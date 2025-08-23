Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ sinh không biết nghề nghiệp cha mẹ, sau tốt nghiệp phát hiện bí mật mà tá hoả: Gia thế không đùa được!

23-08-2025 - 10:18 AM | Lifestyle

Cô luôn nghĩ cha mình chỉ là một doanh nhân bình thường, nên trong tâm niệm, với tư cách là con một, cô phải cố gắng học hành, tìm việc tốt để báo hiếu cha mẹ.

Nhắc đến con cái của những người nổi tiếng, chắc hẳn ai cũng nghĩ đến từ "Thế hệ sao thứ hai". Nói chung, những đứa trẻ lớn lên trong môi trường này sẽ có điều kiện gia đình và điều kiện giáo dục tốt hơn. Tuy nhiên, vì muốn con trẻ tránh xa giới truyền thông và có một cuộc sống bình yên mà nhiều nghệ sĩ đã làm đủ mọi cách để "giấu" con. Hoặc cũng có trường hợp đặc biệt hơn nữa, họ còn không cho con biết rằng nghề nghiệp của cha mẹ là một ngôi sao. Vợ chồng Lương Uyển Tịnh - Lý Chí Khang (Trung Quốc) là một trong số đó.

Vào những năm 1990, Lương Uyển Tịnh chính là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất của TVB. Tuy nhiên, sau khi quyết định kết hôn, Lương Uyển Tịnh đã rời bỏ làng giải trí và tập trung chăm lo cho gia đình. Chồng của bà chính là Lý Chí Khang, một doanh nhân tài giỏi và bản lĩnh. Sau nhiều năm lăn lộn thương trường, ông ngày càng tích lũy được gia tài bạc tỷ, cùng với nhiều bất động sản giá trị trong vùng.

Nữ sinh không biết nghề nghiệp cha mẹ, sau tốt nghiệp phát hiện bí mật mà tá hoả: Gia thế không đùa được!- Ảnh 1.

Vào những năm 1990, Lương Uyển Tịnh chính là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất của TVB.

Vì không thích phô trương nên Lương Uyển Tịnh rất ít giao lưu với những người nổi tiếng hoặc làng giải trí. Bà chỉ thỉnh thoảng tham dự những bữa tiệc giao thừa trong giới thượng lưu. Đặc biệt, bà rất quan tâm với quá trình giáo dục cô con gái duy nhất của mình là Angel. 

Mẹ giấu gia thế giàu có, dạy con gái phải tự nỗ lực

Angel không chỉ xinh đẹp với đôi mắt to, làn da trắng ngần, đôi chân dài mà còn nổi tiếng là "học bá". Khi học tại trường quốc tế, cô giành giải "Học sinh xuất sắc Hồng Kông" năm 2016-2017, và năm 2017 tiếp tục được trường trao Giải thưởng xuất sắc. Thời gian theo học Đại học Hong Kong, cô còn nhận học bổng. Angel từng chia sẻ ước mơ là trở thành luật sư, và khi rảnh rỗi thường tham gia hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sở hữu ngoại hình chuẩn "nữ thần", Angel ngoài đời rất đa tài: thích chơi piano, múa ba lê, thậm chí tập Muay Thái để giải tỏa căng thẳng. Cô từng tiết lộ rằng từ nhỏ cha mẹ cố tình giấu đi gia thế giàu có. Angel luôn nghĩ cha mình chỉ là một doanh nhân bình thường, nên trong tâm niệm, với tư cách là con một, cô phải cố gắng học hành, tìm việc tốt để báo hiếu cha mẹ. 

Nữ sinh không biết nghề nghiệp cha mẹ, sau tốt nghiệp phát hiện bí mật mà tá hoả: Gia thế không đùa được!- Ảnh 2.

Khác với các rich kid khác, Angel cũng rất ít xuất hiện trước truyền thông một cách công khai rầm rộ. Vì thế, năm 2018, sự xuất hiện của cô trong dạ vũ hoàng gia Le Bal des Debutantes đã thu hút sự chú ý của đông đảo truyền thông Trung Quốc.

Mãi đến khi tốt nghiệp trung học, mẹ mới tiết lộ sự thật và khuyên cô hãy tận hưởng quá trình học tập, không cần quá áp lực. Việc mẹ từng là minh tinh TVB, cô cũng chỉ biết khi học trung học, khiến Angel hết sức ngạc nhiên. Lương Uyển Tĩnh còn nói với con gái: "Chuyện vật chất con không cần lo lắng, bố mẹ sẽ chăm sóc con cả đời".

Điều đáng quý ở gia đình này là dù sở hữu điều kiện kinh tế khá giả, họ không bao giờ phô bày sự giàu có trước mắt con. Với họ, cha mẹ có thể nỗ lực để tạo dựng cuộc sống đủ đầy, nhưng con cái cần được lớn lên trong môi trường giản dị, biết trân trọng những gì mình có. Lớn lên trong môi trường tràn đầy yêu thương, Angel gắn bó mật thiết với cha mẹ. 

Khác với các rich kid khác, Angel cũng rất ít xuất hiện trước truyền thông một cách công khai rầm rộ. Vì thế, năm 2018, sự xuất hiện của cô trong dạ vũ hoàng gia Le Bal des Debutantes đã thu hút sự chú ý của đông đảo truyền thông Trung Quốc. Đáng chú ý, cô là một trong ba cô gái hiếm hoi đến từ Trung Quốc được mời tham gia đêm hội đặc biệt này.

Khảo sát nhóm học sinh thi đại học đạt điểm cao phát hiện: Không phải gia thế, đây mới là 3 điểm chung quyết định thành công

Theo Hiểu Đan

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hoà Minzy được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch thông báo tin quan trọng ngay giữa buổi họp báo ra MV mới

Hoà Minzy được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch thông báo tin quan trọng ngay giữa buổi họp báo ra MV mới Nổi bật

Lưu gấp bộ kinh nghiệm sau ngày Tổng hợp luyện đầu tiên: Đi từ mấy giờ, đường nào, xem Lê Hoàng Hiệp thì đứng đâu?

Lưu gấp bộ kinh nghiệm sau ngày Tổng hợp luyện đầu tiên: Đi từ mấy giờ, đường nào, xem Lê Hoàng Hiệp thì đứng đâu? Nổi bật

Con trai nam diễn viên Việt mắc hội chứng hiếm gặp: Các ngón bị dính vào nhau, phải bán nhà để trả viện phí

Con trai nam diễn viên Việt mắc hội chứng hiếm gặp: Các ngón bị dính vào nhau, phải bán nhà để trả viện phí

10:07 , 23/08/2025
Hòa Minzy kết hợp nhạc sĩ tỷ view tung MV hoành tráng như phim, xem đến đâu khóc đến đó

Hòa Minzy kết hợp nhạc sĩ tỷ view tung MV hoành tráng như phim, xem đến đâu khóc đến đó

09:55 , 23/08/2025
CEO Bảo Hoàng phản ứng ra sao về phát ngôn coi thường phụ nữ tại Miss Grand Vietnam 2025?

CEO Bảo Hoàng phản ứng ra sao về phát ngôn coi thường phụ nữ tại Miss Grand Vietnam 2025?

09:40 , 23/08/2025
Mỹ nhân là ngoại lệ của cả thế giới: Ai cũng ghét nhưng vẫn ngắm mê mệt, visual đúng chuẩn “sách giáo khoa thời trang”

Mỹ nhân là ngoại lệ của cả thế giới: Ai cũng ghét nhưng vẫn ngắm mê mệt, visual đúng chuẩn “sách giáo khoa thời trang”

09:34 , 23/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên