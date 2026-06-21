Tin vui showbiz: Mỹ nhân gây sốt ở Hội An bất ngờ tuyên bố cưới, hôn phu luật sư lộ diện với nhan sắc gây choáng

Ngày 21/6, tờ KoreaBoo đưa tin giới giải trí Hàn Quốc vừa đón nhận một tin vui đầy bất ngờ khi Soyee - cựu thành viên nhóm nhạc nữ Gugudan - xác nhận sẽ lên xe hoa vào tháng 8 tới đây. Trong bài đăng dài gửi đến người hâm mộ, người đẹp sinh năm 1993 không giấu được niềm hạnh phúc khi chia sẻ về người đàn ông sẽ đồng hành cùng cô trong chặng đường sắp tới.

"Mùa hè đã đến rồi và mình muốn chia sẻ với mọi người một tin vui. Mình đã hứa sẽ dành phần đời còn lại bên một người đã khiến cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn. Mỗi khoảnh khắc ở bên anh ấy, mình đều mỉm cười lúc nào không hay. Mình nhận ra rằng bản thân được là chính mình một cách tự nhiên và thoải mái nhất khi ở cạnh anh ấy. Và tháng 8 này, chúng mình sẽ bắt đầu một hành trình mới với tư cách là vợ chồng. Chúng mình sẽ trở thành những người đáng tin cậy nhất của nhau trong mọi khoảnh khắc phía trước. Mong mọi người sẽ dõi theo và chúc phúc cho khởi đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng thật đẹp đẽ này của chúng mình", Soyee thông báo về việc cô sắp đi lấy chồng.

Soyee sẽ lên xe hoa vào tháng 8 tới đây. Ảnh: KoreaBoo.

Không chỉ thông báo tin vui kết hôn, Soyee còn khiến mạng xã hội "bùng nổ" khi đăng tải loạt ảnh cưới công khai diện mạo nửa kia. Trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, nữ nghệ sĩ xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ và đầy hạnh phúc. Hôn phu luật sư của Soyee cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Qua những bức ảnh cưới được chia sẻ, anh gây ấn tượng với ngoại hình sáng sủa, cao lớn, phong thái lịch lãm và nụ cười hiền lành. Không ít người cho rằng cặp đôi trông vô cùng xứng đôi và toát lên cảm giác ấm áp, bình yên.

Cùng với thông báo kết hôn, nữ thần tượng tung loạt ảnh cưới ngọt ngào. Trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, Soyee khoe nhan sắc rạng rỡ cùng nụ cười hạnh phúc. Ảnh: Instagram.

Đặc biệt, sự xuất hiện của chú rể tương lai nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dù không hoạt động trong showbiz, vị hôn phu của Soyee vẫn gây thiện cảm với ngoại hình điển trai và phong thái lịch lãm. Ảnh: Instagram.

Trên mạng xã hội, hàng loạt đồng nghiệp, bạn bè thân thiết và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tới Soyee. Đặc biệt, các thành viên Gugudan cũng không giấu được niềm vui khi chứng kiến đồng đội cũ chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. Mimi hài hước bình luận: "Chào mừng đến với hội phụ nữ đã có chồng. Chúc mừng em nhé". Trong khi đó, Kang Mina bày tỏ sự phấn khích: "Không thể tin nổi, chị đẹp quá đi mất". Những lời nhắn nhủ thân tình giữa các thành viên khiến người hâm mộ không khỏi xúc động, đồng thời gợi nhớ về tình bạn bền chặt mà họ vẫn duy trì sau nhiều năm nhóm tan rã.

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ nhận xét Soyee đang ở thời điểm đẹp nhất cả về nhan sắc lẫn tinh thần. Sau gần một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nữ thần tượng ngày nào giờ đây đã trưởng thành, chín chắn và sắp bước sang một chương mới đầy ý nghĩa của cuộc đời. Không ít fan nữ bày tỏ lòng ngưỡng mộ, ghen tị với với người đẹp 9X vì đã xinh đẹp, tài năng, còn lấy được chồng điển trai đến vậy.

Cặp đôi nhận được vô số lời chúc hạnh phúc từ đồng nghiệp và khán giả. Ảnh: Instagram.

Soyee ra mắt công chúng vào năm 2016 với tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ Gugudan. Sở hữu ngoại hình thanh tú cùng giọng hát ngọt ngào, cô nhanh chóng nhận được sự yêu mến từ khán giả. Dù Gugudan không đạt được thành công vang dội như kỳ vọng, nhóm vẫn để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ Kpop thế hệ thứ ba. Sau khi Gugudan tan rã vào năm 2020, Soyee lựa chọn hướng đi mới cho sự nghiệp. Năm 2022, cô đổi nghệ danh sang tên thật Jang So Jin và tập trung phát triển trong lĩnh vực diễn xuất.

Sau khi nhóm nhạc Gugudan chính thức tan rã vào năm 2020, Soyee chuyển sang làm diễn viên. Ảnh: KoreaBoo.

Năm 2019, Soyee từng gây sốt MXH Hàn Quốc lẫn Việt Nam khi đăng tải loạt khoảnh khắc du lịch Hội An, biển An Bàng. Hình ảnh trong trẻo, đáng yêu, nữ tính và gương mặt xinh như búp bê của nữ diễn viên này giữa thắng cảnh Hội An, nhanh chóng được chia sẻ khắp nơi. Từ một khoảnh khắc đời thường, cô trở thành “hiện tượng mạng” tại Việt Nam, được gọi bằng cái tên thân mật: "Mỹ nữ gây sốt ở Hội An".

Soyee khiến fan xao xuyến với vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không kém phần ngọt ngào. Ảnh: Instagram.

Nguồn: KoreaBoo