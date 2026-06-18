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Thượng uý Lê Văn Thắng trong Sao Nhập Ngũ qua đời ở tuổi 28

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Thông tin Thượng úy Lê Văn Thắng đột ngột qua đời khiến bạn bè, nhiều người bàng hoàng thương tiếc.

Trưa 18/6, thông tin Thượng úy Lê Văn Thắng - người từng được khán giả gọi là "hot boy quân đội" đột ngột qua đời ở tuổi 28 khiến nhiều người xót xa. Theo chia sẻ từ người thân, Thượng úy Lê Văn Thắng qua đời vào sáng hôm nay, nguyên nhân là do đột quỵ.

Thượng úy Lê Văn Thắng sinh năm 1998 tại Tân Kỳ, Nghệ An. Thượng úy Lê Văn Thắng đang công tác tại Sư đoàn Bộ binh 325, Quân đoàn 2 - đơn vị ghi hình Sao Nhập Ngũ 2022).

Thượng úy Lê Văn Thắng đột ngột qua đời ở tuổi 28

Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh tiễn biệt Thượng úy Lê Văn Thắng

Thượng úy Lê Văn Thắng từng xuất hiện trong chương trình Sao Nhập Ngũ 2022 với chủ đề Bước Chân Thần Tốc. Mùa năm đó có các nghệ sĩ tham gia bao gồm: Người mẫu Minh Tú, ca sĩ Anh Tú, ca sĩ Hòa Minzy, ca sĩ Cara, ca sĩ S.T Sơn Thạch, diễn viên Puka, diễn viên Duy Khánh...

Trong chương trình, thượng úy Lê Văn Thắng thân thiết với Hòa Minzy, Puka và dàn sao Việt. Trong tập 3, Hòa Minzy được giao trọng trách đội trưởng của ban nhạc Tê Tay và cần tuyển thành viên. Cô phũ phàng từ chối Puka nhưng nhanh chóng quyết định khi nhìn thấy Lê Văn Thắng. Nữ ca sĩ hô vang: “Tôi chọn đồng chí Lê Văn Thắng ạ”. Chàng quân nhân cũng nhiệt tình, năng nổ khi tham gia đội văn nghệ của giọng ca Bắc Ninh, anh khoe giọng hát hay và kiêm cả phần múa minh họa. Nụ cười răng khểnh duyên dáng của Lê Văn Thắng được khán giả chia sẻ khắp mạng xã hội.

Khoảnh khắc viral của Thượng úy Lê Văn Thắng trong Sao Nhập Ngũ 2022

Anh từng được khán giả biết đến là hot boy quân đội

Hòa Minzy và thượng úy Lê Văn Thắng từng có dịp gặp gỡ nhau ngoài đời thực. Trong mắt Hòa Minzy, Lê Văn Thắng là một chàng trai cực kỳ dễ thương, ngoan ngoãn và học giỏi, từng thi đỗ đến hai trường Đại học. Thượng úy Lê Văn Thắng cũng từng nhận xét về Hòa Minzy: " Chị Hòa ở ngoài cực kỳ dễ thương, gần gũi mọi người ạ”.

Thượng úy Lê Văn Thắng thân thiết với Hòa Minzy

Anh từng xuất hiện trong bức ảnh dàn sao về thăm đơn vị ghi hình Sao Nhập Ngũ

Theo Hạ Anh

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