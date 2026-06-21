Cao Thái Sơn gây chú ý khi nhận xét về Nam Anh - Nam Em

Là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tại đêm Chung kết Miss Cosmo, Cao Thái Sơn đã mang đến bầu không khí bùng nổ khi thể hiện ca khúc "Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả" - bản hit gắn liền với tên tuổi anh trong thời gian gần đây.

Với chất giọng nội lực, giàu cảm xúc cùng phong cách trình diễn cuốn hút, nam ca sĩ nhanh chóng khuấy động sân khấu và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ đông đảo khán giả. Tiết mục được xem là một trong những màn trình diễn đáng chú ý của chương trình.

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở việc Cao Thái Sơn mang đến phiên bản remix hoàn toàn mới của ca khúc. Bản phối hiện đại với tiết tấu sôi động, bắt tai đã giúp màn trình diễn trở nên bùng nổ hơn, đồng thời phù hợp với không khí trẻ trung và quy mô của sân khấu Miss Cosmo.

Ra mắt vào năm 2023, "Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả" là sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Ngay từ khi phát hành, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu thích của khán giả nhờ ca từ giàu cảm xúc, giai điệu dễ nhớ cùng cách thể hiện sâu lắng của Cao Thái Sơn. Đến nay, đây vẫn là một trong những bản hit nổi bật nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ với lượng người nghe ấn tượng trên nhiều nền tảng âm nhạc.

Cao Thái Sơn

Không chỉ thành công với ca khúc này, thời gian qua Cao Thái Sơn còn liên tục giới thiệu nhiều sản phẩm mới như "Chẳng Sao Cả", "Lệ Phí Cuộc Đời" và "Hóa Giải Bằng Nước Mắt", cho thấy sự nghiêm túc và bền bỉ trên con đường nghệ thuật sau hơn hai thập kỷ hoạt động.

Bên cạnh ca hát, Cao Thái Sơn còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực kinh doanh khi điều hành nhà hàng chay Tâm Tâm - dự án được anh dành nhiều tâm huyết. Song song đó, nam ca sĩ vẫn duy trì lịch trình biểu diễn dày đặc giữa Việt Nam và Mỹ, thường xuyên góp mặt trong các chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa và hoạt động cộng đồng.

Ở giai đoạn trưởng thành của sự nghiệp, Cao Thái Sơn được khán giả yêu mến không chỉ bởi giọng hát ngày càng chín muồi mà còn bởi hình ảnh một nghệ sĩ biết cân bằng giữa công việc, nghệ thuật và cuộc sống cá nhân. Anh dành nhiều thời gian cho gia đình, đặc biệt là hành trình chăm sóc và đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời. Với nam ca sĩ, gia đình chính là nguồn động lực để tiếp tục cống hiến và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Sự xuất hiện tại Chung kết Miss Cosmo một lần nữa cho thấy sức hút bền bỉ của Cao Thái Sơn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Anh vẫn giữ được ngọn lửa đam mê, không ngừng đổi mới hình ảnh và mang đến những sản phẩm chất lượng dành cho khán giả.

Trước thềm đêm Chung kết Miss Cosmo, Cao Thái Sơn từng có dịp đón tiếp hai người đẹp Nam Anh và Nam Em tại nhà hàng chay Tâm Tâm do anh làm chủ. Trong buổi gặp gỡ, nam ca sĩ dành nhiều lời khen cho nhan sắc, sự thông minh cũng như bản lĩnh sân khấu của hai chị em.

Chia sẻ về các thí sinh nổi bật của cuộc thi, Cao Thái Sơn từng dự đoán Nam Anh và Nam Em hoàn toàn có khả năng góp mặt trong Top 5 chung cuộc. Theo anh, cả hai không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn có sự tự tin, nguồn năng lượng tích cực và khả năng giao tiếp tốt trước công chúng.

Theo dõi trực tiếp đêm chung kết, nam ca sĩ cho biết anh càng ấn tượng hơn với màn thể hiện của hai người đẹp, đặc biệt là ở phần thi ứng xử.

"Nam Anh và Nam Em có phần trả lời rất tự tin, thông minh và chuyên nghiệp. Các bạn thể hiện được cá tính riêng nhưng vẫn truyền tải được thông điệp tích cực đến khán giả. Chính vì vậy, khi cả hai đạt được thứ hạng cao trong cuộc thi, tôi không quá bất ngờ", Cao Thái Sơn chia sẻ.

Theo nam ca sĩ, thành tích mà Nam Anh và Nam Em đạt được là kết quả xứng đáng cho quá trình nỗ lực, nghiêm túc và không ngừng hoàn thiện bản thân trong suốt hành trình tham gia cuộc thi. Anh cũng gửi lời chúc mừng tới hai người đẹp và bày tỏ tin tưởng rằng sau Miss Cosmo, cả hai sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển trong các hoạt động nghệ thuật cũng như cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Cao Thái Sơn còn có dịp hội ngộ nhiều nghệ sĩ như Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Aeonus. Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ cùng những tiết mục được đầu tư công phu đã góp phần tạo nên không khí sôi động cho đêm Chung kết Miss Cosmo, để lại nhiều ấn tượng với khán giả.