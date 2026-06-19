Một năm sau khi ra mắt MV đầu tay "Bật đèn xanh", giọng ca Gen Z Lexxy tiếp tục gây chú ý khi tung EP đầu tay gồm loạt ca khúc được đầu tư công phu từ âm nhạc, vũ đạo tới bối cảnh. Các ca khúc trong EP gồm: Intro Flexxy, Bật đèn xanh, Niệm chíll, Trạng thái mơ hồ và Badplayah. Loạt ca khúc có điểm chung là giai điệu bắt tai và Lexxy luôn xuất hiện với ngoại hình trẻ trung, hiện đại.

Lexxy tên thật là Nguyễn Ngân Hà, sinh năm 2004, là con gái của nhạc sĩ Tú Dưa và nữ hoàng wushu Thuý Hiền. Kế thừa năng khiếu âm nhạc từ bố, nữ ca sĩ sớm bộc lộ tài năng và dấn thân vào lĩnh vực biểu diễn. Sản phẩm debut "Bật đèn xanh" của nữ ca sĩ mang phong cách hip-hop nữ tính, quyến rũ, được đánh giá là “đo ni đóng giày” cho chất giọng trầm khàn và phong cách hiện đại, sắc sảo của nữ ca sĩ trẻ. Tuy nhiên "Flexxy - The 1st EP" vừa ra mắt cho thấy định hướng hình ảnh và âm nhạc của cô.

EP đầu tay hé lộ hình ảnh tự tin, quyến rũ của giọng ca Gen Z Lexxy (Ảnh: NVCC)

"EP nói về hình ảnh người con gái hiện đại biết yêu, biết cho đi nhưng cũng biết giữ lại những giá trị của riêng mình. Các bài hát mang màu sắc nữ tính, mạnh mẽ và có phần bí ẩn, kể câu chuyện của một cô gái không đặt niềm tin và sự hạnh phúc của mình cho bất kỳ ai mà luôn yêu thương bản thân", nữ ca sĩ chia sẻ về EP đầu tay.

Về quá trình quay sản phẩm mới, Lexxy nói có ngày ê-kíp quay từ 22h đêm hôm trước tới 6h sáng hôm sau. Thành quả là những MV có phần hình ảnh ấn tượng. Đặc biệt phần vũ đạo trong MV “Bad Playah” được đánh giá cao với những màn nhảy tập thể mãn nhãn.

EP cho thấy một hình ảnh trường thành hơn (Ảnh: NVCC)

Sản phẩm đầu tay của Lexxy gây chú ý khi có sự góp mặt của giám đốc âm nhạc Drum7 - nhà sản xuất trẻ đứng sau thành công nhiều bản hit của Văn Mai Hương, Bảo Anh, B Ray, Quang Hùng Masted..

Nữ ca sĩ cho biết EP lần này không phải là một cuộc thử sức hoàn toàn mới mà là một phiên bản rõ ràng và táo bạo hơn của chính cô. Cô chỉ đang kể câu chuyện của mình một cách chân thật và mạnh mẽ hơn trước. "Dù đang độc thân hay đang yêu, chúng ta hãy luôn bảo vệ được trái tim và đều xứng đáng được tôn trọng", nữ ca sĩ nói về thông điệp của EP đầu tay.