Nữ sinh không biết nghề nghiệp cha mẹ, sau tốt nghiệp phát hiện bí mật mà tá hoả: Gia thế không đùa được!

Nhắc đến con cái của những người nổi tiếng, chắc hẳn ai cũng nghĩ đến từ "Thế hệ sao thứ hai". Nói chung, những đứa trẻ lớn lên trong môi trường này sẽ có điều kiện gia đình và điều kiện giáo dục tốt hơn. Tuy nhiên, vì muốn con trẻ tránh xa giới truyền thông và có một cuộc sống bình yên mà nhiều nghệ sĩ đã làm đủ mọi cách để "giấu" con. Hoặc cũng có trường hợp đặc biệt hơn nữa, họ còn không cho con biết rằng nghề nghiệp của cha mẹ là một ngôi sao. Vợ chồng Lương Uyển Tịnh - Lý Chí Khang (Trung Quốc) là một trong số đó.

Vào những năm 1990, Lương Uyển Tịnh chính là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất của TVB. Tuy nhiên, sau khi quyết định kết hôn, Lương Uyển Tịnh đã rời bỏ làng giải trí và tập trung chăm lo cho gia đình. Chồng của bà chính là Lý Chí Khang, một doanh nhân tài giỏi và bản lĩnh. Sau nhiều năm lăn lộn thương trường, ông ngày càng tích lũy được gia tài bạc tỷ, cùng với nhiều bất động sản giá trị trong vùng.

Vì không thích phô trương nên Lương Uyển Tịnh rất ít giao lưu với những người nổi tiếng hoặc làng giải trí. Bà chỉ thỉnh thoảng tham dự những bữa tiệc giao thừa trong giới thượng lưu. Đặc biệt, bà rất quan tâm với quá trình giáo dục cô con gái duy nhất của mình là Angel.

Mẹ giấu gia thế giàu có, dạy con gái phải tự nỗ lực

Angel không chỉ xinh đẹp với đôi mắt to, làn da trắng ngần, đôi chân dài mà còn nổi tiếng là "học bá". Khi học tại trường quốc tế, cô giành giải "Học sinh xuất sắc Hồng Kông" năm 2016-2017, và năm 2017 tiếp tục được trường trao Giải thưởng xuất sắc. Thời gian theo học Đại học Hong Kong, cô còn nhận học bổng. Angel từng chia sẻ ước mơ là trở thành luật sư, và khi rảnh rỗi thường tham gia hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sở hữu ngoại hình chuẩn "nữ thần", Angel ngoài đời rất đa tài: thích chơi piano, múa ba lê, thậm chí tập Muay Thái để giải tỏa căng thẳng. Cô từng tiết lộ rằng từ nhỏ cha mẹ cố tình giấu đi gia thế giàu có. Angel luôn nghĩ cha mình chỉ là một doanh nhân bình thường, nên trong tâm niệm, với tư cách là con một, cô phải cố gắng học hành, tìm việc tốt để báo hiếu cha mẹ.

Khác với các rich kid khác, Angel cũng rất ít xuất hiện trước truyền thông một cách công khai rầm rộ. Vì thế, năm 2018, sự xuất hiện của cô trong dạ vũ hoàng gia Le Bal des Debutantes đã thu hút sự chú ý của đông đảo truyền thông Trung Quốc.

Mãi đến khi tốt nghiệp trung học, mẹ mới tiết lộ sự thật và khuyên cô hãy tận hưởng quá trình học tập, không cần quá áp lực. Việc mẹ từng là minh tinh TVB, cô cũng chỉ biết khi học trung học, khiến Angel hết sức ngạc nhiên. Lương Uyển Tĩnh còn nói với con gái: "Chuyện vật chất con không cần lo lắng, bố mẹ sẽ chăm sóc con cả đời".

Điều đáng quý ở gia đình này là dù sở hữu điều kiện kinh tế khá giả, họ không bao giờ phô bày sự giàu có trước mắt con. Với họ, cha mẹ có thể nỗ lực để tạo dựng cuộc sống đủ đầy, nhưng con cái cần được lớn lên trong môi trường giản dị, biết trân trọng những gì mình có. Lớn lên trong môi trường tràn đầy yêu thương, Angel gắn bó mật thiết với cha mẹ.

