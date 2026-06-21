Mỹ nhân Việt đổi vận ngoạn mục: Có gia tài hit ai cũng thuộc, từng nhận lương 6,5 triệu giờ hát 3 bài được hơn nửa tỷ đồng

Bích Phương từng nhận lương 6,5 triệu, giờ có tin đồn cát-xê hơn nửa tỷ cho 3 bài

Bích Phương là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng của Vpop, sở hữu loạt hit quen tai và hình ảnh riêng biệt. Nhưng ít ai biết trước khi có vị trí hiện tại, cô từng làm ngân hàng với mức lương khoảng 6,5 triệu đồng/tháng, sau đó mới quyết định rẽ hẳn sang con đường ca hát chuyên nghiệp.

Bích Phương từng có công việc với mức lương 6,5 triệu đồng trước khi nổi tiếng như hiện tại

Sau khi đạt vị trí top 7 Vietnam Idol 2010, Bích Phương không tận dụng sức nóng từ chương trình để bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp. Cô từng có thời gian làm công việc văn phòng, sống một nhịp sống khá khác so với hình ảnh nghệ sĩ sau này. Tuy nhiên, công việc ngân hàng với mức lương 6.5 triệu không giữ cô lại quá lâu. Nữ ca sĩ quyết định Nam tiến, mang theo số tiền khoảng 40 triệu đồng để tiếp tục theo đuổi âm nhạc.

Từ một cô gái từng nhận lương 6,5 triệu đồng/tháng, cô dần trở thành cái tên được săn đón trên các sân khấu, sự kiện và chương trình âm nhạc. Đặc biệt, thời gian gần đây, Bích Phương tiếp tục được nhắc đến vì tin đồn cát-xê gây chú ý.

Nhiều đồn đoán về mức cát - xê lên tới con số 600 triệu của Bích Phương ở hiện tại

Theo một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội, để mời Bích Phương biểu diễn khoảng 3 ca khúc, đơn vị tổ chức có thể phải chi số tiền từ 500-600 triệu đồng.Mức giá này khiến nhiều khán giả bất ngờ, nhất là khi Bích Phương không phải nghệ sĩ comeback quá dày đặc trong vài năm gần đây.

Dù chỉ là những đồn đoán chưa xác thực nhưng cũng phần nào cho thấy sức hút của nữ ca sĩ hiện tại

Dù vậy, con số cát-xê hơn nửa tỷ cho 3 bài hát hiện vẫn chỉ là thông tin lan truyền, mang tính tham khảo và chưa được Bích Phương xác nhận. Tuy nhiên, việc mức giá này gây bàn tán cũng phần nào cho thấy sức hút của nữ ca sĩ. Sau nhiều năm hoạt động, Bích Phương không cần xuất hiện quá dày đặc vẫn giữ được độ nhận diện nhờ loạt hit quen tai và màu sắc riêng trong Vpop.

Sự nghiệp có cả loạt hit ai cũng thuộc

Từ những năm đầu đi hát, Bích Phương đã được nhớ đến với màu nhạc buồn đặc trưng. Loạt ca khúc như Có Khi Nào Rời Xa, Chỉ Là Em Giấu Đi, Vẫn, Có Lẽ Em, Em Sẽ Quên, Gửi Anh Xa Nhớ giúp cô xây dựng hình ảnh nữ ca sĩ chuyên trị những bản tình ca nhiều tâm trạng. Ở giai đoạn đó, Bích Phương không cần phô diễn quá nhiều kỹ thuật, nhưng lại có lợi thế ở giọng hát mềm, cách xử lý vừa đủ và màu cảm xúc dễ chạm tới khán giả trẻ.

Từ những năm đầu đi hát, Bích Phương đã được nhớ đến với màu nhạc buồn đặc trưng

Sau đó, Mình Yêu Nhau Đi trở thành một trong những ca khúc giúp tên tuổi Bích Phương phủ sóng mạnh hơn. Không quá bi lụy như các bản ballad trước, bài hát mang màu sắc tươi sáng, dễ thương và nhanh chóng phủ sóng khắp mạng xã hội thời điểm đó.

Bao Giờ Lấy Chồng - bản hit quen thuộc dịp Tết của Bích Phương

Cú nổ tiếp theo sau đó của Bích Phương là Bao Giờ Lấy Chồng. Ca khúc khai thác đúng nỗi ám ảnh quen thuộc của nhiều cô gái mỗi dịp Tết: bị hỏi chuyện yêu đương, cưới xin. Với màu sắc hài hước, đời thường và phần ca từ dễ thuộc, Bao Giờ Lấy Chồng nhanh chóng trở thành một trong những bản hit gắn liền với không khí Tết, giúp Bích Phương thoát khỏi hình ảnh nữ ca sĩ chỉ hát nhạc buồn.

Bùa Yêu - một bản hit cho thấy cú lột xác rõ rệt hơn về hình ảnh của Bích Phương

Đến Bùa Yêu, Bích Phương có một cú lột xác rõ rệt hơn về hình ảnh. Không còn là cô gái ballad nhẹ nhàng hay hài hước, nữ ca sĩ bước sang màu sắc quyến rũ, sắc sảo và ma mị hơn. Sản phẩm này cũng là cột mốc lớn trong sự nghiệp khi giúp Bích Phương thắng nhiều giải thưởng âm nhạc cuối năm và là bài hát quen thuộc với nhiều khán giả.

Sau Bùa Yêu, Bích Phương tiếp tục có Đi Đu Đưa Đi, một ca khúc dance-pop bắt tai, giữ được tinh thần hiện đại và cho thấy nữ ca sĩ vẫn biết cách bắt nhịp với thị trường. Đến năm 2020, cô ra mắt Em Bỏ Hút Thuốc Chưa?, sản phẩm mở đường cho EP tâm trạng tiếp tục khai thác màu sắc tự sự nhưng theo cách mới hơn, đời hơn.

Sau đó, Bích Phương có giai đoạn khá im ắng, không ra nhạc đều đặn trước khi ra mắt Nâng Chén Tiêu Sầu

Sau đó, Bích Phương có giai đoạn khá im ắng, không ra nhạc đều đặn như trước. Đến năm 2024, cô trở lại với Nâng Chén Tiêu Sầu, sản phẩm đánh dấu màn tái xuất sau khoảng 2 năm vắng bóng.

Điều đáng nói là các ca khúc của Bích Phương không chỉ “nổi lúc ra mắt” mà nhiều bài đã trở thành hit quen miệng, chỉ cần nhắc tên là khán giả có thể hát theo. Từ ballad buồn, hit Tết đến dance-pop, nữ ca sĩ có một gia tài ca khúc đủ rộng để giữ tên tuổi suốt nhiều năm. Gần đây, Em Xinh Say Hi tiếp tục là cú hâm nóng đúng lúc, đưa Bích Phương trở lại tâm điểm chú ý sau giai đoạn hoạt động độc lập.

Bích Phương có cả loạt hit mà khán giả thuộc lòng đáng nể

Từ mức lương ngân hàng 6,5 triệu đến tin đồn hát 3 bài nhận hơn nửa tỷ, hành trình của Bích Phương đủ để thấy cô đã đi rất xa. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những con số thì chưa đủ. Thứ khiến Bích Phương khó bị quên là loạt ca khúc đã ăn sâu vào ký ức khán giả.

Ảnh: FBNV