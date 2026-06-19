Jennie gia nhập môn phái giữ dáng kiểu nhà giàu, vung tay phát nào thấy mỡ bụng tan phát đó

Tinh thần tập luyện nghiêm túc này diễn ra ngay giữa lịch trình solo bận rộn của Jennie, khi cô vừa hoàn thành set diễn bùng nổ tại Governors Ball đầu tháng này và đang ráo riết chuẩn bị cho lễ hội Lollapalooza ở Chicago trong vài tuần tới.

HLV Golf đăng tải clip quá trình tập luyện của Jennie (Clip: Instgram).

Thực tế, việc Jennie gắn bó với môn thể thao nhà giàu này không phải là một xu hướng nhất thời để "làm màu". Nhiều nguồn tin cho biết, IT-Girl hàng đầu thế giới đã có cơ hội làm quen với golf cùng bộ môn cưỡi ngựa từ thời thiếu niên khi còn du học tại New Zealand.





Đến đầu năm 2022, trong một bài phỏng vấn độc quyền với tạp chí W Korea, Jennie mới chính thức công bố golf là sở thích mới mà cô đang tập trung theo đuổi một cách nghiêm túc. Đối với Jennie, đây không chỉ là một trò chơi giải trí xa xỉ của giới thượng lưu mà còn là phương pháp tuyệt vời giúp cô rèn luyện sự kiên nhẫn, xả stress và tìm lại sự thư giãn, cân bằng sau những giờ phút cống hiến hết mình dưới ánh đèn sân khấu.

Việc Jennie tích cực lăng xê cho golf đã mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới cho chị em phụ nữ trong công cuộc làm đẹp và giữ dáng. Nhiều người thường lầm tưởng chơi golf là nhàn nhã vì tốc độ di chuyển chậm và có xe caddie hỗ trợ, nhưng sự thật đây là một phương pháp cardio giấu mình vô cùng "nặng đô". Thống kê từ Sở Y tế bang Victoria (Úc) cho thấy một golfer có thể đi bộ từ 5 đến 7km chỉ trong một buổi ra sân.

Trang sức khỏe WebMD cũng chỉ ra rằng việc hoàn thành một vòng đấu 18 lỗ tương đương với việc thực hiện tới 10.000 bước chân, giúp kích thích lưu thông máu, thúc đẩy trao đổi chất và đốt cháy lượng calo khổng lồ dao động từ 900 đến 2.500 calo tùy thuộc vào địa hình.

Đặc biệt, lý do giúp golf trở thành "vũ khí bí mật" để sở hữu body thắt đáy lưng ong như Jennie nằm ở kỹ thuật vận động đặc thù của nó. Động tác vung gậy (swing) đòi hỏi sự xoay người và tham gia mạnh mẽ của toàn bộ nhóm cơ lõi (core), giúp siết chặt vòng hai và đánh tan mỡ thừa vùng eo bụng một cách triệt để.

Đồng thời, việc đi bộ liên tục trên địa hình nhấp nhô, không bằng phẳng buộc cơ đùi và bắp chân phải hoạt động liên tục để giữ trụ vững, mang lại một đôi chân thon gọn, săn chắc đầy khỏe khoắn.

Thêm một điểm cộng lớn mà các bạn trẻ cực kỳ yêu thích ở bộ môn này chính là khả năng điều chỉnh tư thế và cải thiện vóc dáng thẳng. Tư thế setup chuẩn bị đánh bóng ép buộc người chơi phải giữ lưng và vai thẳng tuyệt đối, từ đó giúp điều chỉnh lại dáng đi đứng chuẩn mực ngoài đời thực, hạn chế hoàn toàn tình trạng gù lưng và kiến tạo nên một khí chất thanh tao, thẳng tắp chuẩn ngôi sao.

Đằng sau một vóc dáng chuẩn không góc chết của Jennie không chỉ là những giờ tập Pilates quen thuộc, mà còn là sự kiên trì bền bỉ trên những bãi cỏ xanh. Chơi golf giờ đây không chỉ đơn thuần là biểu tượng của sự giàu có, mà còn trở thành một môn phái giúp giữ dáng đỉnh cao mà bất kỳ ai cũng muốn theo đuổi để nâng tầm bản thân.



