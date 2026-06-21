Mỹ nhân Hà Nội trả lời ứng xử bằng 3 ngôn ngữ, đăng quang Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026

Tối 20/6, đêm Chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 diễn ra tại Trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), quy tụ 20 thí sinh xuất sắc nhất đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, Nhà thiết kế Cao Thu Vân - Trưởng Ban tổ chức khẳng định áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng phản chiếu tâm hồn, cốt cách và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Theo bà, chữ "di sản" trong tên gọi cuộc thi nhằm khẳng định áo dài là báu vật của quá khứ, niềm tự hào của hiện tại và sứ giả văn hóa của tương lai.

Bà cũng đánh giá cao các thí sinh năm nay khi không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn có tri thức, lòng nhân ái và khát vọng đưa giá trị văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới.

Mở màn đêm chung kết, 20 thí sinh đồng loạt xuất hiện trong tà áo dài trắng, tay cầm hoa sen hồng, mang đến hình ảnh dịu dàng, thanh lịch của người phụ nữ Việt. Sau đó, các người đẹp lần lượt trải qua ba phần thi gồm Áo dài sắc màu di sản, Áo dài cách tân và Trang phục dạ hội.

Sân khấu được đầu tư công phu với hình tượng sen Bách Diệp, sen đá cùng không gian hồ sen Tây Hồ được tái hiện ngay trên sân khấu, góp phần tôn vinh vẻ đẹp thanh cao của người phụ nữ Việt Nam và tà áo dài truyền thống. Xen kẽ chương trình là các tiết mục nghệ thuật của nhiều ca sĩ, tạo thêm điểm nhấn cho đêm thi.

Đồng hành cùng cuộc thi là Hội đồng Giám khảo gồm nhiều chuyên gia uy tín trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và truyền thông như NSND Lan Hương, NSND Vương Duy Biên, Tiến sĩ Lại Thị Thu Hà, Tiến sĩ Trần Bạch Dương, bà Nguyễn Hoàng Anh, nhà báo Ngô Bá Lục, doanh nhân Nguyễn Thị Minh Tín, nhà thiết kế Nguyễn Thị Hương và Hoa hậu Biển đảo 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh.

Top 5 gây ấn tượng với màn ứng xử bằng nhiều ngoại ngữ

Sau ba phần thi, Ban tổ chức lần lượt công bố Top 10 và Top 5 bước vào vòng ứng xử.

Điểm đặc biệt của mùa giải năm nay là cả 5 thí sinh đều sử dụng ít nhất hai ngôn ngữ trong phần trả lời.

Là thí sinh đầu tiên bước vào vòng ứng xử, Phùng Thị Huyền My (SBD 099) nhận câu hỏi về nét đẹp riêng của áo dài Việt Nam và thông điệp muốn gửi gắm trong thời kỳ hội nhập. Người đẹp gây ấn tượng khi trả lời bằng ba ngôn ngữ: Việt, Anh và Pháp.

Theo Huyền My, giá trị của áo dài không chỉ nằm ở vẻ đẹp thanh lịch mà còn chứa đựng những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc. Cô mong muốn lan tỏa thông điệp rằng dù hội nhập mạnh mẽ đến đâu, người Việt vẫn luôn tự hào gìn giữ cội nguồn văn hóa, bởi chính bản sắc ấy sẽ giúp Việt Nam tỏa sáng trên trường quốc tế.

Các thí sinh còn lại cũng để lại dấu ấn với những quan điểm riêng về việc gìn giữ và quảng bá áo dài. Hoàng Vũ Ngọc Ánh mong muốn đưa hình ảnh người phụ nữ Việt và tà áo dài đến với bạn bè quốc tế thông qua công việc giáo viên tiếng Anh và MC song ngữ. Hoàng Thị Thanh Dược nhấn mạnh phụ nữ hiện đại tự tin, độc lập nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống. Dương Thị Khánh Linh xem áo dài là cầu nối đưa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam nhân ái, bản lĩnh đến với thế giới, còn Cao Anh Thư cho rằng áo dài là "ngôn ngữ không lời" của văn hóa Việt và cần được lan tỏa mạnh mẽ tới giới trẻ.

Ảnh top 5 cuộc thi thứ tự: Á hậu 4, Á hậu 3, Hoa hậu hậu, Á hậu 2 và Á hậu 1 (từ trái qua)

Tân Hoa hậu mong đưa áo dài đến gần hơn với bạn bè quốc tế

Kết quả chung cuộc, Phùng Thị Huyền My (Hà Nội) được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Cao Anh Thư (Hà Nội), Á hậu 2 Dương Thị Khánh Linh (Hưng Yên), Á hậu 3 Hoàng Thị Thanh Dược (Ninh Bình) và Á hậu 4 Hoàng Vũ Ngọc Ánh (Thanh Hóa).

Từ trái qua: NTK Cao Thu Vân- Trưởng BTC, Ths Đàm Hương Thủy- Nhà sáng lập cuộc thi và Hoa hậu Biển đảo 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh trong phần trao vương miện cho tân Hoa hậu.

Tân Hoa hậu từng học chuyên Anh tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trước khi du học ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính tại Pháp. Hiện cô quản lý chuỗi khách sạn của gia đình tại Nha Trang.

Chia sẻ sau đăng quang, Huyền My cho biết cô xúc động và bất ngờ khi được trao vương miện. Thường xuyên tiếp xúc với du khách quốc tế, người đẹp mong muốn tận dụng lợi thế công việc để quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam thông qua các hoạt động văn hóa, khuyến khích sử dụng áo dài trong hoạt động đón tiếp tại hệ thống khách sạn, đồng thời xây dựng không gian trưng bày về áo dài và hỗ trợ các làng nghề dệt truyền thống.

Tân Hoa hậu - Phùng Thị Huyền My

Á hậu 1 Cao Anh Thư cho rằng danh hiệu sắc đẹp luôn đi cùng trách nhiệm với cộng đồng. Hiện là sinh viên ngành Luật, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cô đặt mục tiêu trở thành luật sư, đồng thời tiếp tục đồng hành với các hoạt động quảng bá áo dài và thiện nguyện.

Trong khi đó, Á hậu 2 Dương Thị Khánh Linh mong muốn đưa áo dài đến gần hơn với sinh viên thông qua các hoạt động tại trường học. Á hậu 3 Hoàng Thị Thanh Dược cho rằng cách lan tỏa hiệu quả nhất là mặc áo dài trong cuộc sống hằng ngày để truyền cảm hứng cho cộng đồng. Á hậu 4 Hoàng Vũ Ngọc Ánh đặt mục tiêu quảng bá áo dài thông qua giáo dục, giao lưu văn hóa và các chương trình quốc tế.

Bên cạnh các danh hiệu chính, Ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng phụ như Người đẹp tri thức di sản, Người đẹp trình diễn áo dài đẹp nhất, Người đẹp truyền cảm hứng văn hóa, Người đẹp nhân ái, Người đẹp tài năng nghệ thuật, Người đẹp hình thể, Người đẹp ảnh di sản, Người đẹp truyền thông, Người đẹp du lịch quảng bá di sản và Người đẹp có gương mặt khả ái.

Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SMT tổ chức, hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt trong tà áo dài truyền thống, đồng thời góp phần gìn giữ, quảng bá và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc đến cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế.