Nữ danh ca được lên đài truyền hình Nhật, người Nhật cho xe Limousine tới đón: "Oai lắm!"

Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã chia sẻ lí do bà được người Nhật yêu thích đến vậy.



Bà nói: "Tôi có được một may mắn là đi hát khắp mọi nơi trên thế giới. Tôi lại được người Nhật thích.

Khánh Ly

Người Nhật để ý tới tôi, đón nhận tôi và mời tôi hát là qua nhạc của ông Trịnh Công Sơn và chính nhờ sự giới thiệu, gửi gắm của ông".

Được biết, Khánh Ly lần đầu sang Nhật biểu diễn năm 1970, do chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn giới thiệu. Bà đi cùng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 để trình diễn ca khúc Diễm xưa bằng tiếng Nhật tại một hội chợ.

Bà chia sẻ: "Đó là năm 1970. Lúc ấy, tôi vẫn chưa được nhiều người biết đến. Một ngày nọ, ông Trịnh Công Sơn cho tôi biết, người Nhật muốn mời ông sang tham dự Hội chợ Osaka để giới thiệu bài hát của ông là bài Diễm xưa.

Ở bên Nhật, đài truyền hình NHK có làm một series nhiều tập về một gia đình chồng Nhật - vợ Việt, làm về đời sống của họ, về cách họ đối xử với nhau, giáo dục con cái làm cho người Nhật rất thích thú. Bài Diễm xưa được chọn làm nhạc phim chính cho series đó.

Vì thế, đài NHK có qua mời ông Trịnh Công Sơn sang tham dự Hội chợ Osaka. Nhưng lúc đó, ông Trịnh Công Sơn không đi được, nên giới thiệu tôi đi thay. Thế là tôi được sang Nhật biểu diễn thay ông Trịnh Công Sơn".

Sau này, Khánh Ly vẫn nhiều lần được người Nhật mời sang biểu diễn, ngay cả khi bà sống tại Mỹ. Bà tâm sự: "Người Nhật bỗng nhiên đi tìm tôi để mời tôi biểu diễn. Tôi chẳng hiểu họ tìm kiểu gì mà cũng tìm ra tôi rồi mời tôi sang Nhật để hát trong một buổi đại hội dân ca Á châu, gồm Hong Kong, Hàn Quốc, Thái Lan…

Tôi là người Việt Nam duy nhất có mặt tại đại nhạc hội đó và cũng là ca sĩ nữ duy nhất. Tôi được đứng hát với những danh ca hàng đầu của Hàn Quốc, Thái Lan…

Sau đó, tôi thu cho người Nhật một đĩa nhạc Trịnh Công Sơn bằng cả tiếng Nhật lẫn tiếng Việt. Tiếp đó, tôi thu tiếp đĩa Diễm xưa và đĩa Ca dao mẹ cũng cho người Nhật luôn. Hai đĩa này rất thành công.

Lúc thu các đĩa này, hãng đĩa và đài truyền hình Nhật còn cho người bay sang Mỹ để thu cho tôi. Chúng tôi thu ở phòng thu nổi tiếng nhất của Mỹ lúc bấy giờ nhưng người Nhật không để người Mỹ bấm máy mà chính tay họ phải bấm. Họ còn ngồi nghe xem tôi hát có đúng không để sửa giọng cho tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi được biết thế nào là xe Limousine. Người Nhật cho xe Limousine tới đón tôi rồi đưa lên phòng thu, oai lắm.

Người Nhật mà hòa âm thì không thể chê được. Họ hòa âm nhạc Việt Nam hay tuyệt vời, đi vào lòng người. Tôi vô cùng khâm phục họ vì có thể viết được những bản hòa âm hay như thế cho nhạc Việt. Người Nhật thực sự đáng để chúng ta khâm phục, học hỏi".