hill) hay làng cổ Hưng Bình (Xingping) luôn nằm trong danh sách những nơi được du khách yêu thích nhất.