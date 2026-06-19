Lần đầu tiên, hồ sen Bách Diệp 2.000 bông sẽ nở rộ trên sân khấu Chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026

Những bông sen Bách Diệp và sen đá - biểu tượng cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam – sẽ góp phần tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc. Đặc biệt, một hồ sen Bách Diệp sẽ được tái hiện ngay trên sân khấu chung kết, giúp khán giả cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp và hương thơm đặc trưng của sắc sen Bách Diệp đất Tràng An, đồng thời tôn thêm nét thanh lịch, duyên dáng cho tà áo dài của các thí sinh.

Chị Mai Anh, người vận hành cơ sở Tùng Ngọc Trà Viên – đơn vị thực hiện việc tái hiện hồ sen Bách Diệp giữa sân khấu đêm Chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 – cho biết chị tin rằng khi hàng nghìn bông sen Bách Diệp cùng hiện diện trên sân khấu, khán giả sẽ không chỉ xem một chương trình nghệ thuật mà còn được bước vào một hồ sen của ký ức, văn hóa và niềm tự hào Việt Nam.

“Áo dài và hoa sen từ lâu đã là hai hình ảnh mang đậm tâm hồn, vẻ đẹp văn hóa Việt. Một bên là vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, một bên là biểu tượng của sự thanh khiết và bền bỉ. Tôi tin rằng một cuộc thi tôn vinh di sản không chỉ tìm kiếm vẻ đẹp của nhan sắc mà còn lan tỏa vẻ đẹp của văn hóa, của bản sắc dân tộc và của những giá trị truyền thống đang được tiếp nối trong đời sống hôm nay. Vì vậy tôi tự hào khi được góp sức để sen Tây Hồ được kể câu chuyện của mình, để hương sen hòa cùng tà áo dài Việt Nam, góp phần làm nên một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc và đậm đà bản sắc dân tộc”, chị Mai Anh bày tỏ.

Ấn tượng hơn nữa, lần đầu tiên tại đêm Chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026, sen Bách Diệp Tây Hồ sẽ kết hợp cùng sen đá để tạo nên những bó hoa đặc biệt dành tặng khách mời và các thí sinh đoạt giải. Nếu sen tươi tượng trưng cho vẻ đẹp thanh khiết, dịu dàng của người phụ nữ thì sen đá mang ý nghĩa về sự mạnh mẽ, bền bỉ và kiên cường trước thử thách.

Chị Thu Hiền, CEO Công ty Hoa Đẹp Shop – đơn vị đồng hành tài trợ hàng nghìn bông sen đá và thiết kế các bó hoa cho đêm Chung kết – cho biết để tạo dấu ấn mạnh mẽ hơn cho sự kết hợp giữa sen tươi và sen đá, chị sẽ sử dụng những chiếc lạt tre của làng quê Việt Nam nhằm thể hiện hình ảnh cốt cách dân tộc trong sự kiện: mềm mại nhưng vững vàng, giản dị mà đầy bản lĩnh. Theo CEO Thu Hiền, đây không chỉ là một bó hoa mà còn là sự kết tinh của những giá trị làm nên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt.

Để huy động được hàng nghìn bông sen đá vừa phục vụ việc thiết kế hoa tặng vừa trang trí cho đêm Chung kết, CEO Thu Hiền cùng 15 nhân sự trong đội ngũ đã trực tiếp vào Đà Lạt để lựa chọn từng cây sen đá đẹp nhất đưa ra Hà Nội.

“Tôi rất vinh dự khi đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu. Tôi tin rằng đây không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp mà còn là nơi tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử và vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam. Tà áo dài là di sản, còn người phụ nữ chính là những người tiếp nối và lan tỏa vẻ đẹp ấy đến hôm nay. Những bông hoa mà chúng tôi lựa chọn làm đẹp cho đêm Chung kết gửi gắm niềm tự hào của chúng tôi về vẻ đẹp người phụ nữ Việt, của văn hóa Việt”, CEO Thu Hiền chia sẻ.

Cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 (Miss Heritage Ao Dai Global) do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SMT tổ chức, được định hướng trở thành một sự kiện văn hóa – nghệ thuật ý nghĩa, tạo cầu nối gắn kết cộng đồng phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên toàn cầu.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi không chỉ hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt nổi bật về nhan sắc mà còn là sân chơi tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống. Qua đó, góp phần khẳng định giá trị bền vững của trang phục dân tộc Việt Nam trong đời sống đương đại, đồng thời lan tỏa niềm tự hào dân tộc tới thế hệ trẻ.

Bên cạnh yếu tố sắc đẹp, cuộc thi còn chú trọng tìm kiếm những người phụ nữ hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết để trở thành những đại sứ truyền cảm hứng, trực tiếp tham gia hành trình quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, gắn kết vẻ đẹp cá nhân với trách nhiệm cộng đồng và tình yêu sâu sắc dành cho di sản dân tộc.

Không dừng lại ở một sân chơi nhan sắc, Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 còn hướng tới việc hình thành mạng lưới kết nối giữa nữ doanh nhân, trí thức trẻ, nhà thiết kế, nghệ nhân và doanh nghiệp trong lĩnh vực thời trang – làm đẹp, qua đó xây dựng một hệ sinh thái phát triển bền vững cho di sản áo dài Việt Nam.

Ban Tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ tạo ra những giá trị lâu dài như hình thành thế hệ “Phụ nữ Di sản” mới với tư duy hiện đại và khả năng dẫn dắt cộng đồng; xây dựng bộ tư liệu hình ảnh, phim và tư liệu chất lượng cao về áo dài gắn với các danh thắng quốc gia phục vụ công tác quảng bá đối ngoại; đồng thời hướng tới việc xác lập các dấu ấn, kỷ lục đặc biệt trong trình diễn áo dài và không gian nghệ thuật di sản.

Cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước từ 20 đến 45 tuổi. Thí sinh tốt nghiệp THPT trở lên, có chiều cao từ 1m62, ngoại hình cân đối, tư cách đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật, không chuyển đổi giới tính…

Hội đồng Giám khảo quy tụ nhiều chuyên gia, nhà quản lý văn hóa, nghệ sĩ và những gương mặt uy tín trong xã hội, như: NSND Vương Duy Biên – nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam; NSND Lan Hương; Tiến sĩ Lại Thị Thu Hà; Tiến sĩ Trần Bạch Dương – nguyên Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng Bộ Công Thương Việt Nam; bà Nguyễn Hoàng Anh – Phu nhân Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thái Lan; nhà báo Ngô Bá Lục; doanh nhân Nguyễn Thị Minh Tín – Trưởng đoàn Doanh nhân Nghệ thuật UNESCO; nhà thiết kế Nguyễn Thị Hương; Hoa hậu Biển đảo 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh... Trong đó, NSND Lan Hương giữ vai trò Trưởng Ban giám khảo.

Hiện Top 20 thí sinh xuất sắc đã sẵn sàng cho đêm Chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 diễn ra vào 20 giờ ngày 20/6/2026 tại Trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam. Các thí sinh sẽ tranh tài ở các phần thi trình diễn “Áo dài Sắc màu Di sản”, trình diễn áo dài cách tân hội nhập, trình diễn áo váy dạ hội di sản và phần thi ứng xử xoay quanh các chủ đề về áo dài, giá trị người phụ nữ hiện đại và trách nhiệm xã hội. Từ đó, Ban Tổ chức sẽ tìm ra chủ nhân danh hiệu Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 cùng các Á hậu và những giải thưởng phụ. Cuộc thi đặc biệt không có phần thi bikini như nhiều cuộc thi sắc đẹp khác.