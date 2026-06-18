Nam diễn viên đình đám VTV: "Nhà tôi nợ nhiều quá, phải làm việc trả nợ"





Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, diễn viên Quốc Trường đã chia sẻ về con đường đến với diễn xuất của mình.

Anh nói: "Gia đình tôi không có điều kiện để tôi theo nghề, nhưng thời đó nhà nào cũng nghèo như nhau nên tôi không than nghèo kể khổ.

Quốc Trường ngày xưa

Cơ duyên tôi đi thi một cuộc thi về điện ảnh là lúc đó tôi đang ở Cần Thơ, chưa biết đến Sài Gòn, lại đang hoạt động trong câu lạc bộ Người mẫu Tây Đô. Giám đốc câu lạc bộ được Hội Điện ảnh mời tới cuộc thi.

Thầy tôi có vóc dáng phù hợp, từ chiều cao tới khuôn mặt nên hỏi tôi có muốn lên Sài Gòn thì không. Tôi đồng ý liền dù biết chắc không có giải vì có tới 3000 thí sinh cả nước cùng tham gia. Tôi coi như đi Sài Gòn chơi để xem hoa lệ cỡ nào.

Lúc đó tôi chẳng biết diễn gì, chỉ biết catwalk. Vòng đầu tiên thì tôi cũng chỉ đi tới đi lui xem ngoại hình rồi đọc bài thơ xem giọng thế nào. Ai ngờ đâu tôi được trúng vào bán kết.

Tới lúc đó tôi mới về học diễn xuất để chuẩn bị một tiểu phẩm ngắn. Tôi về Cần Thơ tìm một thầy dạy diễn xuất. Thầy dạy sao tôi làm đó, như con robot thôi ai ngờ đâu đậu tới tận chung kết với 12 thí sinh. Tôi cũng thấy mình có tố chất về diễn xuất vì đúng lúc cần khóc thì tôi cũng khóc được luôn theo lời thầy chỉ.

Sau khi đoạt giải, tôi không thi vào trường Sân khấu Điện ảnh để học tiếp vì không có thời gian, show nhiều quá.

Nhà tôi nợ nhiều quá, phải làm việc trả nợ. Tôi phải kiếm thật nhiều tiền để trả hết nợ cho gia đình rồi xây nhà cho cha mẹ, anh chị... Tôi đâu nghĩ phải đi học để làm gì vì thấy thời đang tới, có cơ hội kiếm tiền thì phải cố mà kiếm, đóng phim liên tục".

Quốc Trường chính thức nổi lên sau khi tham gia vai Vũ trong phim truyền hình Về nhà đi con đình đám VTV, trở thành gương mặt ăn khách top đầu trong giới diễn viên.

Bên cạnh đó, nam diễn viên còn thành công trên con đường kinh doanh, là một doanh nhân thành đạt, chủ chuỗi mì cay nổi tiếng trong giới trẻ với hơn 1000 chi nhánh.